Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 17 marzo 2024: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 17 marzo 2024.

Ariete

Mercurio nel segno è in aspetto bellissimo con il primo quarto in Gemelli, fase lunare che gode di grande popolarità nello zodiaco e anche nella tradizione popolare. Un’altra carta vincente per voi e per i vostri affari viene messa sul tavolo da Giove e Urano, entrambi nel settore zodiacale della proprietà personale. Volete vendere, volete comprare i mercati sono aperti per voi. Amore: mai di domenica? Ma chi lo dice? Sempre anche di domenica.

Toro

Non siete perfettamente rilassati, ma affronterete gli impegni con grinta, comunicativa. È in pieno fermento quella parte del vostro oroscopo che procura tutta una serie di circostanze create o casuali, chiamate fortuna. Anzi possiamo parlare di due tipi di fortuna, la “piccola” rappresentata da Venere e la “grande” fortuna che è priorità di Giove. Il desiderio passionale sarà qualcosa che da tempo non provate, non vedete, non cercate. È Marte che vi troverà ovunque voi siate.

Gemelli

Come una romantica donna inglese, così è la donna del segno, illuminata dal primo quarto di Luna, che rende innamorati anche gli uomini Gemelli. La fase bene augurante inizia alle ore 4:00 e, simbolicamente, conclude l’inverno. Qualche riscossa professionale c’è stata in marzo, altre importanti occasioni arrivano in primavera, sin dal primo giorno, il 20. Mercurio consiglia di non insistere con progetti non andati in porto. Meglio cercare nuove sfide e anche nuovi amori se siete soli.

Cancro

È amore, Venere, nel segno dei Pesci, baciata dal primo quarto di Luna che si forma nella notte. Quando la Luna entra nel vostro segno alle ore 9:00 sarete svegliati anche dal bacio di Marte. Splendido anfitrione per le nuove conquiste amorose degli uomini risulta invece Giove, mentre Urano provoca lampi di fortuna che si trasformano in colpi di fulmine. Sedetevi su una banchina del porto e guardate le navi arrivar… Spostate un acquisto già programmato, Mercurio negativo.

Leone

Mancano tre giorni alla primavera, che inizierà con la Luna crescente in Leone, questo è un sicuro segnale di una nuova fortuna. Dal punto di vista professionale primo quarto in Gemelli è perfetto per ogni tipo di lavoro o di affari, non si deve però mai tralasciare di controllare a fondo gli avanzamenti dei programmi. Gli incontri amorosi della Luna primo quarto sono spesso incontri per la vita. Momento quasi idilliaco anche per i coniugi, le coppie di vecchia data.



Vergine

Ultima neve del vostro inverno, la prossima Luna in Vergine arriva già il 22 e con lei inizierà la vostra primavera di nuove battaglie. Questa di oggi è ancora in Gemelli, posizione non gradita perché preme anche sulla forma fisica e la salute, eliminate qualche impegno già programmato. Siete un po’ tutti esperti in medicina, però qualche volta bisogna sentire il medico. Giove è un’ancora di salvezza, è lui che procura incontri importanti anche per l’amore, specie durante i viaggi.

Bilancia

Primo quarto di Luna, una poesia per voi. Svolta storica per gli adulti che attendono novità nel lavoro e per la carriera, i giovani volano verso un futuro felice, nel verde prato dell’amore splende Venere, Marte in mezzo all’erba è come un rosso papavero che chiama le donne. L’amore necessita di una costellazione complessa per nascere ma noi confidiamo molto in questa Luna primo quarto in Gemelli che apre in ogni caso una nuova porta verso il futuro. Programmate il matrimonio, magari per maggio, quando Giove sarà in Gemelli.

Scorpione

Ogni evento astrale che nasce in Gemelli è un po’ come se avvenisse nel vostro segno, quella infatti è la vostra ottava casa zodiacale che influenza e risveglia la voglia di rinascita. La primavera è rinascita, voi partite pronunciando a voce alta, anzi cantando una sola parola: amore, amore. Completata la fase, in mattinata la Luna è già in Cancro, in trigono con Venere e altri due pianeti in Pesci. Non vi resta che prendere la vostra tracolla Vuitton, saltare sul primo treno e partire. Basta un solo giorno per rinascere.

Sagittario

In teoria Luna primo quarto in Gemelli, opposizione è negativa per voi. Ma noi siamo degli esperti nel trovare anche gli aspetti positivi nei transiti per questo vi diamo oggi una seconda interpretazione di questa Luna - forse segnala l’inizio di una nuova collaborazione, un nuovo affare, una nuova società, un nuovo amore, un nuovo matrimonio. In aspetto importante per le donne Sagittario, rimaste sole per varie ragioni, questa Luna in aspetto con Giove, durante la mattinata, annuncia l’arrivo di un nuovo uomo.

Capricorno

Non tutti i segni potevano contare sulla stabilità che le stelle assicuravano a voi negli ultimi mesi. Siete ancora in tempo di tirare fuori i grandi progetti, ma la situazione comincia a essere più faticosa: Mercurio è ormai stabile in Ariete, il Sole lo seguirà il 20. Ma il primo quarto di Luna in Gemelli è fortuna in affari, amore intenso con Venere innamorata di voi, insieme a Giove parla addirittura di un amore misterioso per le donne Capricorno. Digestione laboriosa.

Acquario

Anticonformisti come siete, avete la possibilità di realizzare quelle idee che qualcuno definisce esagerate. Il bisogno di libertà e creatività stimolato dalla Luna in Gemelli, molto bene anche per gli affari. Meraviglioso l’aspetto Marte-primo quarto, nuove conquiste amorose propiziate anche da Mercurio magnifico nel settore dei brevi viaggi e incontri. Fatevi vedere in giro, tra la gente, sarete notati proprio da chi volete.

Pesci

Avete ragione, la vita talvolta è un grande stress. Primo quarto di Luna nasce nel settore della famiglia, non fate mancare la vostra presenza ma prendete certe situazioni anche con umorismo. Severità con i figli. Non tutti i mali vengono per nuocere: quello che impostate in questi ultimi tre giorni dell’inverno è destinato a crescere, raddoppiare. Sarete felici in quella casa. Festa di Venere, occasioni di nuovi incontri da non perdere. Auguri.