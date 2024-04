Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 19 aprile: tutti i segni

Branko 19 aprile 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 19 aprile 2024

Ariete

Saluti al vostro mese zodiacale che arriva alla conclusione in una cornice astrale con i colori più sgargianti della primavera. Magnifica protezione delle stelle che incidono sulla vita sentimentale, affetti familiari, amicizie. Nel segno vi restano Venere e specialmente Mercurio che produce un movimento esaltante per il lavoro praticamente tutti i giorni fino al 15 maggio. La presenza del Sole in Toro è adatta per trattative d’affari, negoziati, scambi di idee, ricerche di nuove opportunità.

Toro

Auguri! Oggi inizia il mese del compleanno, esattamente alle ore 16 con l’ingresso del Sole nel segno, Luna è passata in Vergine campo della fortuna, la vita aprirà la strada verso la felicità. Giove porterà nuove occasioni di guadagno e di affermazione, Saturno il gusto per grandi affari, anche in famiglia sono in preparazione avvenimenti che interessano i figli e i parenti. L’amore avrà la protezione di Venere dal giorno 29.

Gemelli

Il periodo del Toro significa che il vostro anno personale si avvia alla conclusione, fate un esame delle cose realizzate negli ultimi mesi, rinunciate ai progetti che non vi soddisfano, inventate nuovi affari. Plutone in Acquario, pericolo numero uno dell’oroscopo generale, per voi è positivo, vi rende più sicuri delle vostre possibilità e più forti di fronte alle difficoltà. Mercurio, astro del lavoro e del denaro, vi farà altri regali entro il 15 maggio, oggi attenti alla Luna in Vergine, presenza in casa.

Cancro

Il buon grano comincia a spuntare dalla terra, Sole passa in Toro posizione molto felice per il vostro segno, oggi stesso cominciano a presentarsi grandi incontri per il lavoro e la vita amorosa. Certo non mancano battaglie nel vostro ambiente ma ora vi trovano più forti e motivati. Sole e Saturno in sintonia fra di loro indicano autorità statali, solo se starete attenti capirete l’importanza di un incontro d’amore.

Leone

Il secondo mese della primavera è il regno del Toro, porta sempre qualche problema al vostro segno, Sole diventa critico, il raggio solare si incrocia co Giove e Urano nella stessa posizione, possono nascere situazioni di alta tensione nell’ambiente esterno e nella vita domestica. Non cercate di giustificarvi per quello che fate o che avete fatto, in certi momenti è meglio il silenzio, andare avanti comunque.

Vergine

Era ora! Un mese ricco di possibilità nel mondo esterno, grazie alla nuova posizione del Sole in Toro, dove abbiamo anche Giove e Urano, combinazione ideale per tutte le vostre iniziative professionali e finanziarie. Mercurio sempre positivo in Ariete, viaggi e contatti con il lontano molto interessanti, dovete però dare un tocco di modernità al vostro lavoro. In amore invece conservate quell’aria un po' antica, che assumete quando chiedete tenerezza e passione.

Bilancia

Siete come un gattino bagnato dalla pioggia, ma tempo bello o brutto, via dalla pazza folla! Sarebbe bello festeggiare il primo weekend sotto il segno del Toro in un altro posto, nei luoghi che vi sono cari o che vi piacerebbe scoprire. Adesso avete bisogno di una vacanza, è necessario fare un pieno di energia. Una volta rilassati e in pace con sé stessi, discuterete i problemi che si sono presentati nella vita di coppia causati da Venere e Mercurio contro e che non sono poi così difficili da sistemare, nuovo calore dal Sole in Toro.

Scorpione

Rapporti che cambiano in meglio o in peggio, dipende dalla situazione che vivete, di sicuro arrivano nuove relazioni. Professionali o sentimentali, secondo il vostro desiderio. Questo è il principale significato del Sole in Toro, opposizione insieme a Giove e Urano. La stagione dell’Ariete, segno del vostro lavoro, si conclude in attivo e con alti profitti. L’ amore conta sempre sulla curiosa passionalità di Marte, insolita, originale.

Sagittario

Miglioramenti. Dovete spingere soprattutto nel lavoro, settore del vostro oroscopo che sarà adesso illuminato dal Sole in Toro, andate alla ricerca di nuove opportunità e nuove collaborazioni, Saturno, infatti, disturba solo qualche vecchia intesa. Non c’è ancora quella esaltazione che dovrebbe esserci in amore, ma la coppia è certamente più spensierata e la famiglia più unita. Venere in magnifico aspetto con Mercurio favorisce i viaggi ma vi rimprovera: non fate abbastanza per la vostra bellezza.

Capricorno

Sole fonte di tutte le energie in un oroscopo passa alle ore 16 in Toro, l’aspetto migliore per il vostro segno, oggi è forte anche la protezione della Luna in Vergine, particolarmente bella perché cresce di luminosità, porta serenità in amore. Ma dovete darle una mano, fate tacere quel vostro benedetto orgoglio! Un romantico viaggio per ritrovare tenerezza e passionalità. Amicizie, incontri sociali, avvenimenti mondani.

Acquario

Con l’ingresso del Sole in Toro, segno che esercita una forte influenza sulla vita familiare, inizia un aspetto inedito con Plutone in Acquario, un’esperienza che coinvolge tutti i segni e che nessuno di noi ha mai vissuto. Voi adulti farete qualche conto con il passato, voi giovani avete un mondo davanti. Un universo. È uno spettacolo guardare i vostri occhi, dove c’è ancora la traccia di una delusione, Mercurio però è così bello, fate un viaggio, perdetevi tra la gente…

Pesci

La stagione del Toro inizia con Luna in Vergine, opposta ai vostri tre pianeti. Ci sarà un momento di tensione nel matrimonio e nelle collaborazioni, ma il nostro oroscopo apprezza molto quello che state facendo in questo periodo. Non tutti sarebbero capaci di tenere in equilibrio la famiglia con le questioni e i problemi esterni, dovete però diventare più indipendenti. Transiti ideali per rendere più bella la casa o per trovare un nuovo nido d’amore.