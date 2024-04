Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 16 aprile: tutti i segni

Branko 16 aprile 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 16 aprile 2024.

Ariete

Tutta da sfruttare la Luna passata nella notte in Leone e oggi in aspetto di trigono con Venere e Sole: questo è amore, passione, fortuna. Sposatevi quando vi pare, la primavera vi riserva ancora tanti momenti così. Visto che siete diventati anche molto venali negli ultimi tempi, sarete contenti di sapere che migliorano gli influssi diretti al lavoro, affari. Giove aggiunge che i nuovi beni arrivano anche dalla famiglia, oppure da una spartizione.

Toro

Luna si sposta in Leone e chiama verso la famiglia, non per qualche nuovo problema ma semplicemente per studiare meglio i cambiamenti necessari in casa. Di tutte le quadrature, quella tra Giove e Luna è la meno pericolosa. Può toccare però le funzioni digestive, è necessario seguire un’alimentazione equilibrata, le passeggiate in campagna, sono elisir di lunga vita per il Toro. Proprio oggi le stelle aprono un periodo di emozioni e passioni, arrivi e partenze.

Gemelli

Consideriamo fortunati questi due giorni con la Luna in Leone, insieme al geniale Urano favorisce e spinge verso scelte coraggiose nel lavoro, tutto quello che promette bene per il futuro è sollecitato anche da Mercurio e Venere. Attenti però – siete tentati di aggredire la gente e, invece, sarebbe molto più efficace e soddisfacente andare incontro alle persone. L’amore, per fortuna è con voi.

Cancro

Risveglio ancora con il bacio del primo quarto, fase che aveva scosso l’oroscopo generale, figuratevi se non avrà anche nei prossimi giorni un’influenza speciale per la vostra vita intima. Luna in Leone non sarà magari sentimentale, ma è in ottimo aspetto con il settore del successo, dove per altro transita Mercurio, dovete solo vincere il timore di non farcela. Mancano tre giorni al Toro, state svoltando verso un mese di grande intensità, avrete fortuna.

Leone

Io ti amo. Non importa quante volte abbiate già pronunciato queste parole, nella vostra vita, dovete ripeterle ancora e ancora, farete felice chi vi ama. Luna crescente nel segno, oggi e domani, chiude il mese dell’Ariete con il trigono Venere-Mercurio, transito chi vi rende forti anche in affari, carriera. Precisiamo solo di rispettare tutte le norme legali-fiscali-burocratiche. Venerdì inizia la congiunzione Sole-Giove, controllate la salute.

Vergine

Venerdì inizia la congiunzione Sole-Giove-Urano in Toro, aspetto astrale che potrebbe decidere “tutto”, in senso positivo naturalmente, consigliamo di iniziare qualcosa di nuovo e di molto importate per il vostro futuro. Privato e professionale. Sembra già di stare in un altro paese, dove crescono limoni e fioriscono le rose. Amore all’improvviso. Una mia rosa mai colta mi diceva sempre che solo un amore non appagato è amore romantico.

Bilancia

Mancano tre giorni all’uscita del Sole dall’Ariete, Luna è passata in Leone, questi sono i primi segnali di miglioramento. La forza interiore che vi rende così resilienti nelle battaglie professionali e nelle guerre di affari deriva dalla eccezionale presenza di Marte e Saturno in Pesci, vostro settore del lavoro. Giorno molto intenso sotto il profilo delle relazioni, incontri e contatti, ma ormai siete avviati in questa avventura e dovete andare avanti.

Scorpione

Oggi non possiamo chiedervi più di tanto, Luna passata in Leone infiamma voi e il vicinato. Consigliamo tisane per favorire la digestione, i reni, il sonno. Avrete bisogno di dormire parecchio, non solo perché “aprile dolce dormire”, ma perché il Sole sarà venerdì in Toro. Viaggi in vista. Nettuno però è un po' misterioso, non precisa se si tratta di viaggi di lavoro, per la famiglia di vacanza, oppure viaggi di nozze… Dice, semplicemente che vale la pena di andare lontano.

Sagittario

Terzo segno di fuoco, in ordine di entrata nello zodiaco, siete anche protagonisti di questi ultimi influssi di Sole in Ariete, potete davvero iniziare un nuovo capitolo della vostra vita. Favoriti nell’attività e in affari, dove andrà ancora meglio nel mese del Toro, oggi vogliamo raccontarvi solo di questa bellissima Luna in Leone che influenza il vostro amore. Avete bisogno di un compagno (compagna) di vita che sappia seguire il vostro forsennato ritmo.

Capricorno

Il disturbo di Venere è quasi alla fine, ma crea ancora tensioni in famiglia, nel rapporto genitori e figli, il legame amoroso invece si salva con la splendida passionalità che produce Marte. Questa sera anche la Luna in Leone sarà in aspetto formidabile, mentre Giove tutto il giorno produce affari, i soldi arrivano anche in forma di rimborsi. Dovete però individuare il cavallo vincente. Noi scommettiamo su un tris vincente: Giove, Urano e Luna.

Acquario

Organizzate un sereno relax, Luna è passata in opposizione in Leone, aumenta il disturbo di Giove che già sente l’arrivo del Sole in Toro, venerdì. Nella salute, attenti ai disturbi circolatori, laringiti, bocca. Una strana apprensione nel matrimonio e nella vita in casa, ma nel vostro cielo splendono sempre Venere e Mercurio, siete oggetto di desiderio, colpite al primo sguardo. E siete anche bravissimi avvocati, cosa che serve adesso e servirà sempre di più nel lavoro.

Pesci

Proseguono i buoni auspici del primo quarto, oggi Luna in Leone porta impensate occasioni finanziarie e professionali. Fortunati esami per gli studenti, concorsi e stage all’estero. Ci piace adesso il vostro spirito di ricerca che apre nuove prospettive. Ripartite da 5, quanti sono i pianeti che sorvegliano la vostra giornata, Giove vuole vedervi sistemati e accasati al più presto. L’amore non aspetta che voi, dovete solo aprire la porta del cuore.