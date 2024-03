Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 22 marzo: tutti i segni

Branko 22 marzo 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 22 marzo 2024.

Ariete

Il primo weekend di primavera vi trova coinvolti in un quadro astrale senza macchia, mancherà solo il diretto influsso di Venere e soprattutto di Marte che entra in tarda serata in Pesci, ma l’amore sarà lo stesso molto vivo e passionale, Marte in quella posizione aumenta la gelosia, il vostro carattere irascibile, ma il vero interrogativo è il problema che possono dare molte inimicizie. Nei casi estremi anche denunce false, ma il nostro oroscopo vi avvertirà in tempo se dovesse accadere.

Toro

Marte entra solo a mezzanotte nel segno dei Pesci, ma l’amore vostro sentirà prima il benefico influsso della Luna che passa in Vergine e Venere in Pesci. Sinfonia maestosa in amore, conquisterete anche chi vi sfuggiva da tempo. La situazione professionale e finanziaria vivrà un crescendo incredibile, ogni incontro può essere decisivo. Successo durante i viaggi, nelle relazioni sociali, affari immobiliari. Controllo per le donne in stato di gravidanza.

Gemelli

Marte, pianeta dell’energia fisica e passionale, esce dalla magnifica posizione in Acquario e passa in aspetto di quadratura dal segno dei Pesci, dove resterà fino al 29 aprile. Il transito è particolarmente impegnativo per quanto riguarda il vostro successo professionale e il rapporto che dovete mantenere con le persone dell’ambiente di lavoro, ma nello stesso momento l’influenza di Marte indica qui una forte capacità di imporsi, voglia di ascesa, prontezza nell’agire, rapidità di decisione. Noi siamo ottimisti.

Cancro

Un cielo che invita all’amore e alla passione, suscitate la gelosia della persona cara, conquistate con facilità. Almeno questa è la proiezione finché avrete uniti Venere e Marte in Pesci. Questi transiti di primavera preparano una calda estate, voi dovete preparare una base professionale e finanziaria solida, adatta alle nuove esigenze personale e familiari. Nelle vostre delicate mani avete oggi grazie alla Luna in Vergine numerose occasioni di riuscita, ma cercate di non cadere nella retorica che regna ovunque, insopportabile ormai.

Leone

Guerra tra i tre giganti Plutone, Giove e Urano. Per fortuna da questa sera tardi Marte non è più un nemico, anzi nel transito in Pesci diventa molto attivo, manifesta vivo interesse anche per le questioni sociali ed è capace di influire sull’ambiente circostante e sull’umanità. Voi dovete pensare in modo logico e chiaro, viaggiare quando occorre, ma non girovagare senza metà alla ricerca di una fortuna che può anche non arrivare, ogni fortuna è nella vostra testa e nelle vostre mani.

Vergine

La prima Luna della vostra primavera arriva nel segno alle 7:43, ora di Greenwich, da noi è giorno ma se leggete questo oroscopo a Los Angeles la vedrete splendere nel cielo. Questa sera vedrete qui da noi il riflesso rosso di Marte che è il segnale di guerra con il vostro segno, questa dichiarazione è firmata anche da Venere, Saturno e Nettuno. È proprio vero, mia cara Vergine che la primavera è la stagione in cui gli anziani ricordano e i giovani sognano… ma c’è Giove che salverà tutto!

Bilancia

La differenza tra voi e le persone con cui siete in contatto di lavoro, è notevole, ma siete il segno della coppia o del gruppo - non potete fare tutto da soli. Le collaborazioni professionali, per quanto instabili e nervose, sono assolutamente necessarie in questo periodo di nuove semine. L’importante è cercare validi alleati e soci sotto questa Luna giusta e Marte, che da oggi assume il principale ruolo nel campo del lavoro, effetti anche in amore, procura un piacevolissimo brivido.

Scorpione

Marte che tanto vi ha disturbato in famiglia, nel lavoro e nella salute, questa sera tardi lascia l’Acquario e si congiunge a Venere, Saturno e Nettuno in Pesci: tombola! Un grande amore arriverà se siete soli e disponibili, oggi stesso può succedere qualcosa di eccezionale grazie ai favori della Luna nel campo degli incontri. Resta naturalmente l’opposizione di Giove e Urano in Toro, che sono però molto efficaci per un cambio nelle collaborazioni e associazioni. Fortuna durante i viaggi.

Sagittario

Non ostinatevi a difendere argomenti e posizioni in cui non credete nemmeno voi stessi, Marte inizia il passaggio non facile per voi in Pesci, cerca di confondervi le idee e insinua strani pensieri anche in amore, tutto è potenziato dalla presenza di Venere, Saturno, Nettuno nello stesso segno, come se non bastasse, ci si mette anche Luna in Vergine. Umore mutevole e distrazione possono creare problemi. Molta pazienza in casa e nel luogo di nascita.

Capricorno

Disaccordi per via di questioni scritte, interessi vari con i parenti, fratelli a questo porta Mercurio in Ariete e da oggi anche Marte in Pesci, curioso invece constatare come i pianeti influenzano in maniera generosa l’amore e persino fortuna in affari. Conquiste, incontri, avventure consigliamo sempre un po' di cautela nella salute, forse si tratta solo di semplici raffreddori, problemi digestivi. Persone sole: non guardate indietro ma in avanti, qualcosa si muove.

Acquario

Sarà mezzanotte quando Marte termina per quest’anno il passaggio in Acquario, uscirà dal segno con un grande trambusto ma almeno da domani non l’avrete più quadrato a Giove e Urano, quindi buone prospettive anzi ottime per il lavoro e di conseguenza anche per i soldi, ma sono previste pure forti spese richieste per i rinnovamenti in casa e anche nella seconda casa se la possedete. Tenete conto delle idee che nascono oggi, domani e nei prossimi giorni ne parlerete con le persone che sapete.

Pesci

“A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia e stringerò il cuscino…” abbiamo chiamato Celentano per fare un omaggio a Marte che intorno a mezzanotte arriva nel segno e poi si congiungerà a Venere, Saturno e Nettuno. Come abbiamo più volte scritto siete il segno protagonista dello Zodiaco perché caratterizzati da influssi planetari che non si registravano da molti anni. Tutto cambia. Cambiate anche voi nei settori dove è richiesta una nuova visione della realtà, della vita, del mondo. Auguri!