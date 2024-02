Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 26 febbraio: tutti i segni

26 febbraio 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 26 febbraio.

Ariete

Marte, vostro pianeta governatore dalla sua attuale posizione vi aiuta a creare armonie intense e piacevoli. Avrete modo di sistemare solidamente le questioni pratiche. Nelle vostre mani laboriose tutta una serie di opportunità, sappiate scegliere. In mattinata siete ancora mentalmente molto in forma, poi la Luna passa in opposizione e diventa piuttosto nervosa per la famiglia. Mercurio nel segno dei Pesci vi rende troppo gelosi, chiarite con Cancro.

Toro

Mercurio ottimo, dall’empatico e creativo Pesci, movimenta la vita sociale, gli incontri di lavoro e protegge i viaggi. Nel pomeriggio pure la Luna passa nel settore della salute e del lavoro, da dove aiuta a programmare anche le questioni affettive, procura incontri fortunati. L’aspetto Luna-Giove è davvero splendido per l’amore, aiuta a dimenticare la dispettosa Venere e quel Marte aggressivo. Intesa con Pesci, oceano di possibilità.

Gemelli

Tenete sotto controllo il sistema nervoso, il vostro umore, cercate di adattarvi alle nuove circostanze nel lavoro, voi sapete farlo e non siate stravaganti con il denaro. Mercurio disarmonico, fino al 10 marzo, potrà creare situazioni antipatiche nell’ambiente professionale. Ottimo aiuto viene da Capricorno. Dopo l’agitazione del mattino, la Luna cambia e diventa nel pomeriggio magnifica per l’amore, organizzate un incontro.

Cancro

Luna diventerà pesante nelle ore pomeridiane, consigliamo di essere prudenti anche in viaggio e nel lavoro. La bella notizia è il transito del versatile e sensibile Mercurio in Pesci, sentirete chiaramente il suo benefico influsso, anche in amore. Arrivano segnali forti per l’attività, per la professione, questioni abitative, viaggi e incontri. Fratelli e altri parenti sono ancora in primo piano. Toro, si rivela ideale.

Leone

Anche senza il vostro intervento, ci sarà un cambiamento radicale in qualche collaborazione. Luna intraprendente, vi sentite già rinnovati, primaverili. Mercurio fino al 10 nel segno dei Pesci è sinonimo di trasformazioni profonde. È ancora forte l’opposizione di Venere e Marte, ma si tratta di una lotta anche molto eccitante. Ariete sexy. L’amore è anche una raffinata essenza spirituale.

Vergine

Ancora un raggio di Luna piena durante la mattinata, voi sentirete tutto il giorno il suo influsso, sarete irrequieti ma anche passionali. Pazienza se salta un progetto, perché darete più tempo all’amore. Marte attivo vi dà la forza di lottare, Giove è la vostra fortuna, Venere è il trionfo delle passioni, ma controllate la gelosia e la possessività. Un febbraio da ricordare a lungo, davvero. Ottimo rapporto con Scorpione.

Bilancia

Questa nel segno è la seconda Luna del 2024, il magnifico aspetto con Venere e Marte annuncia una conclusione del mese decisamente fluida per il lavoro e appassionata per l’amore. Sollecitazioni da tutte le parti, obbligatoria una pausa di riflessione, che avrà effetti benefici anche sulla salute, ma poi potrete dare un nuovo corso al vostro lavoro. Un meraviglioso abbraccio d’amore. Gli uomini si devono dichiarare. Vi piace Ariete.

Scorpione

Succede, quando la bella Venere gira contro, di diventare melodrammatici in amore, scontenti, infantili. La gelosia è la conseguenza inevitabile. Adesso, Mercurio naviga in Pesci accanto a Nettuno, ritrovate parole romantiche di un tempo. Beati i single! Luna protegge le nuove conquiste, anche gli incontri fugaci. Desiderio realizzato: Ariete. Giovedì 29 questa Luna sarà nel vostro segno, buona conclusione e buon inizio.

Sagittario

In mattinata ancora qualche conseguenza della Luna piena, nella salute e in famiglia. Mercurio nervoso potrebbe ispirare gesti intempestivi, un po’ fanatici nella convinzione di essere sempre nel giusto. Non rivangate le cose passate, se non hanno rapporto con il presente non servono a nessuno. Aspetti più spirituali che pratici, dovete dare precedenza agli affetti e a voi stessi. Migliora molto la situazione con Leone.

Capricorno

Non solo il vostro segno, tutto l’oroscopo è toccato da qualche influsso di disturbo per la forma fisica e salute, diciamo che si tratta di mali stagionali. Perché correre anche oggi, dove volete arrivare? Le buone occasioni, l’amore, le amicizie sono qui. La fortuna annunciata dalla Luna piena è ancora qui per tutta la mattinata, vi protegge anche in viaggio e sostiene le cose in famiglia. Mercurio tutela le relazioni con Pesci.

Acquario

Notevoli novità nel campo professionale e finanziario, richiedono però un atteggiamento più grintoso e deciso; forse bisognerà correre qualche rischio ben calcolato. In questo caso avete un ottimo suggerimento della Luna che passa in Bilancia e vi accompagna fino al 28. Venere ricorda che il tempo passa anche per l’amore. Ma non vedete due occhi che implorano passione? Impossibile non vederli, sono occhi gli di fuoco dell’Ariete.

Pesci

Nettuno vi insegna il misterioso linguaggio dell’anima, Mercurio nel segno vi ispira parole giuste, raccontatevi in amore. Perché litigare nel matrimonio, discutere nel lavoro, agitarsi per cose da poco? Luna piena passerà nel pomeriggio, ritrovate il gusto del divertimento, apritevi alle nuove conoscenze, chiamate persone lontane. Avverte Saturno: la virtù principale del pescatore è la pazienza, con il Toro si fa proprio così.