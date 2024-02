Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 2 febbraio: tutti i segni

02 febbraio 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 2 febbraio.

Ariete

La vostra personalità trova la migliore espressione quando siete coinvolti in progetti originali, insoliti. Ispirati dalla Luna scorpionica diventate più rapidi nel valutare le cose, a tutto vantaggio della professione. Inizia la rincorsa, come conferma il Sole, che vi mette in bella mostra in nuovi ambienti con nuova gente. Farete colpo pure in amore, avrete molto senza chiedere, molta pazienza nell’ambiente di lavoro, agitato.





Toro

Ultimo quarto in Scorpione, è la Luna più enigmatica e stressante di febbraio, dovete affrontare tutto col pensiero che certe iniziative saranno ostacolate, spesso a causa delle collaborazioni. La tensione è rivolta ai rapporti stretti, specie il matrimonio, perché voi vedete le cose più complicate. Pure i legami liberi devono superare qualche prova nelle prossime 48 ore. Amore alle Maldive…è tutta un’altra cosa, lontano dai parenti.





Gemelli

Oggi trionfa la speciale intelligenza dei Gemelli, incamminatevi verso obiettivi che non sono alla portata di tutti, guadagnerete una somma notevole. Mercurio aprirà le stanze del potere, il che provocherà reazioni di persone che mirano allo stesso obiettivo. L’amore vi aspetta da qualche parte, viaggiate, muovetevi, provocate il destino se siete soli, Venere vi dà una mano. Ultimo quarto è un segnale di cautela nella salute.



Cancro

Da quando è iniziato Marte in opposizione, il 4 gennaio, bisogna risparmiare le energie fisiche, anche se vi sentite in forma. Oggi non c’è bisogno di battagliare, un’improvvisa ondata di fortuna si avvicina… Ultimo quarto in Scorpione, fase molto positiva per le proprietà immobili che si estende anche al lavoro. Qui inizia qualcosa di nuovo, positivo. L’amore: il vostro matrimonio sembra vivere le incognite del settimo anno.





Leone

Quasi tre giorni con Luna nel segno dello Scorpione, particolarmente stressante perché in fase ultimo quarto, cercate di imporvi un ritmo di lavoro e di vita sostenibile. L’ansia di successo e di guadagno non serve alla qualità delle vostre azioni. Secondo capitolo, voi e la famiglia, la vostra bella casa, i dintorni e i contorni, con parenti che aumentano di numero. Ne risente il sistema nervoso, cercate relax nella natura.





Vergine

Luna calante in Scorpione, fase positiva per le risorse mentali e per la comunicativa, cercate di essere in contatto con le persone che vi servono nel lavoro o che userete prossimamente per i vostri affari. Il momento va sfruttato fino in fondo, come un limone di Amalfi. Un po' aspro il sapore dell’amore perché l’avete maltratto in gennaio, ma è pur sempre un amore che vi perdona ogni vostra azione esagerata. Sorridi Vergine!





Bilancia

Il vostro segno è anche legato alle dichiarazioni di guerra, che al momento certo non mancano nel mondo, ma se si presenta la necessità di una lotta professionale non dovete evitarla. Giorno di attività intensa, idee ben chiare, forza di volontà. Marte fa la parte del disturbatore, ma gli incontri con persone autorevoli sono favoriti dal Sole. Riporterete successo nelle eventuali, fugaciavventure, voglia di sesso.



Scorpione

Vincerete un premio al prossimo Sanremo, magari solo una nomination, perché avete un cielo così musicale: Venere è musica, Nettuno il cantante. Succede con le stelle,i momenti belli si presentano all’improvviso, come pure un attimo di malinconia, effetto dell’ultimo quarto. Un grande senso della realtà vi salva dal compiere passi sbagliati. Non dimenticate la salute e l’amore. Date a Marte ciò che è di Marte, passione fisica.





Sagittario

Mercurio, pianeta che gestisce denaro e depositi, si troverà in posizione ottima, riuscirete a centrare un vero colpo. Anche da soli, provateci, vi assiste fino al 23 febbraio. Luna perde luce nel segno prima del vostro, riporta in mente il viso di qaualcuno amatoin passato. Non tornerà, siete cambiati voi, è cambiato lui. È passata acqua sotto i ponti di Saturno, ma è un ricordo che fa bene al cuore. Da una lacrima sul viso… canta Venere.





Capricorno

Giorno con qualcosa di secco, tagliente, appuntito – sono le vostre azioni nel lavoro, le vostre parole arrivano dirette a chi devono. Guadagni pure con attività creative, artistiche, commercio di preziosi e oggetti antichi, cibo, moda. Scaltra Luna in Scorpione vi aiuta a indagare, scoprirete cose sorprendenti di amici e nemici. L’amore è trasparente come un torrente alpino, dice Venere nel vostro segno, regina con Marte delle vostre conquiste.





Acquario

Ultimo quarto in Scorpione è la seconda fase lunare del vostro mese zodiacale, richiede disciplina, prudenza nell’attività fisica, atteggiamento diplomatico nel lavoro, cauto in affari. In scontro diretto con Plutone nel vostro segno, quadratura che avviene per la prima volta per tutti noi, riesce a riportare in superficie errori del passato. I viaggi sono ostacolati per cause non vostre, ma vi conviene andare lontano dal solito ambiente, vivrete meglio l’amore.





Pesci

Eccellenti aspetti, alcuni strettamente associati alla fortuna. Luna operativa già nelle prime ore del giorno, darà più energia man mano che cambia in Scorpione e diventa ultimo quarto. Tenetevi in contatto con parenti lontani, questa fase indica eventi importanti e prevede pure aumenti economici. Il transito più forte interessa Luna, Saturno, Nettuno, Giove, Urano, evento mai visto. Può cambiare, dove richiesto, pure la vita sentimentale nel suo complesso.