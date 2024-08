Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 31 agosto: tutti i segni

Branko 31 agosto 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 31 agosto 2024:

Ariete

Notizie dal pianeta dell'amore: chi non avesse al momento una relazione, proverà un’attrazione forte per l'altro sesso, questo è uno degli effetti di Venere quando si trova in opposizione. Aumenta anche la passione coniugale grazie alla Luna in Leone. Osservando la forza di questa Luna congiunta a Mercurio, abbiamo la sensazione che le cose procedano benissimo anche in affari. Dinamismo organizzato, razionalità, ma anche un pizzico di follia. Come Napoleone.

Toro

Sarete anche un po' pettegoli, succede quando vi provoca la Luna in Leone, tuttavia è positiva questa voglia di vita sociale, incontri mondani, divertimento, in breve: voglia di far niente. Cosa abbastanza insolita per un segno tanto laborioso e operaio. Ma il pane cuoce nel forno, avete impostato le iniziative al momento giusto, e avrete il giorno 3 una grande Luna nuova in Vergine, segno della fortuna, che vi seguirà in ogni iniziativa. Donna Toro, ape regina, batte tutti.

Gemelli

Questo è un ottimo giorno per le questioni di lavoro e di affari, Giove consiglia una linea di condotta prudente nelle collaborazioni, settore che resta nell'occhio critico di Saturno. Se guardiamo Mercurio, da cui si deve sempre partire con le vostre previsioni, diciamo che è stupendo per le iniziative finanziarie e anche per l'amore. Siete avvolti in atmosfera ancora molto estiva, Luna propizia incontri, Venere protegge tutti perché è una stella che non ha età.

Cancro

Ancora caldo il vento dell'estate, sembra sentire la voce gutturale e sensuale di Alice, che rimanda a questa ambiziosa Luna in Leone, e vi aiuta a impostare iniziative professionali e finanziarie, atti legali compresi, che saranno sviluppati in seguito. Conviene evitare il più possibile tenendo presente la positiva Luna nuova del 3 settembre in Vergine, segno che vi assicura sempre certezza. Ma qualche condizionamento lo dovete accettare, Venere capricciosa in amore e agitata in casa.

Leone

Finale del mese veramente alla grande, Luna nel segno in aspetto con tutti i pianeti che in qualche modo chiamano fortuna verso il vostro segno, quindi nella vostra vita da Leoni. Ci sono I Leoni di Sicilia, il Leone di Venezia, il Leone d'inverno, Giovani leoni, Una notte da leoni. Si avvicina una nuova grande emozione anche in famiglia, nei rapporti tra genitori e figli. Domani inizia settembre, Plutone per un po' non vi metterà sotto esame, siete in grado di innamorarvi e di sposarvi.

Vergine

Tutti siamo in attesa della Luna nuova in Vergine prevista il 3 settembre, importante per l'andamento di lavoro di tutti e per la salute delle persone. Ma per voi assume un significato ancora più esteso, offre l'occasione a chi ne volesse approfittare di iniziare un percorso di vita del tutto nuovo. Usiamo una parola che è spesso usata a sproposito - rivoluzione. Questo può succedere quando un segno è osservato da tutti i pianeti dello zodiaco. Non fermatevi adesso nella ricerca del successo e del profitto, date ascolto soprattutto al cuore.

Bilancia

Venere è in aspetto focoso con Luna in Leone, indica il desiderio e la predisposizione per rapporti fisici soddisfacenti, felici. Siete adorabili, affascinati dalle cose nuove e non vi date pace finché non arrivate in fondo, nel lavoro e in famiglia, amicizie e amore. Ai coniugi che sono insieme da oltre 40 anni, Giove e anche Saturno si complimentano per il loro amore senza fine. Salutate i luoghi di vacanza, lunedì si riparte e inizia una nuova battaglia per il successo.

Scorpione

Il settore del successo è interessato da transiti intensi, l’oro del Leone si trova in qualche posto di mare, vicino a un lago, oppure dove scorre un fiume. Proprio vicino alle acque la Luna di notte adesca gli uomini, Marte invece rincorre la donna Scorpione che finge di scappare e invece non aspetta altro che di essere presa. Fa parte delle caratteristiche del segno quella di complicare le conquiste amorose. Malgrado i contrasti, l'attività prosegue benissimo.

Sagittario

Tutto parte meglio con Luna in Leone, segno che apre nuove prospettive anche lontano dal solito ambiente. I rapporti con l'estero sono anche di carattere familiare, in ogni caso i viaggi e i contatti sono molto favoriti. È importante conoscere i segni delle persone con cui potreste instaurare utili rapporti per la vostra attività. Il giorno 3 settembre Luna nuova nasce nel punto del successo, anche voi in qualche modo dovrete cambiare marcia. Tagliate i capelli con il cambio di Luna. Amore appassionato e geloso, in questo non cambierete mai.

Capricorno

Notevole fermento di iniziative, comincia un influsso della Luna utile per sistemare affari e rapporti professionali che non sono stati ancora ben definiti. Poco potranno ottenere avversari e concorrenti, contro la vostra ascesa. L'importante è decidere e definire, sottoscrivere, tra il 2 e il 3 settembre, sotto Luna nuova in Vergine. Sarà in contatto con Plutone appena rientrato nel vostro segno, transito che provocherà eventi spettacolari in amore. Passione fisica ritrovata.

Acquario

I due giorni di Luna in opposizione si possono sopportare ma nascono contrasti nella vita domestica e anche nel lavoro a causa dell'aspetto con Urano in Toro, ma potrebbe anche darsi che si presenti come un trambusto piacevole. Attenti nella salute, influenze che anticipano l'autunno. Ciò non impedisce al vostro cuore di vivere e di esprimere i sentimenti, una passionalità d’annata, Marte e Giove dicono che questo matrimonio si farà.

Pesci

Non rinunciate all'amore, alle amicizie, al divertimento, momenti di relax. Cominciate a prepararvi spiritualmente alle nuove lotte professionali, che per molti inizieranno il prossimo 3 settembre, con Luna nuova. Ma l'odierna Luna in Leone è di sicuro messaggera di buone notizie per le finanze. Ottimi influssi di Mercurio e Venere favoriscono soluzioni e nuovi incassi, aiutano con occasioni di ritrovata allegria anche la vita di coppia, che dovrebbe essere in qualche modo "ristrutturata".