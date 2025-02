Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 18 febbraio: tutti i segni

Branko 18 febbraio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 18 febbraio 2025

Ariete

Sotto il segno dei Pesci. Per voi inizia un periodo di riflessione e di esami delle cose fatte negli ultimi 12 mesi, seguiti da un lavoro di ricerca e di preparazione per le vostre prossime avventure professionali. È già molto buono questo giorno che fa ritornare Luna molto positiva dallo Scorpione, produce ottime idee e presenta possibilità di ottenere protezioni. Semmai aveste deciso di non sposarvi più, oppure mai, sarete presto clamorosamente smentiti. L'amore è presente.

Toro

Sembrava un'eternità ma eccolo finalmente il Sole nell'amico segno dei Pesci, renderà importanti i vostri viaggi e i rapporti professionali, sarete subito in grado di assumervi nuovi importanti impegni. Dovete però aspettare la Luna del 20, l'odierna transita nello Scorpione, sembra voglia fare qualche conto con voi, con il vostro matrimonio, con le vostre relazioni cosiddette" libere". Meglio uscire allo scoperto, un Toro innamorato si riconosce da lontano.

Gemelli

Siete arrivati a un buon punto, nella corsa al successo professionale, ma con il Sole fastidioso dovete d'ora in poi fare le cose con più calma, agire in maniera guardinga soprattutto per quanto riguarda i vostri soldi. Il mese dei Pesci presenta un aspetto inedito, che sarà sentito anche da altri segni, cioè Sole in quadratura con Giove. Aspettatevi alcune difficoltà nei rapporti con gli altri. Portate nella vostra vita qualcosa di nuovo, una vita meno borghese e più da pionieri.

Cancro

I segni d’acqua hanno molte ragioni per gioire: Sole inizia il transito in Pesci, mette in azione i tre pianeti presenti in quel segno amico e stimola fino all'incredibile Marte, per tutto il tempo presente in Cancro. È vero che Venere è ostile e vuole farvi inciampare, non tanto in amore quanto nei rapporti professionali, con collaboratori e soci. Viaggiate con la protezione della Luna in Scorpione, le vostre conquiste faranno epoca. Visite e contatti con esperti.

Leone

Un giorno che segnala l'inizio di una nuova storia, un nuovo cammino, una svolta. Il Sole, vostro luminare e guida, perde il carattere provocatorio che aveva in Acquario, entra in Pesci, segno che vi ispira e tira fuori le vostre caratteristiche più belle, vi farà innamorare. Oggi la Luna è stressante, ma non dovete dare eccessiva importanza ai problemi domestici. Venere resta fissa in Ariete, la vostra stella fortunata anche per affari e per il lavoro. Salute, controllo.

Vergine

Questa mattina inizia Sole in Pesci, opposizione che per un mese potrà creare problemi sul piano delle associazioni, rapporti stretti. Considerando che c'è anche Mercurio nella stessa posizione, in questi primi giorni dovete prestare attenzione al corpo e alla salute. L'ambiente familiare è messo in evidenza anche da Giove, aspetto legato alle questioni legali, immobili, bancarie. Adesso avrete un grande appoggio da Urano che protegge tutte le relazioni con il mondo esterno.

Bilancia

Oggi siete tra le nuvole o meglio, sulle onde del mare. Sole inizia il transito in Pesci, adesso sarà molto buono per le attività creative, imprenditoriali, lavori che mettono in contatto con il pubblico. Gli artisti della Bilancia saranno gratificati da Giove, anche economicamente. Ancora più importante è registrare che questo cielo protegge la salute. L'amore non in primo piano, i single vivono alla giornata e fanno benissimo, poi si vedrà.

Scorpione

Inizia il Sole in Pesci, straordinaria coincidenza con Luna che arriva nel vostro segno intorno alle ore 11:00, riprendete in mano tutti gli affari e testate il terreno per le future iniziative professionali, specie se siete lavoratori autonomi, perché da oggi in poi farete progressi notevoli.

Costruitevi uno spazio tutto vostro, ma lasciate aperta la porta per le amicizie. Nettuno e Giove sono due pianeti dell'amore, certo, ma sono anche due anime caritatevoli. Siate generosi.

Sagittario

Occupatevi delle piccole iniziative, non è il caso di provocare già il primo giorno il Sole e tre pianeti in Pesci, compreso Giove in Gemelli, tutti parecchio fastidiosi. Consigliamo di rimandare quel grande progetto a cui pensate da tempo, che potrebbe essere anche l'acquisto o la vendita di immobili o terreni, avete bisogno di rivedere i dettagli di un contratto. Disciplina con cibo, bevande, farmaci, piedi, ossa. Qualcosa vi sfugge in amore, giustificata la vostra gelosia.

Capricorno

I vostri tre moschettieri Urano, Saturno, Nettuno prendono forza e vita, grazie al nuovo Sole in Pesci fino al 20 marzo. Qualcosa di grosso, anche sotto il profilo finanziario, si muove nell'aria. Persone lontane e importanti per il vostro successo vi cercano intensamente, almeno così me lo fa capire Giove in Gemelli. Sappiate che quella posizione pare silenziosa e invece agisce in alto e in profondità. Vi preghiamo di essere attivi fino alla fine di febbraio!

Acquario

Ciao, Sole! Così cantava e suonava l'orchestra Casadei, sulla riviera romagnola quando arrivava l'estate. Voi oggi salutate il Sole che passa in Pesci, ma è sempre positivo per il vostro lavoro, studio, compravendite, speculazioni, investimenti sul mattone, come si dice. Attenti però la Luna che passa nello Scorpione e risveglia qualcosa che sembra un rancore al pensiero di un amore che attualmente non c'è… Al calar della sera cantate come Tony Effe: “Damme na mano", Roma.

Pesci

Auguri, inizia la festa del compleanno! Alle ore 11:00, ora italiana, il Sole entra nel segno ed apre la vostra nuova stagione zodiacale, insieme ai tre pianeti presenti nel segno e l'appoggio esterno di due importanti corpi celesti come Marte e Urano. Segnale molto buono anche dalla Luna che passa nello Scorpione quasi nello stesso momento, ritrovate tutte le vostre aspirazioni di successo, guadagno, amore. Tra i bimbi che nascono oggi c'è anche un futuro genio, dobbiamo essere tutti contenti.