Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 2 aprile: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 2 aprile 2024.

Ariete

Ci ritroviamo oggi, 2 aprile, ma dobbiamo ricordare che il nuovo mese è partito con Luna in Capricorno che oggi diventa ultimo quarto, segnale molto importante per tutte le vostre attività, che avranno nelle prossime settimane un’impennata clamorosa. Aprile pazzo, come dice la tradizione ma certamente pieno di amore per voi. Luna ultimo quarto invita alla riflessione, un tuffo nel mondo interiore per capire l’importanza dei sentimenti che provate.

Toro

Luna tra le montagne del Capricorno, voi quasi sulla cima di un nuovo successo professionale. Fase ultimo quarto può smuovere anche una questione professionale-finanziaria che risale indietro nel tempo. Grandi novità confermate anche dalla fortunata assistenza di Giove. Incantevole il cielo dell’amore, non ci sono incontri molto numerosi sotto questo cielo ma quelli che nascono contengono un tesoro che resterà nel tempo. Fidatevi di chi vi giura amore.

Gemelli

Oggi siete al centro di una congiunzione astrale favorevole, in grado di fare progressi e di ottenere vantaggi. Mercurio positivo per un viaggio, bellissimo per le relazioni sociali, utili anche per la carriera e gli affari, in netta ripresa. Conflitti con il sesso opposto, ma anche una forte reciproca attrazione. Ora Venere si avvicina all’Ariete, possibilità nuove e nemmeno tanto impegnative. Non disperdete troppe energie, evitate sforzi fisici.

Cancro

Dite a Laura che l’amo. Non avete bisogno di intermediari, parlate apertamente e direttamente alla persona interessata. Rinnovate una promessa, se siete sposati. Prossimamente non avrete molto tempo per l’amore, ultimo quarto di Luna nasce nel campo delle associazioni, professionali e di affari, cambia qualcosa nei rapporti di vecchia data, nasce una nuova possibilità. Sera in casa: raggomitolati su se stessi.

Leone

Ultimo quarto di Luna in Capricorno, è una fase che interessa noi tutti, invita alla riflessione nel vostro caso, mette un forte accento sul lavoro e affari. Nell’agricoltura non è adatta per seminare, trapiantare, potare… ma è giusta per eliminare i fiori e i rami secchi. Così voi dovete oggi intervenire vigorosamente sulle situazioni che non vi convincono più. Non è una Luna d’amore ma aiuta gli uomini che vogliono riconquistare una donna fuggita, alla ricerca di un nuovo affetto.

Vergine

Eliminate il superfluo, tutto quello che ormai è inutile, dovete puntare in alto - oggi le stelle amiche ve lo consentono. Noi abbiamo grande fiducia in questa Luna, ultimo quarto nel Capricorno, segno della vostra fortuna, in aspetto diretto con Giove e Urano nel settore del lontano. Attenti a ogni nuovo contatto dall’estero. Luna ottima per le questioni legali, imprese indovinate nel ramo finanziario. In amore avete bisogno di un interludio romantico, di ritrovare la vostra allegria, il gusto di vivere.

Bilancia

Luna è cambiata nella notte, la mattinata è stressante al massimo, consigliamo pazienza e tranquillità. Le stelle confermano l’importanza della settimana e di tutto il mese per le questioni professionali e affaristiche, bisogna però procedere a piccoli passi. Non è possibile ottenere risultati con la velocità a cui vi aveva abituato Marte, ma le conquiste di adesso sono più gratificanti. Momenti di tensione in casa e in amore. Luna negativa in Capricorno.

Scorpione

Quasi strepitoso questo inizio di aprile che T.S. Eliot definisce “il più crudele dei mesi”, ma Luna ultimo quarto, che porta una generale tensione, per voi è quasi strepitosa per il lavoro. Luna intuitiva, segnate sul taccuino le idee, i pensieri, i numeri… Molti incontri anche se non avete fatto programmi speciali. Marte caliente, Venere lo segue in Pesci, l’amore va verso la stagione di incontri e conquiste. Scorpione sensuale “ha gli occhi spietati di chi ha amato sopra ogni cosa” (Elias Canetti).

Sagittario

Manca la leggerezza nel rapporto di coppia, ma non manca qualche fissazione in amore, dovuta soprattutto alla dissonanza di Venere-Marte, aspetto che può anche spingere qualcuno verso persone irraggiungibili. Aprile, mese germinale e carciofaio secondo la tradizione popolare, vi riserva un Mercurio fertilissimo per il lavoro, la carriera, le finanze. Liberissimi di intraprendere strade nuove. Affari in crescita.

Capricorno

Ultimo quarto nel vostro segno intorno alle ore 3:00 è una fase lunare che influenza tutti noi, provocherà una scossa nel mondo, adesso siete voi che dovete prepararvi a un breve terremoto nel mondo privato - dall’Ariete arriva una nuova fiamma di Mercurio. Calmatevi! Siete in un momento “storico”, che cambierà in meglio tutta la situazione, cominciando dall’amore. Figli agitati. Visite mediche per stare più sereni.

Acquario

Assorbite con facilità gli stati d’animo degli altri, soprattutto se negativi, questo vi rende fragili psicologicamente. Ma le nuove persone, che offrono o chiedono collaborazioni, sono molto positive. Approfittate di Mercurio per mettere in chiaro la posizione nel lavoro, specie se non avete ancora sistemato la parte legale-economica del rapporto. Esiste anche un conto da regolare in famiglia, riducete le spese.

Pesci

Luna in Capricorno, punto felice del vostro oroscopo, apre sin dal primo mattino la vostra personale “Formula 1”, partirete alla grande! Alla fortuna, costantemente presente, finalmente possiamo aggiungere il vostro ritrovato dinamismo che, unito alla disponibilità di persone “in alto”, permette di raggiungere traguardi ambiziosi. Innamoramenti per le persone sole. I soldi talvolta aiutano anche l’amore (ma non insistete se respinti).