Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 25 febbraio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 25 febbraio 2025.

Ariete

Venere vi rende giovani, non dimostrate l'età che dichiarate, persino il coniuge vi sembra più bello nella luce argentata della Luna passata in Acquario, risveglia anche il gusto della provocazione e della battaglia nel lavoro, in affari. C'è un altro aspetto che potrebbe regalare un incontro d'amore alle persone sole, Luna in Acquario si congiunge a Plutone. L'unione tra questi due pianeti porta una spinta potente per nuove relazioni romantiche, nuovi amori, nuove amicizie.

Toro

Dovete innanzitutto liberarvi dello stress accumulato, per due giorni Luna sarà in Acquario, nel vostro ambiente agitazione continua. Aspetto delicato per la salute anche perché questa Luna si congiunge a Plutone ma è in contrasto con il vostro Urano. Talvolta arriva una qualche sorpresa, di solito poco piacevole che vi fa modificare i vostri progetti immediati. Oggi non aspettatevi realizzazione istantanea delle iniziative, anche se avete la possibilità di volgere a vostro favore gli eventi.

Gemelli

Venere bellissima, Luna in Acquario fortissima per le iniziative in famiglia e fuori, Giove sorprendente per interessi finanziari. Di voi possiamo parlare solo bene, non ci piace invece l'atmosfera nell'ambiente del vostro lavoro, appesantita dalla congiunzione Mercurio-Saturno in Pesci… I datori di lavoro avranno sempre il massimo rendimento da persone capaci come voi, ma certo non farete mai niente per niente. Attenti a non essere intralciati da colleghi e concorrenti.

Cancro

Qualcosa di importante, di sorprendente e clamoroso, è in preparazione per voi e dovrebbe accadere entro questo mese, con Luna nuova in Pesci - un mare d'amore immenso. La fortuna inizia oggi, grazie al ritorno della Luna molto più che positiva in transito nel segno che influenza le vostre scelte fondamentali. La congiunzione con Plutone in Acquario è un aspetto potente che incoraggia a prendere iniziative per la salvaguardia dell'avvenire. Agite subito.

Leone

Tutti i segni sono interessati da due aspetti che si verificano in Acquario e in Pesci. Il primo riguarda la Luna in opposizione congiunta Plutone, nel vostro caso interessa rapporti stretti, specie se c'è qualcosa da chiarire o da rimettere a posto. Sotto il profilo amoroso e della salute, questo transito è particolarmente significativo per l'uomo Leone, interessa l'apparato riproduttivo. Secondo influsso è molto più determinato e rende proficua la giornata per il lavoro, affari. Grazie a una protezione dall’alto.

Vergine

A un livello più profondo c'è un’irrequietezza emotiva che turba la vostra pace e i rapporti con gli altri. Avete voglia di cambiare, ma ricordatevi che questo è un momento passeggero. Le collaborazioni, i rapporti stretti e quindi il matrimonio, saranno messi sotto esame da Luna nuova in Pesci dove oggi avviene il contatto tra Mercurio e Saturno. Ritorna la fantasia in amore, Venere intrigante sotto il profilo passionale, Luna complice. Cura disintossicante.

Bilancia

Giovani coppie alle prese con i primi problemi di convivenza possono ritrovare l'intesa sotto questa Luna in Acquario congiunta al sensuale Plutone. Non cercate amicizie superficiali, non accontentatevi di semplici conoscenze, non sciupate il tempo in avventure fuggevoli. Quello che è sicuro è che voi tutti avrete oggi facilitazioni nel campo pratico e risposte gentili alle vostre richieste e proposte che dovete inoltrare prima del 3 marzo Giove vi farà vincere, non è un regalo, ve lo meritate.

Scorpione

Molto positivo per l'attività professionale e gli affari finanziari Mercurio congiunto a Saturno in Pesci, nel vostro settore della fortuna. Tocca il transito anche la vita sentimentale, ma oggi si intromette nel rapporto Luna in Acquario che, insieme a Plutone e Urano, vi rende troppo emotivi e vulnerabili. Gli incontri passionali sono sicuri, ma proprio a causa di queste scure nuvole nel cielo vi invitiamo a non investire subito nelle nuove storie che nascono sotto strani impulsi.

Sagittario

Quando Giove mette in dubbio la validità di certe iniziative, lavori o collaborazioni, qualche volta anche rapporti d’amore, deve essere ascoltato. Perché lui è il vostro astro guida. Chiaritevi le idee in questi due giorni con Luna e Plutone in Acquario, consultatevi con amici e con persone di provata fiducia, dopo il 3 marzo comincia un nuovo giro astrale. Non siete soddisfatti della faccia superficiale che gli altri vi mostrano, né siete disposti a mostrare agli altri i vostri lati meno impegnati.

Capricorno

Non è un momento facile, la vita in casa stanca, il matrimonio, i parenti, vi stressano più delle battaglie professionali. Consigliamo anzi di spendere questi giorni tutte le energie nel settore della carriera, studio, professione, affari. Fino al 28 avete una straordinaria collaborazione della Luna, oggi con Plutone ricca nel settore dei soldi (la famosa plutocrazia), Mercurio si congiunge a vostro esclusivo favore con Saturno in Pesci.

Acquario

Con la vostra Luna nuova del 29 gennaio abbiamo iniziato la potatura degli alberi da frutto, della vite e dell’ulivo, con questa Luna ritornata nel segno iniziamo la potatura delle rose. Per avere un roseto incantevole a maggio quando molti di voi si sposeranno. Nasce oggi per chi è solo un nuovo amore portato da Luna congiunta a Plutone, transito eccezionalmente sessuale per tutti i nativi, anche per le persone di una certa età. Fortuna con i soldi.

Pesci

Eccezionali incontri di affari, possedete grande senso di responsabilità e serietà, sapete risolvere i problemi con logica e non vi curate delle cose superficiali, siete delle vere e proprie miniere. Queste capacità derivano da Saturno e Mercurio che si congiungono nel segno. Il vecchio e il giovane, il vecchio e il mare. Incontro tra generazioni, ma i bimbi Pesci che nascono in questa settimana della Luna saranno considerati “nati con la camicia”.