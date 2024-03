Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 13 marzo: tutti i segni

Branko 13 marzo 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 13 marzo 2024.

Ariete

Pieni di energia avete riconquistato il vostro spirito pionieristico, il bisogno di conferme tangibili, che non mancheranno in primavera, ma tenete presente che il successo vuole i suoi tempi. Mettete pure il fuoco dell’entusiasmo e della passione in tutto. Non badate alla confusione nell’ambiente, avete l’amore che vi aspetta. Chiaro come Marte che splende nella luce rossa, voi conquistate chi volete. Per amor di pace in casa, inghiottite un piccolo rospo.



Toro

Luna di marzo transita nel segno fino a venerdì, dopo il caffè delle 8:00 sarete subito svegli per affrontare lavoro e affari, con uno slancio quasi nuovo, sorprendente, come mai? Il fatto è che Luna forma un aspetto vivace per i contatti di lavoro con Mercurio in Ariete. Via libera alle discussioni professionali, relazioni sociali e contatti, che lasceranno traccia. Documenti da firmare. Amate le sfide in amore per dimostrare la vostra eccezionale passionalità. Luna perfetta per un giuramento d’amore.



Gemelli

Un amore forestiero in arrivo per gli uomini del segno, come fa pensare questo Marte ancora in Acquario, segno del lontano, dei lunghi viaggi e soggiorni all’estero. Mentre le donne hanno il proprio insegnante d’arte amatoria in questo Marte. Ma se l’oggetto del desiderio appare difficile da raggiungere, concentratevi su sabato e domenica, avrete nel segno la Luna più bella di marzo. Potete esprimere tutti i vostri sentimenti. Non rimandate un controllo medico.



Cancro

Ottime opportunità di guadagno, sistemerete gli affari riguardanti la casa e le proprietà che avete in altri posti. Il settore del lontano è illuminato dal Sole e tre pianeti in Pesci, aspetti che preparano per voi un nuovo o il primo nido d’amore. L’amore è una grande gioia in questo momento ma anche una preoccupazione. Non esagerate, ricordatevi che non siete facili nemmeno voi, pretendete che tutto stia stabile e sicuro. Invece no, Venere in Pesci fa un po’ i capricci e Marte è un Otello geloso.



Leone

Le stelle, che vi hanno assegnato il compito di essere diversi dagli altri e più in alto degli altri, parlano di una nuova svolta professionale, molto vicina, forse per qualcuno anche una svolta di vita. Sin da oggi vogliamo ricordarvi che vivrete una primavera variopinta come un lunapark. Così annuncia Luna in Toro, settore del grande successo. Una parola, dite una sola parola, amore. Fegato pesante e dieta sana.



Vergine

L’organismo sopporta male certi cibi e alcuni farmaci, come confermano Nettuno e Venere nel segno dei Pesci. Fatevi seguire dal vostro medico e dal vostro spirito razionale, preciso, costante. C’è anche una forte emozione in arrivo, vista la bella Luna, che permette il dialogo con le donne vicine (moglie, madre, figlia, amante), ma la vostra apprensione è comunque esagerata, un cambio di programmi non è la fine del mondo.

Bilancia

Amado mio, canta Marte, l’amante dello zodiaco che transita nel punto più luminoso del cielo, quello che costudisce i segreti d’amore e propizia nuovi innamoramenti. Il prossimo weekend avrete nel segno il primo quarto in Gemelli, un nuovo meraviglioso incontro anche per i nativi over 60, per i separati, i divorziati. Siate più disincantati nei confronti del denaro. Oggi dovete battere forte il ferro, senza stancarvi, finché non avrete in mano un’occasione incredibile per la carriera e affari.



Scorpione

Oggi e domani, Luna congiunta a Giove e Urano mette sotto esame le collaborazioni. Controllate anche gli altri rapporti stretti, matrimonio per primo. Vi sembrerà di stare davanti a una montagna rocciosa. Ma affrontare e superare gli ostacoli, che le persone e non le stelle mettono sulla vostra strada, è una vostra specialità. Questo momento è utile se dovete chiudere qualcosa. Ricordando John Kennedy: oggi siete davanti a una nuova frontiera.



Sagittario

Solo voi conoscete le vere ragioni per cui non vi sentite a vostro agio con certe persone, ma anche nell’ambiente di sempre. Avete ragioni valide, come conferma la congiunzione di Venere e Nettuno, transito che è simbolo stesso di ambiguità, doppiezza, inganno. Come mai non vi siete accorti prima? Venere vi rende agitati, ispira gesti impulsivi. Ma per le collaborazioni dovete riflettere ancora un po’. Sono realizzabili, durevoli? Ni.





Capricorno

Ci si sposa e si vive felici per il resto della vita, come è successo a voi tempo fa, succederà questa primavera per i nuovi matrimoni. Crediamo che i rapporti ufficiali siano perfettamente in grado di superare qualsiasi difficoltà o problema che riguarda il coniuge, ma Mercurio potrà provocare disguidi. La promessa di Giove è un felice proseguimento delle semine e raccolte professionali e finanziarie. Tramonto rosso, Marte annuncia notte sexy.



Acquario

Luna in Toro va contro Plutone e Marte. Richiede prudenza nelle questioni pratiche, a causa della vostra difficoltà di concentrare i pensieri su un solo obiettivo. Volate come una farfalla da una questione all’altra, da una persona all’altra, da un amore vero a un amore immaginario. E, invece, le amicizie sono la vostra fortuna. Lieve pressione sulla salute. Regalatevi un giorno di riposo, avrete altre possibilità di guadagnare.



Pesci

Sentite il bisogno di stare un po' soli? È probabile, farà bene al cuore e alla mente interrompere il tran tran, trovare nuove ispirazioni e nuove persone. L’amore che troverete vi assomiglia perché è propiziato da questa Venere stupenda nel vostro cielo, dolce e sensuale, naturalmente sexy, un po’ folle (a causa della presenza di Nettuno). Le stelle vi festeggiano, avrete anche una grande prova di amicizia.