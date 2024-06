Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 4 giugno: tutti i segni

04 giugno 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 4 giugno 2024

Ariete

Mercurio passa in Gemelli, transito ideale per il vostro lavoro e le finanze, allargatevi nella vostra attività, guadagnereste di più. Dedicatevi completamente a progetti e persone che volete conquistare, ma attenti a non fare confusione tra le questioni pratiche e quelle private. L'amore deve essere assoluto, esclusivo, altrimenti non è amore. Marte resta nel segno fino a domenica, diventa ancora più passionale, imperdibile questo passaggio per voi che ancora cercate l'anima gemella, Giove e Venere in Gemelli ve la procurano… Questa sera perdetevi in un abbraccio.

Toro

Mercurio esce dal segno e passa in Gemelli, settore del vostro patrimonio, un favore non da poco visto che siete ancora alle prese con questioni immobiliari, transazioni, recupero crediti. La settimana si conclude con l'arrivo di Marte in Toro, la passione prenderà voi tutti. Questa felice combinazione affari-amore proseguirà fino al 10 luglio, intensi contatti sociali. Non pensate solo al lavoro, gli amici vi aspettano allegri, voi stessi sentite il bisogno di stare in compagnia. I baci sono come le ciliegie, uno tira l'altro. Felicità!

Gemelli

Mercurio, pianeta del lavoro e del denaro, nonché vostra guida celeste, entra nel segno alle ore 7:00 e resterà con voi fino al giorno 17. Transito veloce ma vi darà moltissimo, l'importante è riprendere subito in mano tutte le situazioni professionali domestiche finanziarie e avere un piano di partenza per giovedì 6. Nascerà la vostra personale Luna nuova del 2024, resa potente dalla presenza contemporanea di Giove e Venere. Diventa fondamentale per un successo che potrebbe restare nella storia della vostra vita, il pianeta Plutone. Facciamo il tifo per voi…

Cancro

Luna è diventata bella, transita in Toro che è grande amico del vostro segno, liberate i sentimenti e le emozioni chiuse in fondo al cuore. Transito positivo se dovete fare miglioramenti in casa, diplomazia invece nei rapporti di lavoro. Il fatto è che avete ancora Marte in aspetto insidioso dall'Ariete, ma anche Mercurio non può dare un aiuto diretto perché transita per qualche giorno in Gemelli, vostra XII casa. Questo transito spinge a un lavoro di ricerca, isolati, avete la capacità di scendere in profondità, nelle parti più nascoste del vostro carattere. Voi però non dovete sfuggire il confronto con la concorrenza per paura. Imparate ad avere più fiducia in voi stessi.

Leone

Sarà fortunato per voi il nuovo influsso di Mercurio, che vi assisterà dal segno dei Gemelli in tutte le vostre imprese pratiche, durante i viaggi, ma più ancora nelle questioni di carattere burocratico e legale. Questioni che sono state a lungo sotto pressione di Giove e dello stesso Mercurio quando transitavano nel segno del Toro. E anche diversi altri corpi celesti confermano il grande cambiamento esistenziale in arrivo. Nuovi amici e nuove conoscenze, viaggi con sorpresa finale… Sarà amore? Può darsi…

Vergine

Mercurio critico in Gemelli, ma passerà presto… il 17. Voi sentite in modo particolare questo disturbo perché si tratta del pianeta con cui avete un feeling maggiore, occupatevi solo di cose che ritenete urgenti e necessarie, soprattutto nell'ambito familiare. L'odierna Luna in Toro conferma infatti quello che si intuiva già in maggio, che ci saranno avvenimenti importanti nel rapporto genitori e figli, forse anche molti di voi si preparano a festeggiare l’anniversario di matrimonio. Canta Venere: amore, restiamo uniti! Controllo medico generale.

Bilancia

Buone notizie per voi. È arrivato il momento di attaccare nel lavoro e in affari, ma con una preparazione che deve essere più che perfetta, Marte sostiene che siete ancora nel mirino di qualche personaggio del vostro ambiente professionale. Se non addirittura di tutto l'ambiente! Succede alle persone di grande talento, come voi. Concentrate tutte le azioni nella giornata di giovedì 6, nasce Luna nuova in Gemelli, potrebbe essere la vostra riscossa! Anche in amore, sposatevi il 15 o il 16.

Scorpione

Termina in mattinata la fastidiosa opposizione di Mercurio, che non ha compromesso il vostro successo, ma i continui intoppi che avete dovuto affrontare vi hanno spossato. Era nervoso anche il matrimonio, discussioni con i figli, i parenti. Un’ondata di bene arriva sin dalla mattina con Mercurio che passa in Gemelli, rende più scorrevoli le collaborazioni e apre nuovi orizzonti. Idee vincenti! Marte ancora splendido in Ariete risveglia e tiene caldo il bisogno di amore e di passione fisica, irrinunciabile. Saturno agisce sui fatti conservati nella memoria.

Sagittario

Nuove lotte professionali sono annunciate da Mercurio che inizia oggi una battaglia con Saturno e Nettuno in Pesci, naturalmente anche con voi. Preparate una buona autodifesa, non provocate mai per primi e cautela durante i viaggi, programmate frequenti momenti di relax. Per fortuna Mercurio resta in Gemelli solo fino al giorno 17, prendetevi altro tempo per riflettere prima di firmare. Resta bellissimo Marte in Ariete, lui vi aiuta a tirare fuori il lato brillante del vostro carattere, saprete rispondere a modo alle frequenti provocazioni sessuali di cui sarete oggetto.

Capricorno

Affari! Consigliamo di sfruttare al massimo l'odierna Luna in Toro in aspetto diretto con Urano, coincide con il passaggio di Mercurio in Gemelli, che è il vostro settore del lavoro e del guadagno, della salute e dei progressi nello studio per i nostri giovani lettori. Nella stessa posizione troviamo anche Giove e Venere, la grande e la piccola fortuna astrale, che proteggono l'amore e gli affetti familiari. Marte non vi dà ancora pace però risveglia certi pensieri d'amore… Le brevi passioni si chiamano brevi perché non durano a lungo, ma intanto vivetele sotto questa sensuale Luna.

Acquario

Un piccolo ostacolo sulla strada del successo, dovuto alla confusione del vostro ambiente, viene ipotizzato dalla Luna in Toro. Meno problemi se lavorate in proprio. Affaticamento fisico e mentale, tensioni o pensieri in famiglia. Tutto questo sarà dimenticato quando si farà sentire Mercurio da questa mattina e fino al giorno 17 in Gemelli, nel punto più alto del vostro oroscopo, da dove può comandare su tutto: famiglia, figli, parenti, amore, amicizie, fortuna. Il massimo è previsto giovedì 6, quando si forma Luna nuova in Gemelli. Indimenticabile. Sposatevi.

Pesci

Luna è oggi in Toro, segno amico, ridimensiona se volete alcune situazioni di contrasto, ma anche voi dovete esercitare un forte autocontrollo, se non volete perdere la prospettiva. Questa mattina infatti inizia un breve ma fastidioso transito di Mercurio in Gemelli, mette in primo piano la famiglia. Osservate attentamente le persone vicine, scoprirete qualcosa di interessante. Gli astri toccano il mondo interiore, creano incertezze, ma non escludono un momento di coinvolgente trasporto in amore.