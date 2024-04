Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 17 aprile: tutti i segni

17 aprile 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 17 aprile 2024.

Ariete

Luna in bellissimo aspetto con Sole nel vostro segno, l’armonia dei due luminari vi aiuta a trovare una profonda complicità con la persona amata. È il trionfo dei buoni sentimenti. Occasioni veloci, fortunate, aspetto rinnovativo per l’attività e butta giù gli ostacoli che si presentano. Sentite ancora la pesantezza provocata dal primo quarto, ma non dovete pensare di aver perduto occasioni clamorose, al contrario – forse cominciano a iniziare da oggi.



Toro

Un giorno che richiede attenzione alla vita personale, cautela nella salute, diplomazia nei rapporti di lavoro. Sarà perché la Luna nel segno del Leone infiamma troppo, ma voi siete un po' sopra le righe nei rapporti familiari e in amore. La vera passione non urla, bisbiglia, sussurra… con calma potrete superare gli impegni e venerdì sarete già liberi.



Gemelli

Dobbiamo proprio dirlo e ripeterlo: Mercurio eccezionale vicino al Sole e Venere, oggi anche in trigono con Luna in Leone, segno dei vincitori. Anche voi siete in grado di ottenere tra oggi e domani la prima grande vittoria professionale di primavera 2024, e non siamo che all’inizio… un viaggio sarà bellissimo. Amore erotico, programmate il matrimonio oppure tenetevi prontissimi se siete alla ricerca di un tipo speciale come voi.



Cancro

Continua l’amorosa protezione della Luna, così forte da incidere sulla vostra vita, e che può sempre portare situazioni e persone che vi daranno bene, rispetto, amore. È tutto merito di Giove in postazione di fortuna, ma non dovete eccedere in niente, state sempre attenti alle persone che inseguono i vostri stessi obiettivi. La concorrenza non molla. In amore dovete essere più sicuri e diretti. Venere si mostra ancora ostile, non incoraggia le avventure.



Leone

Che bella cosa una giornata con Sole e Mercurio, messaggero di buone nuove, che dall’Ariete continua a spedirvi cartoline d’amore. Forse sarà un’e-mail, un messaggio, una registrazione… non importa, conta soltanto sapere che arrivano sia i soldi sia l’amore. Avete nel segno una Luna splendente, tutta vostra per due giorni, la fortuna è qui. Noi diciamo di osare una di quelle iniziative che lasciano il segno per il futuro. Il cuore vi porta nella giusta direzione.



Vergine

La potente Luna in Leone, oggi e domani, fa calare il sipario su un periodo di vita segnato da compiti pesanti e situazioni contrastanti. Non importa, le stelle nel caro Ariete, segno della vostra metamorfosi, aprono un nuovo ciclo pieno di possibilità. Nella tela del ragno cadranno gli altri, ma dovete passare direttamente all’attacco, favoriti da un Plutone inventivo e da un Giove vincitore. Venere ogni giorno più innamorata.



Bilancia

Negli ultimi tempi l’amore riceve frequenti sussulti, che provocano incertezza e un’assurda paura di perdere, vi sentite trascurati anche in famiglia, non desiderati… sono sensazioni passeggere, provocate da Venere fuori di testa nel folle Ariete, ma oggi vince la Luna in Leone. Alza la passione, rende vincenti nelle discussioni, aiuta a capire meglio l’importanza di certe collaborazioni. Se non trovate alleati giusti, cercateli tra le nuove persone.



Scorpione

Niente da obiettare per quanto riguarda le iniziative nuove di zecca, dovete però sistemare le questioni che non avete risolto nel passato. Riguarda anche le spartizioni, divisioni di beni, eredità familiari. Così dice oggi la Luna in Leone quadrata a Giove, forte richiamo sulle questioni legali. Potrebbe segnalare anche una novità improvvisa nel campo del successo. Programmate una sera d’amore. Salute: controllate i punti deboli.



Sagittario

Dinamici, originali, creativi. Luna guerriera in Leone vi mette in prima fila nella corsa al successo professionale, non dovete nemmeno aver timore di qualche conclusione – il ricambio sarà di gran lunga superiore. Non è facile nemmeno per voi, in questa strana primavera, tenere in equilibrio il dovere con gli affetti, ma quando uno possiede un tale fuoco che brucia dentro… farete una nuova conoscenza che diventerà amicizia.



Capricorno

Dobbiamo sempre considerare la dissonanza Mercurio-Venere, che provoca conflitti nei rapporti e rende impegnativa la famiglia come non mai. Intanto però la Luna è passata in Leone e si pone in aspetto con Giove, inattesa occasione di riscossa. Segno del potere, non amate ricevere ordini, ma un consiglio disinteressato va ascoltato. Siate più freschi in amore, preparatevi per il Sole in Toro (dal 19).



Acquario

Piccoli disturbi nella salute arrivano quasi sempre quando la Luna è in opposizione dal Leone, attenti ai disturbi circolatori, gambe, laringiti, cibo. Influssi positivi invece per gli affari e l’attività professionale, ma quanto parlate! Un po' è piacevole starvi a sentire, avete una voce squillante che tocca i timpani. Sistemato le cose legali? Fatelo al più presto, perché tra due giorni Giove diventa ancora più severo. State molto attenti se volete ottenere quello che vi spetta.



Pesci

Una generosa Luna in Leone, incide sul vostro lavoro e sulle finanze, vi farà una gradita sorpresa, oggi oppure domani. Voi andrete avanti e non vi fermerete davanti agli ostacoli, che non possono mancare nemmeno nel vostro ambiente. Il grande mare di Nettuno vi difende dalle fiamme che si levano in vari settori della società. Cercate di crearvi una SPA in cui avere un’alta percentuale di interesse, tutto quanto prima del 25 maggio.