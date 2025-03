Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 11 marzo: tutti i segni

11 marzo 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 11 marzo 2025

Ariete

Il Successo. Per sottolineare la possibilità che avete in questo periodo di arrivare in alto nel vostro lavoro e soprattutto di poter dare vita alle novità nel campo pratico e personale che annunciano sin da oggi l'arrivo della vostra trionfale primavera. Mercurio e Venere formano una ambata vincente, anche per l’amore. Sarete più sereni in famiglia e più dolci in amore, vogliatevi bene, non esauritevi da soli. Influssi indicati per effettuare controlli medici.

Toro

Il giorno parte con Luna agitata (crampi, stomaco, ventre), ma non appena sarà in Vergine tutto diventerà più facile e possibile. Mercurio e Venere in Ariete, aspetto neutro, significa che dovrete contare più sulle vostre energie e le capacità che sull'aiuto delle collaborazioni. Venere spia l'erba del vicino e vuole farvi intendere che sia più verde della vostra, non è così. Quindi è meglio per tutti allontanare la burrasca che si avvicina al matrimonio, aspettando domani, appunto.

Gemelli

Moderazione e diplomazia nei rapporti con persone autorevoli. Conviene non esagerare in niente, in previsione di nuovi transiti impegnativi previsti per domani e giovedì. Saturno si congiunge al Sole in Pesci, disturbo per tutti i segni ma voi lo dovete guardare con maggiore sospetto. Chi è, nell'ambiente di lavoro, che non si fida di voi e che agisce da tempo ormai dietro le vostre spalle? Oggi comunque prenderete due piccioni con una fava, come si dice, Venere e Mercurio aprono una nuova strada per l’attività e per l’amore.

Cancro

Il Successo. Anche il vostro segno, come quello dell’Ariete, deve essere in corsa per vincere una nuova opportunità professionale, che sarà caratterizzata pure da contrasti, lotte, impedimenti. La Luna però si mostra una fata generosa, in tutto. Mostratevi più convinti delle vostre idee, iniziative. Più decisi anche nelle conquiste d’amore, polso in casa. Serenamente. La donna Cancro pretende la perfezione, ma con questa Venere meglio lasciarsi andare.

Leone

Ancora nel segno risveglia e alimenta il gusto della lotta. Possiamo dirvi che avrete occasioni per lottare e anche di vincere nel mondo del lavoro e della professione. Anche il grande Giove stimolato da Mercurio mette in primo piano l’attività finanziaria, conviene seguire il suo influsso, anche se dovrete per questo trascurare l’amore. Bello il vostro bisogno di fare qualcosa di diverso nella vita con altre persone e in altri luoghi, tutti gli influssi vi sostengono. Viaggi ok.

Vergine

Collaborazioni: dove le incomprensioni aumentano, bisogna intervenire in maniera drastica. I problemi non risolti, diventano più acuti domani quando Saturno si unisce al Sole in Pesci, segno che governa anche il matrimonio. Dovete prima chiarire quali siano i vostri reali bisogni e poi operare scelte decisive. Luna positiva, arrivano i primi sostegni dall’esterno e anche attestati di fiducia. Inseguite la felicità, evitate stress fisico.

Bilancia

Una regale Luna rende più bello l’amore, oggi e nei prossimi giorni previsti colpi di fulmine, innamoramenti persino nell’ambiente di lavoro. Avete l’unione di due forze potenti nel campo del lavoro, Saturno e Sole congiunti in Pesci. Avete ragione, l’ambiente è un circo, proprio per questo preparate il vostro numero ed eseguitelo a perfezione. Ps. Non vi vediamo bene come trapezisti, con quel Marte, voi capite, ma il ruolo del clown vi riesce al naturale.

Scorpione

Iniziative coraggiose, sfruttando la disponibilità di Marte, non lasciatevi prendere da dubbi e incertezze che vuole risvegliare la Luna. Domani ci sarà un’altra Luna ma soprattutto ci sarà Saturno unito al Sole, influsso potente anche per relazioni d’amore con persone dall’età molto diversa dalla vostra. L’uomo Scorpione ama la gioventù, lui stesso vorrebbe essere giovane, oggi annunciamo eventi clamorosi, definitivi.

Sagittario

Forse avete bisogno di un appassionato abbraccio d’amore, ma se non è possibile, causa una distanza tra voi e l’amato bene, dovuta probabilmente ai tanti vostri impegni, allora fate bene a dedicarvi alla carriera e cercare spunti nuovi. Dice Saturno che vi siete cristallizzati sulle conquiste passate, Luna è ancora traboccante di vita, diventa pesante verso sera quando passa in Vergine, pronta al plenilunio, la cautela riguarda la salute.

Capricorno

L’abbraccio amoroso sarà più passionale, non appena la Luna inizia a crescere di intensità nel settore del lontano, forse incontrerete qualcuno che non vedete da tempo. Lasciatevi prendere da qualche situazione eccitante, non importa se sarà a termine, troverete poi anche lo scatto per il lavoro. Denaro: sollecitate oggi per potere incassare nei prossimi giorni.

Acquario

Mai agire per primi, quando abbiamo Luna contro. Aspettate caso mai un segnale degli altri, una provocazione ma non create conflitti. A parte l’agitazione e stanchezza fisica, Luna produce una sensazione di malinconia. Però noi troviamo anche molto vivo, dinamico, il vostro cielo. Nel lavoro un piccolo passo per gli altri, ma un grande passo per voi. Occasioni all’estero.

Pesci

Domani e nei prossimi giorni si parlerà molto dei Pesci, sarete voi i detentori di un grande aspetto planetario: Saturno e Sole si incontrano allo stesso grado del vostro segno. Toccano la vita sociale e il mondo, per voi significano una grande forza morale, sinonimo di riuscita, potere, fama. Quello che Nettuno conserva in fondo al mare non è un “tesoretto”, ma un tesoro. Luna piena manderà in tilt molte donne.