Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 3 maggio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 3 maggio 2024

Ariete

È Venere che vi rende così simpatici, amabili, ottimisti in mezzo alla gente che vede tutto grigio, chiedetevi però se sono tutti meritevoli della vostra considerazione. Luna in Pesci mette in guardia da qualche nemico nascosto. Se c’è qualcosa da concludere, cancellare e dimenticare, Saturno chiude. Marte promette passione, aiuta a conquistare con allegria. Giove chiede di programmare il futuro sentimentale in previsione del prossimo transito in Gemelli.



Toro

Il periodo si inserisce tra due fasi lunari che interessano soprattutto il lavoro, lo studio, gli affari. Dopo l’ultimo quarto in Acquario ci sarà la vostra Luna nuova il 7-8, non avete scuse, questa volta bisogna guadagnare, progredire sulla strada del successo. Luna in Pesci è bellissima per l’amore, Nettuno batte sulla nostalgia, il tempo che passa… ma il cuore del Toro è sempre giovane, spera sempre, attende sempre.



Gemelli

Quando prevale il lato polemico del vostro carattere, non ascoltate suggerimenti e consigli, così nascono problemi nel lavoro e nei rapporti stretti. È vero però che siete bloccati in un ambiente chiuso, che evita aperture verso il futuro, avvitato su se stesso. Oggi non conviene reagire, Luna è negativa, dedicatevi alla famiglia, alle amicizie e all’amore. Marte in Ariete particolarmente intrigante per chi cerca un nuovo amante.



Cancro

Due giorni con Luna in Pesci, transito fortunato per tutti i contatti con le persone lontane, ottima la combinazione con Saturno per i beni immobili, mentre Giove provoca colpi di fortuna. Sembra la notte dell’equinozio di primavera, abbiamo un chiaro e meraviglioso aspetto che annuncia un festoso ritorno della passione. Causa Marte in Ariete dovete essere prudenti nello stringere nuovi legami, professionali o sentimentali.



Leone

È passata la strana Luna di ieri un aiuto prezioso arriva da Mercurio in Ariete formidabile anche Marte. Cominciate a pensare seriamente a qualcosa di nuovo nella professione e in affari, magari un’associazione inedita. Le spese nel campo domestico non sono una perdita, ma un investimento. Il cuore finalmente batte a ritmo della passione, impegnatevi in amore. P.S. In un mondo di lupi, voi ne uscite capobranco.



Vergine

Avete la sensazione, sbagliata di non avere aiuti da nessuno. Infatti, l’incertezza è generale, nuove lotte nell’ambito professionale, agitato anche il mondo del privato, a causa della prepotente Luna in Pesci. Un vostro passo falso sarebbe accolto con piacere dai concorrenti. Ma vi conviene accettare tutte le proposte che arrivano da lontano, da persone mai viste. Voglia di tenerezza in amore, l’Ariete vi darà anche di più, l’infinito.



Bilancia

Le cure che intraprendete con Luna in Pesci, vostro settore della salute, sono appropriate, state però attenti a quelli che sono ora i punti deboli: gambe, pelle, palpebre, capelli. Nel campo pratico dovete rivedere le collaborazioni, qualcosa deve essere cambiato subito. Venere parla di un amore che ha superato molti ostacoli, la donna Bilancia ha bisogno di un uomo che la faccia brillare in società e invece deve fare da balia agli uomini di casa.



Scorpione

Vita, io ti ringrazio! Tutto arriva nella vostra vita in maniera prepotente: amore, separazioni, progressi, cadute, guadagni, perdite… chiudete un attimo gli occhi e pensate al 25 maggio, Giove lascerà il Toro, cadrà questa invisibile spada di Damocle sopra il vostro segno, ma questo weekend riuscite a tenere testa a tutti. Luna in Pesci congiunta a Saturno vi riserva anche una discreta dose di fortuna. Farete l’amore come se fosse la prima volta.



Sagittario

Commessi viaggiatori dello Zodiaco nel senso che vi piace viaggiare ma anche comprare e vendere. Un piccolo tirchio si nasconde in voi, ma cresce quando si trova ad avere contro la Luna e Saturno in Pesci. Tuttavia, questi impedimenti si riscontrano più in famiglia, nel lavoro avete ottima l’protezione di Mercurio per le finanze e le questioni scritte, ricordate che state comunque meglio degli altri. Il vostro amore è come le rose: splendido ma con tante spine.



Capricorno

Ci chiediamo se voi tutti vi rendiate conto di vivere un momento così importante per il futuro, la vostra prudenza e l’ossessione per la certezza, forse vi frena e non avete il coraggio di provocare quelle svolte che cambiano davvero la vita. È dura con Marte e Mercurio contro, ma dovete ritrovare lo spirito del pioniere, per quanto riguarda la carriera, lavoro, affari. Oggi la Luna è fortunata, preziosa per sistemare le cose per i parenti stretti.



Acquario

Anche voi dovete fare un pensiero al prossimo 25 maggio, Giove sarà in Gemelli, la vita prenderà un corso più leggero, stimolante, anche più redditizio. Per uscire fuori dalle incertezze dovrete superare anche Luna nuova in Toro 7-8. Ma intanto Mercurio vi manda oggi un lampo beneaugurante. Il coniuge fa di testa sua, ma questa non è certo una novità, gli si vuole tanto bene lo stesso. Una nuova passione? Da quando?



Pesci

Che idea, cercare l’amore tramite Internet! Con Luna nel segno splendidamente sollecitata da Venere e Giove, un nuovo incontro potrebbe nascere anche nell’ambiente di lavoro e nei posti che frequentate abitualmente. Anche durante una passeggiata per Via del Corso potreste incrociare uno sguardo che vi colpirà. Fatevi sentire dai familiari, se siete in viaggio, giusto per far sapere che ci siete ancora. Ottime prospettive e sollecitazioni nella professione e in affari.