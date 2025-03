Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 15 marzo: tutti i segni

15 marzo 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 15 marzo 2025

Ariete

Non dovete nascondere i vostri veri pensieri, perplessità o tormenti che Luna in opposizione potrebbe far nascere, come non dovete sfuggire confronti diretti. Siete in grado di vincere le resistenze ma non dovete cedere all’emotività che produce anche Marte. Per ogni affare tenetevi pronti per un'altra Luna, lunedì 17. Per quanto siano tormentati i mercati finanziari, non dovete temere per i vostri soldi, sono al sicuro con Mercurio. Parlate più spesso dell’amore.

Toro

Buone prospettive per i nativi in età di pensione… Giove è sorprendente anche per gli amori autunnali, Luna diventa molto positiva per i contatti di lavoro, contatti con più persone - al momento giusto farete le vostre scelte. Luna in Bilancia mette in evidenza il lato migliore della vostra persona, potreste approfittare di questa protezione anche per tirare dalla vostra parte persone che servono per affari. Venere vuole anche evasione, una nuova freschezza in amore.

Gemelli

Quello che è successo negli ultimi tre giorni con Luna negativa, mettetelo da parte perché oggi la stessa Luna compie un passaggio tutto a vostro favore. Sin da ieri sera si trova in Bilancia, segno che rappresenta una vostra metà: coniuge, un socio molto affidabile, una donna o un uomo che vi seguono nel lavoro e in affari e vi aiutano a vincere. Dovrete lavorare tanto, fino alla primavera, che inizia tra cinque giorni… La nuova stagione sarà dominata da Giove e Sole, transito della fortuna.

Cancro

Idi di marzo, giorno che ricorda Giulio Cesare, Cancro come voi. Le cose della vostra vita girano bene, un giorno di più e un altro di meno, perché siete ancora in fase di progettazione, con tanti… “chissà, forse, vedremo". Ci sono poi dei sospesi, diciamo così, che Luna riporta in superficie, anche in famiglia. Dalla Bilancia, il primo richiamo è verso il mondo circostante, compreso il lavoro e affari, volendo potete rispondere a tutti ma il nostro consiglio è: no.

Leone

Luna perfetta per le questioni scritte e finanziarie, iniziative nel settore della casa, viaggi. Anche senza il vostro intervento si avvicina un cambiamento radicale in qualche collaborazione, sotto questo profilo la primavera sarà veramente la vostra stagione della rinascita. Intanto questa Luna in Bilancia calma i nervi, rende piacevole l’ambiente, vi dà anche una certa eleganza nel presentarvi agli altri. Vita sociale brillante, proprio come piace a voi, presentatevi orgogliosi del vostro amore.

Vergine

Passata Luna piena, uno si rende conto che non si deve credere troppo alle sue promesse, adesso bisogna fare i conti con la realtà. Questa volta però le occasioni fortunate sono dalla vostra parte grazie alla decisa protezione di Marte e alla collaborazione di Mercurio e Venere. La vita è adesso, dice il Sole che tra 15 giorni inaugura la primavera ma anche una nuova stagione della vostra vita. Trovate il coraggio e rompete con vecchi schemi, usanze, comportamenti.

Bilancia

Succede qualche volta anche all’equilibrata Bilancia - il cuore va da una parte, la ragione da un'altra. Qualcuno di voi si trova al bivio nel lavoro, tante volte anche nelle scelte affettive o di altre questioni, però avete la possibilità di scelta e di andare avanti. Lo conferma questa Luna nel segno, arrivata (forse non per caso) proprio il 15 marzo, giorno importante per la Storia. Chi vuole, si prepari all'inizio di un nuovo capitolo della vita dopo il 20 marzo.

Scorpione

Casualità. Mentre la storia ricorda le Idi di marzo, proprio oggi è protagonista del cielo astrale il pianeta Marte, che transita in Cancro e si trova in vigoroso e assolutamente benevolo aspetto nei confronti dello Scorpione, che conta anche sulla positività di Sole, Saturno e Nettuno. Un invito a nozze per quelli che pensano di fare una rivoluzione nella propria vita, cambiare radicalmente. Tutte le novità sono la vostra forza! Il giorno va molto di corsa, riposate questa sera.

Sagittario

Non ci sono avversari seri, se è questo che vi preme sapere, avete però un contorno di persone fastidiose che si intromettono nelle vostre questioni. Per fortuna è passata Luna piena, oggi transita in Bilancia che è una posizione estremamente positiva per i vostri incontri, lavoro, affari, divertimento e passione. Siete esauriti ma troverete l'energia per portare avanti i vostri progetti che seguite probabilmente dall'inizio della stagione.

Capricorno

Due giorni, con Luna in Bilancia, aspetto fastidioso per la salute (donne in primo piano) ma soprattutto è troppo arioso per voi che volete tutto scritto nero su bianco. L'inverno è arrivato agli sgoccioli, regalatevi un paio di giorni di relax e presenza in famiglia perché la primavera annuncia di essere impegnativa per il Capricorno. Troppe cose sono state messe in disparte nei mesi passati, credendo che le priorità fossero altre. E invece no, l'amore è sempre il primo!

Acquario

Sposatevi, fidanzatevi, innamoratevi, create una famiglia, programmate un figlio, ma anche un nuovo lavoro, una nuova società, una nuova casa… Insomma tutte le cose che portano gioia nella vita sono presenti nel vostro quadro astrale di fine primavera, siete voi non ancora convinti di essere toccati dalla fortuna. Insistete con le vostre idee, in primavera avrete altre incredibili occasioni tra le mani. Quelle mani che sanno accarezzare sì, ma anche legare.

Pesci

L'inverno si conclude tra cinque giorni. Nel frattempo, avrete sempre la protezione di una Luna speciale, oggi e domani in Bilancia, segno che vi affascina e che spesso trovate lungo la strada della vostra vita. Insieme potreste creare qualcosa di nuovo, magari un futuro che nessuno mai avrebbe detto, ma tra i figli di Venere (loro) e figli di Nettuno (voi) esiste un feeling che si perde nella notte dei tempi. Affari e lavoro che farete insieme si concluderanno con successo.