Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 15 maggio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 15 maggio 2024.

Ariete

Un grido di felicità in amore! Primo quarto in Leone, il massimo che potete avere per le nuove conquiste, ma anche come fortuna economica molto bene. Non restate impigliati fra prudenza e irruenza. Regalatevi qualcosa di prezioso, tipo Colazione da Tiffany, o forse sarà un amore a ricordarvi con un regalo. Marte propizia incontri appassionati che conducono al matrimonio, Mercurio fabbrica soldi.





Toro

Le stelle dell’amore sono accese come lampioni sulla strada alberata che porta al castello dei vostri sogni e dei vostri desideri segreti… In Leone si forma il primo quarto, risolutivo per i rapporti con la famiglia e con i parenti. Questa sera entra nel segno Mercurio, finalmente! Saprete difendere la vostra posizione nel lavoro. La Luna appesantisce il corpo. Molta acqua.





Gemelli

Certo non è facile, uscire dalla massa e intraprendere nuovi sentieri, ma vi conviene farlo in questa primavera in fiore. Entrate in azione, avete dalla vostra una grande Luna per le cose scritte, trattative verbali, affari. Preparatevi un bel gruzzolo e poi mettetelo al sicuro – consigliamo investimenti e depositi negli USA. Per qualche giorno Mercurio vi osserva in silenzio. Amore esplosivo.





Cancro

Siate più chiari quando parlate di lavoro, ci vuole anche più coraggio nelle scelte ma pure nelle rinunce. In serata, dopo tante settimane in aspetto critico, Mercurio entra in Toro e sarà positivo a lungo. È una posizione strategica per affari, carriera, studio, viaggi e come si dice oggigiorno per le “grandi opere” (ponte di Messina). L’amore vostro è una rosa odorosa ma spinosa. Esercizi di autoironia, la sensualità langue.





Leone

Il primo quarto risplende nel vostro segno alle ore 12, mezzogiorno di fuoco, grazie anche a Marte che forma immediatamente un aspetto passionale con la Luna. Una festa per l’amore, finalmente sentite i profumi, gli odori, i sapori, i colori di maggio. Fase beneaugurante anche per la casa e per la famiglia, avrete un ritmo formidabile e sarete veloci in tutto. Mercurio questa sera provoca raffreddori, mal di gola.





Vergine

Andiamo per i prati di maggio, amore… corriamo a piedi nudi nel parco, in certi periodi dell’anno bisogna per un po' mettere da parte le orribili questioni materiali e rivivere emozioni quasi dimenticate, specie se sposati. Preparate però un dettagliato piano di lavoro e affari per domani quando questa crescente Luna sarà nel vostro segno e subito in fortunato aspetto con Mercurio in Toro. Finanze.

Bilancia

La novità positiva e importante riguarda il pianeta Mercurio, lavoro e soldi, che in serata termina l’opposizione dall’Ariete, partita il 10 marzo, ed entra in Toro – miglioramenti. Dovete seguire la salute perché resta Marte critico, aspetto delicato per lo sport. Luna crescente in Leone favorisce grandi incontri, conoscenze importanti, amicizie prestigiose, amori passionali. Ciò che seminate oggi, crescerà. Ottimismo!





Scorpione

Primo quarto in Leone rende agitato questo giorno, lancia sfide alle collaborazioni, matrimonio, famiglia. È come un lampo che attraversa le notti di maggio e non lascia dormire. Il cuore, un bambino che vuole assaporare tutte le novità del mondo. La donna Scorpione è un gigante mascherato da bambina, l’uomo un bambino mascherato da gigante. Giove non consiglia, impone: più gioia, la vita è un dono!





Sagittario

Questa luce di maggio è pura gioia. Splende Luna in Leone, segno associato alla vostra fortuna, in amore e nel lavoro. Meritereste il Nastro d’Argento per la vostra interpretazione di innamorati tormentati, incompresi, sfruttati anche in famiglia. Oggi però ritorna l’amore, dovete sposarvi subito se siete già innamorati e prepararvi a lieti eventi in famiglia. Una svolta professionale vi ridà immediata carica ed entusiasmo.





Capricorno

La lotta per il successo è sempre più dura, ma voi ce la farete. Lo assicura questa cinematografica Luna in Leone e Mercurio che entra nel segno del Toro, dopo un transito critico durato oltre due mesi, e si unisce a Venere (amore), Giove (fortuna), Urano (intraprendenza in ogni settore). Siete oggetto di desiderio per il vostro fascino, ma anche per quello che possedete e per quello che raccontate.





Acquario

Sembrate tutti dei sognatori e poeti, ma chi ha la pazienza di scrutarvi fino in fondo (compito non facile), scopre che possedete anche fiuto per gli affari e che siete piuttosto attaccati al denaro. Però sapete essere anche generosi, la prova è la vostra famiglia che vi tiene continuamente sottopressione. Ora ancora di più perché Mercurio sarà in Toro fino al 3 giugno. Sistemate i beni che avete in comune con gli altri.





Pesci

Le stelle vi offrono la possibilità di organizzare la vostra attività non solo per il resto del mese ma anche per l’estate, inverno… diciamo che vi trovate un po' come la notte prima degli esami, per dirla con Venditti. Tutte le questioni di beni immobili sono protette da tutte le stelle! Trovate una casa per l’estate. Spegnete i pensieri, accendete il cuore, innamorati dell’amore, è questo un vostro marchio in esclusiva.