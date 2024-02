Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 10 febbraio: tutti i segni

Branko 10 febbraio 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 10 febbraio.

Ariete

Tutto il mondo esce penalizzato da questa Luna nuova in Acquario, per la prima volta congiunta a Plutone, quadrata a Giove e Urano in Toro. Voi però siete stimolati dal transito perché sollecita la parte di voi che vuole esprimere qualcosa di nuovo. Andate avanti, Mercurio conduce al successo professionale e finanziario. Viaggi favoriti, anche in zone in guerra, perché volete conoscere tutto, non avete paura di niente, pronti a scalare come non accadeva da anni.



Toro

Le persone che vivono in stretto contatto con voi sanno com’è difficile far cambiare idea al Toro, ma questa Luna nuova vi invita a guardare da un’altra prospettiva voi e gli altri. Indietro non si torna, questo messaggio di Plutone non è diretto solo a voi ma a tutti i segni. Non c’è bisogno di prendere subito decisioni, tenete però presente che dovrete ripartire il 16, con il vostro primo quarto. Fate riposare il corpo, gambe tremolanti. Venere: lei sì, vi ama.



Gemelli

Mercurio congiunto alla Luna nuova in Acquario, segno che vi porta lontano con il corpo e con la mente. E ci fa piacere annunciarvi che le occasioni arriveranno – guadagni, promozioni, nuovi lavori. Senza ombra di dubbio c’è anche fortuna in amore, ritrovate la velocità che vi distingue quando dovete raggiungere il vostro caro amore. Non perdete tempo, domani Luna sarà nel segno dei Pesci, cambia l’atmosfera.



Cancro

Lo stimolo al cambiamento nel lavoro, collaborazioni e anche nella vita sentimentale, arriva da questa Luna nuova che nasce in un segno che esercita forti stimoli per la vostra rinascita. Interpretiamo Venere e Marte come un invito al matrimonio per giovani coppie. Purtroppo, Luna porta in luce atteggiamenti inconsci che irritano gli altri. Rilassatevi, aspettate prima di affrontare seri argomenti professionali e di affari. Non siete nati per la guerra, ma sapete lottare.



Leone

Forse è più insolito che difficile, questo cielo. I rapporti con il lontano sono ottimamente protetti dalla stessa Luna nuova che rende, invece, così difficili e inconcludenti i rapporti con il solito ambiente. L’atmosfera si mostra non conforme al vostro carattere e personalità, investimenti a rischio. Però c’è un bene: i rapporti critici da tempo, svaniscono sotto le stelle di questo vostro insolito febbraio.



Vergine

Prove generali per la sera di San Valentino. Venere offre una mano agli innamorati che non si sentono compresi, amati come meritano. Saturno, pianeta dei tagli, dice: meglio soli che male accompagnati. Un giorno, un mese, un anno…decisivo per il futuro di tante relazioni sentimentali, senza riserve invece applaudiamo al vostro successo nel lavoro e affari. Consigliamo di non rifiutare a priori le offerte e le proposte, sono mandate da Mercurio.



Bilancia

Sapete come si dice “Stai attento a quello che cerchi, potresti trovarlo”. Certo, siete voi che potete trarre il maggior profitto della Luna nuova di febbraio. Quindi attivatevi dalle prime ore del giorno, fate le vostre telefonate e, meglio ancora, presentatevi di persona. Quando trattate direttamente voi conquistate e convincete, aiutati non solo dall’intelligenza ma anche dal vostro sexappeal. Un incontro durante un breve viaggio potrebbe diventare qualcosa di più.



Scorpione

Dobbiamo ancora invitarvi alla cautela, a causa della potente Luna nuova in Acquario, quadrata a Giove e Urano, avvocati nella vostra vita. L’astrologia studia i possibili effetti di questi aspetti inediti, ma è subito visibile una certa tensione nel privato e anche nei rapporti di lavoro. Ricordate i sogni della notte? Sono premonitori, annunciano eventi veri. Curate i problemi di vecchia data nella salute, bronchi e tosse.



Sagittario

Il ritmo della vita viene accelerato, ma voi siete dei centauri, anche con il pensiero, riuscirete a stare dietro a tante ottime novità nel lavoro – attualmente siete il segno che riscuote più successo anche in affari. Consiglio personale: lanciate iniziative a lungo raggio, verso la primavera-estate, come fanno quelli che si occupano di moda. Sabato sera eccitante per i giovani e freschi amori, Marte è un grande conquistatore.





Capricorno

Il giorno è vostro, tutto ciò che avete in mente di fare non potrà essere sistemato in una sola volta, ma potete contare sulle stelle che proseguono positive. Intanto oggi Mercurio, congiunto alla Luna nuova nel campo del patrimonio, suggerisce idee ardite, per non parlare del binomio Giove-Urano fantastico per raggiungere posizioni autorevoli. Anche all’estero. Ma più di tutti ci piace Venere, risveglia il desiderio d’amore, propizia incontri fortunati.



Acquario

Mandorli in fiori nella Valle dei Templi, Agrigento… il fiore di febbraio è l’anemone… per i pellerossa Natchez febbraio è il mese della “luna delle castagne”. In Cina in occasione della Luna nuova in Acquario inizia l’anno del Drago. Tutto parla di voi, siete il segno che può orientare il mondo in una certa direzione, rendetevi conto della missione che le stelle vi affidano. Giove conta sulla vostra umanità, altruismo e bontà. Progressi nel lavoro.



Pesci

Troverete la giusta direzione da prendere nella vita, ma oggi sarebbe meglio non intervenire nelle polemiche, domestiche e lavorative. I fenomeni nel segno che vi precede avvertono che qualcuno potrebbe agire contro di voi. Forse si tratta di concorrenza, rivalità professionale, corsa al successo. Che sarà in ogni caso nelle vostre mani che oggi accarezzano un volto caro, Venere è la vostra forza, la vostra regina, la vostra fortuna.