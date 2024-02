Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 22 febbraio: tutti i segni

Branko 22 febbraio 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 22 febbraio 2024.

Ariete

Siete come l’incredibile Hulk, riuscite a trasformarvi dall’oggi a domani, quando la Luna ritorna positiva, come questa in Leone. Nuovamente il cielo si presenta meraviglioso per la famiglia e per il lavoro, ma il piatto forte è certamente l’amore. Speciale protezione dei pianeti in Acquario, soprattutto di Mercurio e Marte che lavorano in coppia per il vostro successo. Siete in grado di volgere a vostro favore qualsiasi evento. Affermazione, espansione, autorità.

Toro

Forse non siete così attaccati al denaro come si dice, tutto sommato lo considerate il mezzo necessario per raggiungere determinati traguardi, ma oggi fate bene a tenere sotto controllo anche le spese della casa, della famiglia, dei figli. Mercurio è ancora per un giorno in una posizione che contrasta i vostri interessi, la Luna in Leone spende e spande, come una maniaca del lusso, dello shopping. Per non parlare del vostro amore, mai contento! Un po’ di pazienza.

Gemelli

Le amicizie e le relazioni sociali sono una forza durante i grandi passaggi professionali, come questo che vivete adesso. Venere meravigliosa avrà probabilmente già risolto problemi nella vita di coppia, ma se ci fosse ancora qualcosa da sistemare, parlate sotto questa Luna nel segno del Leone, incredibile per le questioni finanziarie. Firme importanti, facilitazioni legali e un amore splendido. Il vostro cuore non vi inganna, insistete nelle nuove conquiste.

Cancro

Le stelle cambiano anche la vita sentimentale, provocano discussioni coniugali e tormenti tipici del segno del Cancro, ma lanciano anche piacevoli messaggi di liete novità. Venere aumenta ogni giorno di più il suo positivo influsso, Marte resta in aspetto energico e passionale, è questo un giorno molto interessante per l’attività e gli affari. Se potete aspettare fino a domani, Mercurio vi darà anche di più. Non perdete tempo con certe associazioni. Viaggi sì.

Leone

Luna in fase crescente porta un po’ di respiro nella vita personale, che deve però ancora fare conti con Venere e Marte in opposizione. Non è detto, rifatevi in amore, non trascurate le amicizie, le relazioni sociali, cercate di vivere più alla giornata! Non è detto che tutto debba sempre funzionare a perfezione, il successo è molte volte preceduto dalla confusione. Giove sotto l’aspetto legale richiama l’attenzione su beni ereditati e sui beni immobili.

Vergine

Bene l’attività, affari riescono, registriamo però qualche contrasto con le istituzioni e con i collaboratori. Anche il richiamo sulla salute e su problemi di tipo cronico sono dovuti alla non facile opposizione Sole-Saturno-Nettuno. Gli altri pianeti sono favorevoli, soprattutto il grande Giove: amore all’improvviso, passione anche nei rapporti di vecchia data, viaggi emozionanti. È questo non è ancora niente, vedrete cosa vi porterà la Luna piena di sabato!

Bilancia

Stabiliti gli obbiettivi, via! Il nostro oroscopo crede molto in questo giorno non solo per la Luna capace di tutto ma anche per il Sole potente nel campo del lavoro e quanto concerne la vita pratica. Forte aiuto dei pianeti in Acquario che vi mettono in contatto con persone in grado di chiedere per voi favori, che altrimenti non avreste potuto ottenere. Incontri d’amore favoriti da Venere e da Marte, non solo romantico trasporto, ma anche fortissime attrazioni sessuali.

Scorpione

Nemici o solo persone contro, nell’ambiente di lavoro, azioni non limpide di qualche socio, collaboratore. Questo può significare la Luna nel segno del Leone contro Marte in Acquario, ma precisiamo, come sempre, che è anche simbolo del successo, riuscita, appagamento. Nelle questioni di legge, però, massima attenzione, possono venire alla luce anche errori del passato. Mercurio sarà da domani in Pesci, presto annunceremo eventi clamorosi, definitivi, in amore.

Sagittario

Tutta da vivere, tutta da sfruttare, questa crescente Luna nel Leone, segno che raccomandiamo anche come socio oppure come vostro prossimo amore – tra un anno avrete molto da questo segno. I transiti si mostrano equilibrati fra bisogni, necessità, personali e quelli connessi alla carriera, firmate ora sotto Mercurio ancora in Acquario. I ricordi sono sempre vivi (Nettuno), interferiscono nella vita quotidiana, ma non devono assolutamente togliervi sicurezza.

Capricorno

Dovete prendere molto seriamente questi pianeti che con i loro influssi positivi si intrecciano nel vostro cielo e nella vostra vita. Fino al 10 marzo non ci sono influssi di disturbo, sollecitate oggi per incassare nei prossimi giorni. Nel weekend due novità molto gradite: Mercurio in Pesci e Luna piena in Vergine. Noi in Toscana si dice fortuna. Ma in voi c’è davvero desiderio di novità, siete decisi a cambiare quello che non corrisponde più al nuovo Capricorno?

Acquario

Marte vi infonde un atteggiamento dinamico e coraggioso, che diventa un’arma vincente nel lavoro, soprattutto se dovete respingere attacchi al vostro modo di pensare. Restare liberi non è comodo, ma sarete ripagati per questo. La Luna in opposizione provoca agitazione e stanchezza fisica, e anche una sensazione di malinconia. Tensioni con la moglie, con la figlia, con la madre. Però, a dire il vero, noi troviamo anche molto vivo, dinamico, il vostro cielo.

Pesci

Quando abbiamo Giove positivo, in aspetto diretto con il Sole nel nostro segno, succede sempre qualcosa di speciale nella nostra vita. Non di rado uno degli effetti gratificanti è che riusciamo a ottenere successo proprio nelle questioni per cui abbiamo lottato a lungo. Questo aspetto è sinonimo di riuscita, di potere, ricchezza, fama. In fondo al vostro mare giace un tesoro. Nettuno manda gli auguri per i vostri sogni, Venere fa pensare a un malizioso invito.