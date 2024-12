Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 4 dicembre: tutti i segni

04 dicembre 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 4 dicembre 2024.

Ariete

Situazione astrale agitata, ma in modo piacevole, siete pieni di entusiasmo, idee, progetti. Luna in aspetto conflittuale non ostacola la riuscita nel settore pratico, conferma anzi il vostro successo professionale e affaristico. Tutti gli scambi che avvengono sotto la protezione di Sole-Saturno allargano il raggio d’azione e daranno frutti nel futuro. Programmate un viaggio con il vostro amore, che si sente da voi trascurato.

Toro

Un giorno quasi perfetto. Dobbiamo dire “quasi” a causa di Marte che può mettere in agitazione l’ambiente del lavoro e anche la famiglia quando Luna andrà in Acquario. Oggi Luna in Capricorno è congiunta a Venere, porterete felicemente avanti negoziati e contratti. Bello lo slancio con cui vi butterete nelle nuove relazioni, Venere vi fa vedere tutto rosa. Mercurio sarà il vostro banchiere attivo tutto il mese.

Gemelli

Certe conquiste ottenute con facilità nel passato, richiedono adesso un prezzo da pagare, non necessariamente in denaro. In amore dovete dare più attenzione all’altra persona, farle capire quanto sia importante per la vostra vita e per il vostro successo. La forte quadratura tra Sole e Saturno richiede relax obbligatorio, evitate viaggifaticosi. Le energie sono basse e vi sembra che il peso del mondo sia tutto sulle vostre spalle.

Cancro

Non siete facilmente trattabili quando la vostra Luna si mostra contraria e permalosa, però se riuscite a trattenervi sarete in grado di sfruttare questi influssi ottimi per il lavoro e le finanze, e porterete a casa soldi in più. Qualche tensione in famiglia provocata anche da Venere in opposizione, mala presenza degli amici rende più leggera l’atmosfera. Preziosi i consigli degli esperti. Marte è sensuale per l’amore, vedrete anche due occhi di fuoco che vi seguono.

Leone

L’odierna Luna in Capricorno è buona per controlli medici o eventuali cure, transitando nel settore della vita pratica lancia un ottimo segnale anche verso le finanze. Se il vostro desiderio è avere influssi potenti per l’attività professionale e affaristica, ma anche per lo studio dei giovani, potete realizzare grazie alla grande combinazione Saturno-Sole. L’amore: non impuntatevi troppo, rischiate di soffocare l’altra persona.

Vergine

Bravi a nascondere le vostre solitarie preoccupazioni. Oggi vogliamo sottolineare il modo caldo e cordiale di presentarvi agli altri, nella vita lavorativa e sociale. Sole e Saturno sono oggi in aspetto ostile, vi mettono davanti un atto legale o un contratto che dovete esaminare con la supervisione di un esperto di vostra fiducia. Per quanto riguarda l’amore avrete per tutto il mese Venere amica, positiva anche per gli affari finanziari.

Bilancia

Oggi sarebbe meglio non sollecitare, insistere, Luna poco chiara. La crisi non arriva inaspettata, sapete dove si nasconde il problema, controllate piuttosto soci e collaboratori, in famiglia le spese dei vostri figli, abituati a troppi agi. Se in Capricorno nevica, il caldo vi arriva dall’aspetto Sole-Saturno, che è qualcosa di eccezionale per le proprietà immobiliari. Se cercate casa ma anche un alloggio semplice, trovate un posto vicino al mare perchéVenere nacque dalla schiuma del mare.

Scorpione

Ampie possibilità di riuscita. Vi preghiamo di non perdere una sola ora di questo giorno che presenta un influsso decisivo per la riuscita nel campo professionale ed economico, anche se il guadagno potrebbe essere spostato al prossimo periodo. Si tratta di Sole quadrato a Saturno, entrambi rappresentano lo Stato e le sue istituzioni. Vi darà ancora molto da fare Marte, meglio tenerselo buono - sappiate attendere il primo quarto in Pesci domenica.

Sagittario

Portate avanti il movimento che aveva creato nel campo degli affari la Luna nuova con Mercurio, anche Venere in Capricorno è un’attenta guardiana dei vostri beni mobili e immobili. Ci sarà qualche incomprensione nei rapporti con i vostri superiori o le autorità, così dice la quadratura diretta tra il vostro Sole e Saturno in Pesci. L’aspetto è collegato ai rapporti con avvocati e notai. C’è anche la forte influenza di un padre.

Capricorno

A fine anno avrete un’altra formidabile Luna nel segno, ma questa odierna è molto importante perchési congiunge a Venere, unione tra intuito e forza realizzatrice. Avrete subito, o molto presto, uno scatto di qualità nel lavoro, affari. I vostri progetti sono talmente importanti da aver bisogno di collaboratori fidati e soprattutto esperti. Nettuno: quando i baci miei tu ricorderai, chérie, ritorna a Montecarlo…

Acquario

Voi oggi non dovete temere il critico aspetto Sole-Saturno, che per altro coinvolge tutta la società e non solo un singolo segno, ma entrambi le forze cosmiche si trovano a favore dell’Acquario, perciò: avanti con le iniziative, nuovi progetti, nuova architettura della vostra carriera e del ruolo che ambite di conquistare in un ambiente privilegiato. Particolarmente favoriti i nativi che lavorano in proprio. Peccato per Marte che potrebbe togliervi forze fisiche all’improvviso.

Pesci

Mercurio curioso e inattendibile, in Sagittario parla più di un pappagallo, racconta anche delle vostre mancanze fiscali-legali, e naturalmente Giove può ordinare un controllo. Nello stesso momento Saturno quadrato al Sole in Sagittario vi invita a usare al massimo le vostre cellule grigie, non è consentita nessuna improvvisazione nel lavoro e tantomeno in affari. Per i giovani questa sarà una valida palestra.