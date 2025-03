Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 1 marzo: tutti i segni

01 marzo 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 1 marzo 2025

Ariete

Quest'anno potete davvero cantare la vostra canzone, che poi è di Lucio Battisti. come voi Ariete - I giardini di marzo si vestono di nuovi colori… Sarà questa la primavera che aspettavate, non c'è concorrenza che vi possa fermare, men che meno in amore. Nella notte abbiamo assistito allo spettacolo della Luna nuova in Pesci, questa mattina entra nel vostro segno e influenza uomini, animali, tutta la natura. E voi siete nel mezzo, nel dolce abbraccio di Venere: che inizio!

Toro

Ha fatto bene tutta questa acqua portata da Nettuno in Pesci, molto positiva per voi la nuova Luna se dovete trattare con nuove persone, di affari o di lavoro, di cambiamenti in muratura che dovete fare in casa. Fatevi notare nella vita sociale, anche incontri frivoli servono alla carriera e agli affari ma soprattutto rendono più leggeri considerando che quest'inverno si è stati parecchio duri, come pietrificati davanti alle sollecitazioni amorose e di altro tipo, che non vi sono certo mancate.

Gemelli

È passata la difficile Luna in Pesci, tenete però sempre in mente quello che è stato detto nell'ambiente professionale, le decisioni che sono state prese in vostra assenza potrebbero un domani danneggiarvi. Ben venga oggi, mentre la Luna passa nel ribelle Ariete, un vivace scambio di idee, richieste, opportunità che arrivano in modo del tutto inaspettato. Viaggi da affrontare ancora con prudenza però vi potrete allontanare liberamente, non da soli ma con l’amore.

Cancro

La moderazione ha i suoi meriti, anche per quanto riguarda cibo e bevande, attività fisica. Dopo diventata nuova in Pesci, Luna in mattinata passa in Ariete, segno che è anche governatore di marzo, quindi già sapete che vi darà qualche noia nei prossimi giorni… Cominciano le donne, per una ragione o per un'altra, sono motivo di agitazione o di preoccupazione. Fatto è che Luna si congiunge subito con Venere, Eva contro Eva… Pazienza!

Leone

Quello che non siete riusciti a realizzare nei primi due mesi, lo conquisterete in marzo. Ma già oggi le stelle sono unite in modo da favorire ogni vostra impresa, domestica e professionale, artistica o commerciale. Sostenuti dalla marziana Luna in Ariete, puntate diritti al centro della situazione, oppure… al centro di un cuore. Venere è semplicemente favolosa per chi è alla ricerca di un amore, Giove le darà sicuramente una mano.

Vergine

Marzo, la prima parte, appartiene ancora al segno dei Pesci come influenza, così si spiega perché non siete del tutto tranquilli ma è utile perché costringe a rivedere criticamente i cambiamenti fatti dall’inizio dell’anno, in affari e associazioni. Fate bene a tenere nascosto il conto bancario, un progetto. Sapete cosa ci piace di più del vostro marzo? Amore, tanto amore, infinito amore per tutti i nativi della Vergine.

Bilancia

Marzo è il mese di Marte, attualmente in aspetto conflittuale per il vostro segno, già Luna nuova in Pesci aveva richiamato l’attenzione sul lavoro, carriera, studio, affari. Oggi Luna è in Ariete, chiama subito a rapporto il matrimonio e le collaborazioni, non sarà un dialogo facile perché inizia a spuntare un critico Mercurio. La cosa principale è ascoltare attentamente le parole che vi dicono e controllare le vostre. Sapete dov’è la sorpresa? Una proposta di collaborazione per il prossimo autunno!

Scorpione

Mare, mare! Che altro si può dire con Luna nuova in Pesci accompagnata da Nettuno e Mercurio? Nel vostro oroscopo questi fenomeni sono simbolo di ricerca nel campo professionale, rappresentano la capacità di trovare nuove fonti e nuove armi di difesa professionale. Ecco, marzo è il vostro mese di battaglie professionali e senz’altro ci sarà anche qualche lotta per conquistare un cuore che vi nega il suo amore. Tranquilli, ci penserà Venere e Marte compirà l’opera.

Sagittario

Finalmente marzo! Sono ancora presenti in questi due giorni i disturbi atmosferici provenienti dal segno dei Pesci, ma all’orizzonte già splende una stella fortunata: Mercurio. Ogni tanto però ricordatevi di Saturno negativo, evitate situazioni stancanti e anche inutili per il successo. Ponderate bene le scelte, anche in famiglia. Nel mezzo di questo tsunami c’è Marte che vi difende e come fa ogni militare - non aspetta il nemico, gli va incontro per primo.

Capricorno

Fiducia negli altri, ma dovete essere prudenti quando trattate questioni finanziarie. Luna va in Ariete seguita lunedì da Mercurio che resterà parecchio in quel segno dove mette l’accento non solo sul lavoro e affari ma anche e soprattutto sulla famiglia. Preparate oggi una bella accoglienza in casa vostra, mostrate ai concorrenti professionali il lato duro del vostro carattere. Proponetevi in una veste nuova, questa primavera.

Acquario

Non dovete fare altro se non tirare fuori quella meravigliosa grinta che tutti vi invidiano, Luna in Ariete è disposta ad aiutarvi nel posto di lavoro, in casa e nel mondo, magnifico l’aspetto con Venere e Giove, un amore che sembrava un passatempo invernale, comincia a gettare germogli primaverili, senz’altro lo porterete fino a maggio. Voi dell’Acquario sorridete sempre quando parlate di soldi.

Pesci

Con la vostra Luna nuova di ieri sera riparte anche l’avventura del vostro amore, nel lavoro e in affari. Siete così visibilmente bisognosi di affetto da non dover nemmeno chiedere. Preparate la documentazione che servirà lunedì per concludere affari. Mercurio promette soluzioni ma anche eventi improvvisi che provocano agitazione. A che ora partite? Avete un cielo bellissimo per i viaggi.