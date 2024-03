Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 21 marzo: tutti i segni

21 marzo 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 21 marzo 2024.

Ariete

La primavera è iniziata ieri ma per rispettare la tradizione lo diciamo oggi: “San Benedetto, rondine sotto il tetto”. Simpatici, gioviali, gli altri stanno bene in vostra compagnia. Il giorno presenta una situazione più leggera anche per i rapporti familiari, ultimamente punto critico. Mentre punto forte sono le comunicazioni, che potete abilmente utilizzare per il lavoro, consulenze professionali e specialistiche, investimenti e transazioni finanziarie. Amore: possibile un clamoroso ritorno!

Toro

Con l’ingresso del Sole nel segno dell’Ariete, il vostro anno personale si avvia alla conclusione, fate un piccolo esame delle cose realizzate negli ultimi dodici mesi e scoprite perché certi progetti non sono riusciti. Siete subito in grado di trovare delle novità. Marte fa un salto piuttosto veloce nel segno dei Pesci, finalmente! Non sarà possibile rinunciare alla passione, inizia la bella stagione…

Gemelli

L’inizio di primavera coincide con la bella Luna nel segno del Leone, risveglia un antico amore (se non è stato troppo compromesso da Saturno) e porta un nuovo innamoramento. Per ora chiamiamolo attrazione, desiderio, ma conviene insistere con questo sogno. Il lavoro e lo studio sono in fase di preparazione, i riconoscimenti arriveranno in seguito.

Cancro

Possibile qualche piccolo disturbo di salute, causato dalla presenza del Sole e Mercurio in Ariete. Basta un po’ di autocontrollo, un ritmo di vita più disciplinato anche nelle prossime quattro settimane e il problema non si presenta. Senso di misura è richiesto anche nei rapporti di lavoro, dovete seguire con attenzione gli aspetti legali ma le possibilità di progresso e di guadagno sono ottime. In amore siete facili da conquistare, convincere.

Leone

Da domani Marte diventa positivo in Pesci ma già oggi con la Luna nel vostro segno siete certamente felici. Quando vi prendono momenti di ansia e di irrequietezza, siete anche voi a complicare le cose. La primavera quest’anno vi accoglie immediatamente con una grande sorpresa per l’attività e le finanze, propiziata probabilmente da un incontro casuale. Viaggi sì.

Vergine

Regalatevi ancora un po’ di riposo, per essere più forti domani quando Marte inizia l’opposizione dal segno dei Pesci dove sono ancora presenti Venere, Saturno e Nettuno. È il caso di programmare questo weekend una bella vacanza di Pasqua. Buona invece la vivacità mentale, Mercurio crea condizioni professionali ottime, Giove rende fortunate le imprese di affari. Badate bene, noi pensiamo ai grandi affari, come sono grandi Giove e Urano che vi assistono dal Toro.

Bilancia

“Che fretta c’era, maledetta primavera…” – ogni anno il giorno dell’Equinozio primaverile ritorna in mente la canzone di Loretta Goggi, Bilancia come voi, cantata con grande successo a Sanremo qualche anno fa… - La stagione apre quasi sempre con qualche pianeta difficile e stancante, questa volta è Mercurio insieme al Sole in Ariete. Le collaborazioni sottoposte a nuove prove. Ma dopo il primo mese, anche voi canterete benedetta primavera! Onori e amori, arrivano.

Scorpione

Prosperità futura, ma sono anche possibili riscontri immediati dalle imprese avviate dopo il 10 marzo. Oggi c’è una sensazione di stanchezza provocata dalla combinazione negativa Luna-Marte, domani sarete liberi dalla pressione marziana, positivamente agguerriti, pronti a lanciare nuove sfide professionali e a inseguire nuove relazioni d’amore. Discussioni all’ordine del giorno nel matrimonio e nei rapporti genitori-figli.

Sagittario

Giornata positiva, illuminata da Sole e Mercurio, rinnovativi soprattutto per la vita personale, ma è richiesta un’intensa partecipazione personale. Siete in grado di operare una vera e propria rinascita, specialmente se i vostri ultimi anni sono stati difficili. Voi siete dei viaggiatori, magari riuscirete a combinare qualcosa di importante proprio durante un viaggio, una riunione sociale o di amicizia. Combattere contro i mulini a vento non è da voi.

Capricorno

La radio suona “che fretta c’era maledetta primavera, lo sappiamo io e te”…lui e lei si incontrano per parlare e per ritrovare il feeling di sempre, l’amore può contare sulla protezione di una forte catena formata da Giove, Urano, Saturno, Nettuno, Venere, e da domani sera anche Marte che sarà in Pesci fino al 30 Aprile! L’amore coniugale è carezzato da un tocco di romanticismo, le persone sole possono e devono continuare a sognare. Mai perdere la calma nei confronti del lavoro, l’obiettivo che volete raggiungere è ambizioso ma oggi restate fermi o mandate nel fuoco qualcun altro.

Acquario

Un tempo il vostro amore era più candido, forse, ma ora è più intrigante e passionale. Luna, nel significato di passato, riporta d’attualità situazioni o problemi non ancora sistemati. Marte nelle ultime ore in Acquario riesce ancora a provocare una nuova storia. Mercurio invece aiuta a risolvere problemi materiali della coppia e della famiglia. Una primavera diversa da quelle fin qui vissute ma assolutamente rinnovativa. Questioni scritte, notizie.

Pesci

Non siete solo navigatori, poeti, artisti, medici, architetti, sarti… Le vostre capacità organizzative in casa e nel lavoro toccano livelli geniali, quando siete in vena e nella giusta predisposizione d’animo, come succede oggi. Luna regale nel settore del lavoro farà guadagnare. Da domani sera tardi avrete Marte nel cielo, porterà all’estremo alcuni rapporti: qualcosa finisce, qualcosa nasce. È l’amore la vostra grande forza che vince tutto!