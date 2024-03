Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 20 marzo: tutti i segni

Branko 20 marzo 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 20 marzo 2024.

Ariete

Bellissimo passaggio dall’inverno alla primavera, sotto la protezione di Marte – ancora lui, sempre lui (forse Elon Musk troverà tracce di vita sotto la sua crosta rossiccia …). Benaugurante anche Luna in Leone che si unisce al Sole esattamente alle ore 04:06, equinozio di primavera, verso la felicità. Auguri per il vostro lavoro, studio, affari, amori, famiglia, figli! Siete sempre belli, innamorati e ricambiati in amore, ma anche un po’ arrabbiati, come è nel vostro stile.

Toro

Irrequietezza emotiva, ma anche un positivo bisogno di libertà, saprete difendere le vostre idee e i vostri interessi, professionali e finanziari. È Marte che vi rende inquieti nella vita privata e qualche volta persino insicuri nei rapporti sociali che sono invece splendidamente illuminati da Venere e Mercurio. Inizia la primavera, una stagione felice anche per la ricerca di nuovi amori. Sarà più grande il vostro prossimo amore.

Gemelli

Sole è positivo, bellissimo in Ariete, questa primavera guarderete il mondo e voi stessi con un’ottica nuova, ottimista. Nuovi alleati e sostenitori sono già in arrivo, non abbiate fretta di concludere perché Venere in Pesci è ambigua. Vi aiuta però Luna in Leone che sarà in grado di creare anche una straordinaria atmosfera per l’amore -fino a questo momento trattato come una Cenerentola…- però quella storia ha avuto anche un grande happy end. Lo capirete il 25 maggio quando arriverà Giove nel segno.

Cancro

Se conoscete appena un po’ le stagioni della vostra vita, sapete che l’inverno e la primavera non sono in sintonia con il vostro segno, voi siete nati in estate e quella resta per sempre la vostra stagione. Però quest’anno l’equinozio di primavera risulta meno urtante, perché siete protetti da tutti i grandi pianeti, Saturno e Giove per primi. Approfittate della bella Venere e per tranquillizzare il vostro e un altro cuore, ma anche per incassare i soldi che aspettate da tanto. Incontri molto sexy per i single. Viaggiate con cautela.

Leone

L’amore non vi dà la sensazione di forza di cui avete bisogno in questo periodo, agitato anche per la vita domestica, ma è già molto che non avete più Venere negativa e che vivrete una forte emozione oggi stesso. Il primo giorno di primavera voi avete una grandiosa Luna nel vostro segno, nuove forze e nuove opportunità sono in arrivo nel lavoro, ma dovete guardare lontano. Esplorate ambienti nuovi, anche all’estero se imprenditori o giovani studenti alla ricerca dell’occasione della loro vita. A voi tutti, indipendentemente dall’età, il nostro oroscopo assicura un Giove specialissimo a partire dal 25 maggio.

Vergine

I tre segni di Terra avranno fortuna e felicità in amore soprattutto in maggio quando Venere si congiunge a Giove in Toro. Ma se siete più interessati all’andamento del lavoro, agli affari e soprattutto alle collaborazioni che soffrono maggiormente della opposizione di Saturno, potete contare sul lungo favore di Mercurio in Ariete. Ora con il Sole vicino sarà anche più divertente per gli amori di fresca data. Se fidanzati, non rimandate il matrimonio.

Bilancia

Prima è arrivato Mercurio, oggi il Sole risplende in Ariete, poi sarà la volta di Venere e Marte. Sono forze cosmiche che incidono sulle collaborazioni di vecchia data, qualcuna è destinata a concludersi prima dell’estate -perché aspettare tanto-. Nuove occasioni sono in arrivo forse già oggi con la Luna in Leone che rende particolarmente bello e passionale l’amore con i tre segni di fuoco. Liberatorio un distacco da certi ambienti, collaborazioni, associazioni. Bene invece i cambi di domicilio.

Scorpione

Sulla carta astrale questa primavera annuncia di diventare una delle stagioni più creative degli ultimi anni. Il Sole inizia a splendere nel segno del vostro lavoro, Ariete, dovete e potete fare un capolavoro. Dato che Giove e Urano possono disturbare le collaborazioni, cercate di fare da soli il più possibile, oppure -vogliamo darvi una dritta- rivolgetevi a persone completamente nuove, mai viste prima. Uno sconosciuto avanza per il prato del desiderio incontro alla donna Scorpione con precisi intenti, e di sicuro parla una lingua selenita.

Sagittario

Vi auguriamo una felice primavera, proprio come è felice questa Luna in Leone che vi porta nella nuova stagione. Quando il Sole splende in Ariete, è nella migliore postazione per voi, prima di tutto perché porta vigore e passione, entusiasmo e anche fortuna. Convincetevi che potete farcela anche con Saturno difficile, siete indispensabili in famiglia e nel lavoro. Forse siete un po’ aspri in amore, forse perché condizionati dalle esperienze passate, ma anche Venere è piuttosto contrariata.

Capricorno

È primavera, il nuovo Sole in Ariete apre la primavera e un intero mese di prove in famiglia, prove di pazienza nei rapporti di vecchia data, avrete senz’altro la possibilità di fare chiarimenti definitivi. Non dimentichiamo la costante e straordinaria protezione di Giove in Toro che esploderà in maggio, uno dei mesi più belli non solo del 2024 ma di tutta una vita. Ammirati nel mondo, amatissimi dagli amici che vi aiuteranno anche per qualche problema di salute. Vie respiratorie sono toccate da Mercurio infiammato, che invita alla cautela durante i viaggi.

Acquario

Bellissime previsioni per l’attività e per l’amore. La conclusione dell’inverno è leggermente disturbata dalla Luna in Leone, che agita il matrimonio ma non potete proprio lamentarvi, adesso arriva il caldo sostegno del Sole e Mercurio che si associano a Marte nel segno ancora due giorni… quante cose si possono ottenere in sole 48 ore, se c’è la forza di volontà di lottare fino in fondo per conquistare un cuore che finge di essere arido. Pochi possono resistere allo sguardo dell’Acquario.

Pesci

L’inverno e il vostro mese zodiacale si conclude alle ore 04:06, quando avviene il passaggio del Sole in Ariete - equinozio di primavera. I bimbi che nascono entro quest’ora appartengono ancora al segno dei Pesci e arrivano al mondo salutati da Venere, dea dell’amore e della bellezza, della fortuna e dell’arte, dei profumi, dei colori, delle pietre e sete preziose… Occhi di seta, i vostri, mentre osservano l’amore e fanno progetti meravigliosi per il futuro. Facciamo tanti auguri per i vostri sogni.