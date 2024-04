Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 26 aprile: tutti i segni

26 aprile 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 26 aprile 2024.

Ariete

Luna in Sagittario: nuovo viaggio verso successo, amore, fortuna. Vivete un momento astrale unico, i pianeti che con più forza incidono sulle questioni di primaria importanza sono tutti in posizione favorevole. Se avete in mente un’azione che faccia clamore, che attiri l’attenzione degli altri oppure di una persona in particolare, agite sotto questo Sole e questa Venere. Importante oggi il rapporto con persone che vivono lontano, in posti vicini al mare.





Toro

Passato il tornado della Luna piena, troverete la quiete di cui avete bisogno per riorganizzare tutti quei lavori, iniziative e affari, che non vi hanno ancora dato ciò che volete. Queste stelle premiano la fermezza. Luna in Sagittario, segno del mondo inconscio, aumenta l’intuito e la voglia di tenerezza. L’importante è riempire la vita con tante presenze amiche, nuovi progetti, nuovi divertimenti. Fortuna in amore, ma siete un po' lenti.





Gemelli

Grazie alla vostra intelligenza avete affrontato con piglio vincente anche le situazioni più delicate, nel lavoro e in famiglia. Ma oggi consigliamo di rallentare con gli impegni. Saturno è provocato dalla Luna in Sagittario, transito che stanca e innervosisce, attenti alle distrazioni anche nei lavori in casa. Pensate come riorganizzare la vostra vita in previsione del rinnovamento già alle porte. Sorprendete l’amore con un romantico pensiero, ovvero lasciateli il vostro bancomat.





Cancro

Vivete ancora delle sensazioni ed emozioni portate dalla Luna piena, non ci sono oggi contrasti seri nella vita di coppia. Luna transita due giorni in Sagittario, segno con cui avete da sempre una curiosa collaborazione. Saturno è un grande maestro di vita, aiuta nelle difficoltà, però appesantisce anche i problemi meno importanti. Spetta a voi, alla vostra sensibilità lunare, rendere più leggeri i rapporti. Le speranze d’amore non resteranno un sogno.





Leone

La vostra forza che vi guida al successo è la capacità di capire quando è il momento di intraprendere, cioè, quando gli altri gettano le armi intimoriti. Questa incredibile Luna in Sagittario vi presta la sua freccia d’oro, per puntarla verso un nuovo obbiettivo professionale, finanziario. Una preda sarà catturata anche in amore, Venere è la stella porta fortuna anche per la famiglia, resta in Ariete fino al 29 aprile.





Vergine

Il transito del vostro aprile ci avevano qualche volta fatto pensare a una agenzia dei pegni. Per la fretta di arrivare, ma ancora di più per la paura di un insuccesso, avete ceduto tante ottime idee a un prezzo basso. Il weekend porta una Luna non facile in Sagittario, serve dare uno sguardo alla forma fisica e alla salute. Presenza in famiglia ma pregate i vostri parenti di lasciarvi un po' soli, dovete raccogliere le idee per la prossima settimana.





Bilancia

Quelli che non hanno sfruttato l’influsso erotico di Marte, hanno ancora tre giorni a disposizione… molto intrigante la Luna in Sagittario, fate in modo di trovarvi in ambienti giusti e con persone giuste, avrete successo. Intensi rapporti con i figli, se in età da marito o di moglie. In ogni caso, tra un anno diventerete nonni. Per quanto riguarda invece i nativi single della Bilancia, oggi e domani un colpo di fulmine.





Scorpione

L’astrologia diceva un tempo che la nascita di molti Scorpioni non sia stata programmata dai genitori, voi arrivate al mondo a sorpresa, per questo tenete in voi uno strano complesso nei confronti della famiglia, magari a livello del tutto inconscio. Fatto sta che l’ambiente domestico, il punto delicato del vostro oroscopo, ma grazie alle fortissime stelle che illuminano il weekend molte cose saranno sistemate. Dopo la Luna piena, fortuna con i soldi.





Sagittario

Dopo la Luna di fine marzo, questa nel segno oggi e domani è la seconda Luna della vostra primavera, porta da luoghi lontani un fresco venticello al vostro amore, che continua a essere maltrattato da Marte. Con voi però non si può mai dire, siete i grandi fantasisti dello zodiaco, sapete inventare dal niente castelli incantati. La gente vi crede, Sagittario, sfruttate questa dote nel lavoro e in affari. impostate anche per l’estate, per l’autunno…





Capricorno

Ancora tu… Saluteremo aprile con la Luna nel vostro segno ma inizierà anche la “sagra” di Marte in Ariete, perciò: “vivete, non aspettate domani! Cogliete fin da oggi le rose della vita” (Pierre Ronsard). Se avete già sentore, nel lavoro, che certe intese non potranno andare avanti così, nel prossimo periodo prenderete una decisione. Luna in Sagittario esercita pressione sulla salute, controllo medico.





Acquario

Tutta un’altra Luna! Ancora al massimo della luce, dopo Scorpione entra in Sagittario, vostro amico da sempre, spesso diventa vostro amante e coniuge. Sollecitata da Venere e Mercurio, questa Luna è incredibilmente bella. Per i vostri personali rapporti – economici o amorosi – con l’estero. Se non riuscite a realizzare oggi, fissate appuntamenti per il primo e il 2 maggio quando Luna diventa ultimo quarto in Acquario. Sarà l’inizio di qualcosa di nuovo.





Pesci

Per chi fosse in pensiero per la casa o altre proprietà, anche per esigenze dei figli, Giove prevede soluzioni vantaggiose. Il discorso andrà ancora meglio con Venere in Toro dopo il 29 aprile. Lo stress odierno è provocato dalla Luna passata nel giro di poche ore in Sagittario, ma le emozioni che ha suscitato quando splendeva in Scorpione, sono tutte qui, nel profondo del vostro cuore. Ora rilassatevi fisicamente poi andrete di corsa verso Marte, astro delle vostre passioni.