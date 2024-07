Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 11 luglio: tutti i segni

Branko 11 luglio 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 11 luglio 2024.

Ariete

Mercurio positivo per transazioni finanziarie, ma un po' farfallone potrebbe richiedere nuove spese. Non saranno soldi spesi invano. Restate però sempre realisti, i pensieri della gente sono in questo periodo attraversati da correnti utopiche, tanti inseguono ricchezze improbabili. Solo questa Luna sa di quanto amore avete bisogno e lo saprà anche un bacio, per quanto tenero e dolce, non basta. Voi volete passione!!

Toro

Luna torna amica, consente di agire con calma, spunta una buona idea per gli affari. È previsto un incontro che provocherà agitazione nel cuore, insieme a una speranza. Nettuno agita l'amore, ma sarà dolce naufragare in questo mare… Venere in Leone sarà una prova per gli amori nati di recente, ma dopo il 5 agosto saranno promossi quasi tutti, Marte infatti e tutti i grandi pianeti restano a favore del Toro. Nuovo l'influsso Urano-Venere, questa è una energia che libera il desiderio, spinge al flirt e favorisce le avventure. Eccitamento anche nel matrimonio.

Gemelli

Innamoramenti. Forse non subito oggi, con l'ingresso di Venere in Leone, ma già domani comincerete a sentire un nuovo sentimento d'amore, diventano anche spensierati i legami matrimoniali e tutti i rapporti di vecchia data. Ricordiamo che l'aspetto era Giove, Venere e Marte, che allieterà nei prossimi giorni il segno dei Gemelli e quanto di meglio si possa sperare dalle stelle. Entrano nel terzetto dei favoriti per il matrimonio e le nuove nascite anche Bilancia e Acquario, quindi se avete ascendente in uno di questi segni il vostro destino felice è segnato…

Cancro

Amore, un nuovo posto tra le fragole. Verso il tramonto, che poi è la sua ora, Venere esce dal segno e passa nel vicino Leone, ma non vi abbandona. In quella postazione sarà utilissima ai vostri affari, per sistemare le questioni burocratiche e chiarire definitivamente le collaborazioni e il ruolo che vi spetta nell'ambiente professionale. Non c'è bisogno di agire di fretta, le buone stelle sono presenti nel vostro cielo per tutta l'estate e oltre! Prossimo contatto diretto con Venere è previsto il 5 agosto, dalla Vergine.

Leone

Non è mai troppo tardi per l'amore, dice Venere che entra nel segno questo pomeriggio e resterà con voi fino al 5 agosto. Insieme a Mercurio iniziano un aspetto di quadratura con Marte in Toro, certamente un po' aggressivo per le coppie già assortite, ma agisce come un talismano sulle nuove storie d'amore. Situazioni incredibili saranno vissute grazie all’opposizione con Plutone, aspetto che si presenta dopo qualche secolo… Quando si concluderà, ci direte che effetto fa. Giorno molto fortunato per gli affari viaggi con sorpresa finale.

Vergine

Uno snack a intervalli regolari e molta acqua, per calmare l'agitazione che prende anche lo stomaco quando la Luna si oppone a Nettuno, più ingannevole di così non potrebbe essere, attenti quindi con chi vi confidate. Per quanto riguarda i farmaci vanno usati sotto il controllo medico. Venere assume aspetto silenzioso in Leone, ma non per questo meno seducente, chiedete quella porzione di passione che vi spetta di diritto, non ci devono essere più notti bianche nel vostro cielo. Istituzioni in primo piano. Il caro coniuge è fuori di sé, cosa lamenta?

Bilancia

Concluderete luglio con un trionfo dell'amore, quale che sia la vostra età, lo stato civile attuale. L'estate inizia oggi con il passaggio di Venere nel caldo Leone, la prossima settimana Marte la seguirà in Gemelli accanto a Giove, non ci saranno più ostacoli sulla strada della felicità. Secondo le nostre interpretazioni dei transiti planetari, gran parte dei nativi Bilancia ancora soli avranno entro l'anno la gioia di avere accanto un grande amore, si sposeranno, ci saranno figli. Soldi in arrivo.

Scorpione

Venere transita in Leone da questo pomeriggio al 5 agosto, in teoria è un influsso di disturbo ma dobbiamo precisare che viaggia nel settore che governa il vostro successo professionale, quindi possiamo immaginare come possibile anche la nascita di nuovi amori nell'ambiente di lavoro e persino durante i viaggi in posti lontani. In ogni caso, questo cielo rappresenta un elemento di fortuna ai fini di una riuscita, anzi, di una facile riuscita. Evitate incontri con persone melodrammatiche, l'istinto vi dice chi vale e chi non vale la vostra gentilezza.

Sagittario

E solo a voi capitano certi incontri nel cielo: Mercurio e Venere in Leone, segno fratello associato però ai lunghi viaggi, incontri con persone che vivono o vengono da lontano, persino i nuovi amori non sono con i compatrioti ma quasi obbligatoriamente con gli stranieri. Questo forse vale più per i giovani Sagittario, studenti e imprenditori, ma un po' tutti sentirete nascere in voi questo bellissimo, insopprimibile, desiderio di gioventù. Molto bene gli affari finanziari, lanciatevi!

Capricorno

Quello che può portare la nuova Venere in Leone è un nuovo apporto finanziario derivante dal matrimonio, da un'associazione, da un'eredità, da una liquidazione dopo un periodo di lavoro. La previsione trova conferma anche da Mercurio nello stesso segno, per non dire di altri pianeti tutti in postazione di guadagno. Che sarete obbligati anche a spendere per la casa e la famiglia e per voi stessi, è fuori discussione. Ma è l'amore, contro ogni apparenza contraria, la dolce condanna di questa dolce estate. Fatevi rapire dai colori, ubriacare dai profumi.

Acquario

Nelle relazioni esistenti si possono verificare conflitti e gli impulsi del subconscio fanno agire in modo irrazionale. Per questa ragione, oggi e nei prossimi giorni diciamo fino al 5 agosto, quanto dura Venere in Leone in opposizione al vostro Plutone, è ben essere cauti ed evitare scatti nervosi. Questo aspetto si presenta a distanza di secoli, quindi anche noi dobbiamo studiarlo e cercare di dare giorno per giorno la giusta interpretazione. Oggi vi può servire per mettere sul tavolo tutto quello che credete non funzioni nei rapporti a cui tenete di più.

Pesci

A parte l'effetto che avrà sulla forma fisica - schiena, gambe, braccia - questa Luna in Vergine interessa l'ambiente domestico e anche i rapporti con le persone con cui siete in affari. Nel campo pratico avrete risultati e successo, perché da oggi anche Venere aggiunge un pizzico di fortuna alle vostre azioni e alle vostre imprese finanziarie. Il vostro segno si conferma un crocevia di influssi astrali che influenzano tutti gli altri segni, Nettuno cambia il mondo - figuratevi se non cambierà qualcosa nella vostra vita.