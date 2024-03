Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 19 marzo: tutti i segni

Branko 19 marzo 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 19 marzo 2024

Ariete

Giorno di vigilia. Per domani mattina mettete la sveglia alle 4:06 ora italiana, ma se ci leggete in un altro paese adeguate all’orario del luogo. Arriva il Sole, inizia la primavera che sarà quest’anno veramente fiabesca, fino al solstizio d’estate non ci sarà un solo pianeta contro. Oggi però la Luna è ancora pesante in Cancro, rende sensibili e intuitivi ma molto vulnerabili. Venere vuole una specie di inventario, presenza in casa, attenzione per la salute (stomaco).



Toro

Ultimo giorno di Sole nel segno dei Pesci in aspetto con la Luna in Cancro e i vostri due pianeti, resta soltanto Marte stancante e aggressivo, ma in nessun modo riuscirà a impedire di concludere con soddisfazione tutti gli affari che avete in ballo. Venere dice che dovete svegliarvi in amore. La primavera è la stagione di nuove conquiste. Qualcuno da festeggiare, aria di festa, promesse rinnovate…



Gemelli

La gelosia ritorna protagonista, Nettuno provoca e vi rende anche insicuri del vostro fascino e del vostro sex appeal. Che sciocchezze! Con un Marte ancora tre giorni al massimo della eccitazione fisica siete obbligati a fermare quell’amore, per iniziare domani con un bacio focoso la nuova stagione. Mercurio assicura successo professionale, una possibilità nuova può presentarsi in qualsiasi momento, anche durante i viaggi. Nel mondo brillano magnifiche opportunità di successo, guadagno.

Cancro

Amore, amore, amore. Luna nel segno chiama Venere e Giove, protegge i legami di vecchia data e propizia nuovi innamoramenti. Dove il cielo scricchiola (ma lo diciamo solo per scrupolo professionale) è Mercurio che agisce troppo velocemente per il vostro carattere e per gli argomenti che dovete trattare. Nei rapporti con autorità e superiori è necessaria diplomazia, cautela alla guida e durante i viaggi. Domani equinozio di primavera, promettete a voi stessi che sarete più furbi.

Leone

Comincia a sentirsi qualche risata dalla camera da letto, finalmente. Marte, infatti, è quasi alla fine della fastidiosa opposizione, domani inizierete la primavera con la Luna nel vostro segno, promessa di una stagione felice. Insomma, l’amore è scritto in questo cielo di marzo e aprile, talvolta sarà instabile ma proprio per questo più interessante, vivo, appassionato. I soldi ci sono nel vostro cielo, ma arrivano a rate.

Vergine

Una morbida Luna parla di un giorno meno stressante di quelli passati, dormirete meglio, anche perché siete riusciti a sistemare parecchie cose. Manifestate apertamente la grande porzione di passione che avete accumulato e che nascondete come fosse un conto in banca. In viaggio con l’amore! Preparate delicatamente il coniuge al prossimo maltempo che sarà provocato da Marte nel segno dei Pesci.

Bilancia

Un sollievo, non appena Luna passerà in Leone, ma è sempre necessaria cautela nella salute. Domani, infatti, avviene l’equinozio di primavera, evento che provoca sempre agitazione al vostro segno. Non date oggi eccessiva importanza al lavoro a scapito della vita personale e familiare. Occupatevi dei figli e dei genitori, in particolare delle persone anziane. Buono, invece, l’aspetto di Venere, risveglia la fantasia, fa parlare bene e voi sapete affascinare anche con le sole parole.

Scorpione

Possiamo interpretare anche come un possibile colpo di fortuna la Luna in Cancro e Sole ancora in Pesci congiunto a Nettuno, perché avviene nel punto del vostro cielo che richiama le buone occasioni anche senza il vostro diretto impegno. Tuttavia, per far nascere un amore o un colpo di fortuna è necessaria una combinazione astrale più complessa, dipende molto dal cielo personale. Ricordate che abbiamo tutti un DNA diverso, comunque auguri per i vostri sogni.

Sagittario

Il lavoro, la professione proseguiranno benissimo in primavera, ma dipende da come avete impostato le iniziative nel mese dei Pesci, che per il vostro sollievo termina domani. Potendo però contare ancora parecchie settimane di Mercurio semplicemente pazzesco in Ariete, in aprile farete più di uno strike. In primavera, che inizia domattina con una magnifica Luna in Leone, avrete l’occasione anche di un nuovo amore, se lo cercate. Crisi variabile nel matrimonio.

Capricorno

Anche oggi le vostre robuste ma tanto delicate ossa risentono dell’umidità di questa Luna in Cancro e spinge a reazioni impulsive nel lavoro e nel matrimonio. Il pericolo numero uno sono le vostre parole. Mercurio in Ariete suggerisce frasi che farete meglio a non pronunciare se non volete compromettere i rapporti tanto positivi fino a questo momento, e che tanta pazienza vi hanno richiesto. La prossima notte Nettuno entrerà nei vostri sogni e rivedrete l’amore come vi apparve la prima volta.

Acquario

Tirate fuori il senso degli affari, la dialettica, la capacità di sfruttare anche le risorse e il talento degli altri, concluderete l’inverno con la massima soddisfazione. È molto pronunciato Giove che mette l’accento sulle autorità, datori di lavoro, aziende in cui lavorate, oppure aziende che intendete promuovere. Nella ricerca di un aiuto economico e un aiuto professionale sarete colpiti da una prova di amicizia, un gesto d’amore. Domani inizia la vostra pazza, pazza primavera.

Pesci

Domani mattina alle 4:06 il Sole lascia il vostro segno e voi sarete con Saturno, Nettuno, Venere e Marte che arriva il 22 – la compagnia non vi mancherà di certo, proseguirete nella ricerca di amore e di affari. Controllate i punti nella salute dominati da Saturno: ginocchia, denti, circolazione, disturbi ai piedi. Oggi si guadagna, un bottino niente male che aumenta per intercedere di Giove. Nettuno rappresenta le manie di grandezza che dovete ovviamente evitare.