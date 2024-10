Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 20 ottobre: tutti i segni

20 ottobre 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 20 ottobre 2024

Ariete.

Bisogna vedere come e quanto sapete controllare le reazioni istintive, i pensieri. Soprattutto quelli pessimisti che produce il Sole ancora in Bilancia, ma è possibile trovare riscatto proprio nella situazione generale confusa. L’ Ariete, in fondo è un confusionario… Luna positiva per sistemare vecchie pendenze finanziarie, cautela nell'attività fisica e durante i viaggi prima informarsi sul meteo. L'amore è passionale, manca però di trasparenza. Godetevi quest'aria festiva.

Toro

Una strada nuova, molto diversa dalle vie fin qui battute, si presenterà nella vita professionale e nel mondo degli affari, molto favoriti non appena Mercurio passa in Sagittario. Anche oggi e nei prossimi giorni potete contare su una Luna molto positiva soprattutto per il lavoro, un cambio nelle collaborazioni può arrivare anche senza la vostra sollecitazione. Le passioni non sono mai eccessive, esprimete i sentimenti che provoca in voi la persona, cara.

Gemelli

Questo momento astrale vi può dare molto, il massimo se avete fatto programmi in dettaglio. Luna è arrivata nel segno e si congiunge per due giorni a Giove, vi mette al primo posto per quanto riguarda le soddisfazioni finanziarie e professionali, con qualche lieve fastidio nella salute a causa di Venere opposta. Colon, digestione. Ora vanno prese le decisioni che possono cambiare la vita. Amore: se qualcuno di voi è ancora fermo al bivio, prendere o lasciare, si decida presto.

Cancro

Il nostro oroscopo vi applaude, siete stati tutta la settimana attenti e attivi, le stelle vi premiano organizzando per voi una bellissima domenica d'amore. A parte il Sole, ancora tre giorni soltanto in Bilancia, tutte le stelle sono positive. Vivete la vita attimo per attimo, prendete solo il bello e il meglio, per voi e per la famiglia. Siete popolari nel mondo esterno, ammirati, ma la vostra natura vi porta sempre verso casa. Saturno mette l'accento sulle riparazioni e ammodernamenti.

Leone

Luna si è spostata in Gemelli, segno amico che vi offre anche la protezione del benefico Giove, prevediamo una bella domenica d'amore, tanto affetto anche in famiglia e dagli amici. La sorpresa più grande è riservata ai nativi che sono alla ricerca di qualcuno da amare, infatti l'opposizione che nasce tra Giove, Luna e Venere, si trasforma in un tris vincente anche per quanto riguarda la fortuna economica. Credete a quella persona che oggi giura di amarvi.

Vergine

Luna in Gemelli contro Venere in Sagittario, e io tra di voi che non parlo mai ho visto la vostra intesa… Una domenica che dovete voi trasformare in una storia perché se aspettate quel Giove l'attesa potrebbe non dare risultati. Mercurio però è buono, porta una nuova possibilità nel lavoro, forse è un po' insolita ma che merita di essere presa in considerazione: un domani, chissà, potrebbe diventare la vostra fortuna. Nel 2025 certamente sì… Divertitevi senza stancarvi troppo.

Bilancia

Due giorni di Luna in Gemelli diventano intensi per l'amore, Giove è magnifico. Pensate, anche di domenica vi porta occasioni felici per la vostra carriera, affari, lavoro e studio. Non fatevi condizionare dalla vostra atavica paura di tutto ciò che non è stato programmato, scoprirete che le novità sono occasioni di successo. Un intoppo potrebbe essere rappresentato da Marte negativo che naturalmente batte contro il fisico, infiamma le prime vie respiratorie, gola, tonsille.

Scorpione

Una rotonda Luna splende nel cielo dei Gemelli, sembra un Sole che splende su un destino che Giove descrive come niente male. Persiste una rabbia nel vostro intimo, provocata dal solito Urano in Toro, ma nella guerra professionale sarete formidabili. Dal 23 avrete il Sole nel segno, aprirà una nuova stagione di vita. Gira la ruota della fortuna, Mercurio promette di fermarla al numero 8, che è la vostra posizione nello zodiaco. La pioggia d'autunno porta via pensieri grigi.

Sagittario

I problemi che si vengono a creare sono dovuti alla vostra tendenza all'esagerazione in tutto, così sostiene Luna in Gemelli che si oppone alla vostra Venere. Però c'è anche un effetto emozionante di questo transito, aumenta il desiderio di amore e di affetto, fa emergere il desiderio di proteggere le persone care. Bisogna solo essere più discreti nelle manifestazioni d'amore, la passione deve essere un fatto riservato solo per i due amanti. Pomeriggio, crea molta confusione.

Capricorno

Cominciate a girovagare tra i sentieri della passione, curiosi di novità e sensazioni forti. I coniugi devono ancora combattere le incomprensioni che nascono soprattutto per le questioni dei figli, le persone libere invece vivono momenti di brivido caldo. Questo è un effetto collaterale di Marte in opposizione dal lunatico Cancro. A proposito della Luna, oggi e domani in Gemelli, è favorevole per le iniziative di lavoro e per fare programmi per il mese dello Scorpione.

Acquario

Una cicogna, prima di spiccare il volo verso la calda Africa, si è fermata sul tetto delle giovani coppie. Questa la meravigliosa sorpresa che oggi e domani vi porta la Luna in Gemelli congiunta a Giove, la fertilità è perfetta. Altri segnali parlano di scatti nella carriera, aiuti dalle persone influenti che possono con il loro intervento favorire anche gli affari. Mercurio imbroglia, attenti!

Pesci

Le stelle mettono in bella evidenza la vostra persona, capacità professionale, il prestigio che godete o che conquisterete nell'ambiente lavorativo. Malgrado le vostre possibilità, siete indecisi, mancate di perseveranza. Non dovete assolutamente perdere Mercurio-Saturno, una protezione incredibile per gli affari. Luna in Gemelli aggressiva, persino i giovani e gli innamorati di fresca data non sono tranquilli. Un vecchio disturbo nella salute potrebbe farsi sentire. Relax.