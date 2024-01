Oroscopo, le stelle di Branko di mercoledì 24 gennaio: tutti i segni

24 gennaio 2024 a

"Le stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 23 gennaio:



ARIETE

Il fastidio deriva sempre dalla Luna in scontro con Marte, diventate anche voi litigiosi e prepotenti, manca armonia nella vita domestica. È un transito che si supera con un po’ di buona volontà, basta non prolungare all’infinito le discussioni. Avete Venere super, Mercurio offre su un piatto d’argento nuove occasioni per essere felici. Inventate qualcosa di eccitante che risvegli il coniuge. Costante il richiamo delle stelle verso il lontano, estero.

TORO

Prima del plenilunio di gennaio, vivete questo bellissimo passaggio nel segno del Cancro, influsso certamente prezioso anche per le questioni materiali e per atti scritti di vario genere, ma senza dubbio questa Luna deve essere vissuta con romantica spensieratezza in amore. Chiamate, fatevi vivi con chi più vi interessa per gli affari, operazioni finanziarie. Conviene anche in un ambiente ostile mantenere un certo stile.

GEMELLI

Avrete successo nel lavoro, nello studio e anche in affari. Nel segno del Capricorno si danno appuntamento Mercurio, Venere e Marte. Inizierete nuove battaglie. Consigliamo sin da ora di essere più virili, con un bel piglio da comandante di truppa, immaginate di indossare una divisa… Per non dare l’impressione di debolezza a chi dice che non arriverete in fondo… Salute: tosse, dolori agli arti inferiori.

CANCRO

Luna contro Marte, battibecchi in amore, nella salute indica disturbi alla digestione e noie di tipo ginecologico. Positivo invece l’aspetto con Giove che si trasforma per voi in un avvocato e vi offre un aiuto prezioso nelle discussioni di lavoro e per le proprietà. Avete un modo abile e diplomatico nel sostenere le vostre ragioni e difendere i vostri diritti. Ecco perché dovete insistere per ottenere quello che è vostro, anche in amore.

LEONE

Si avvicina un grande momento per l’amore e una nuova scelta di vita. Affrontate questo giorno con vigore e ottimismo, Luna porta occasioni e persone giuste, anche se non tutte divertenti, ma domani ci sarà tutta un’altra atmosfera. Inizia il vostro plenilunio, evento meraviglioso, unico, arriverete proprio da chi volete, amerete e sarete amati da chi voi sceglierete. In amore un lungo capitolo è dedicato alla gelosia, suscitate sospetti nella persona cara.

VERGINE

Non è difficile un lavoro di disciplina ora che avete Marte non solo positivo ma superlativo, il fatto è che non sapete equilibrare i vostri pensieri e sentimenti. Effettivamente ci sono intrecci planetari che procurano il mal di testa, Saturno in opposizione non è certo un ostacolo da poco, ma avete la forza del grande Giove dalla vostra parte: questa si chiama fortuna. Incontri a sorpresa, notevole sostengo dagli amici.

BILANCIA

La Luna agita voi e anche le persone a voi vicine, in famiglia e nel lavoro date l’impressione di essere sempre davanti a importanti imprese da compiere, senza soluzione di continuità. Dovete però fare le cose con una certa cautela, è consigliabile stare attenti alla salute quando la Luna si oppone a Marte. Inizia una sfida nelle collaborazioni, nel rapporto di coppia, in affari. Per riprendere il tram chiamato desiderio, aspettate domani, Luna piena in Leone.

SCORPIONE

Luce bellissima per le amicizie, possono nascere incontri che restano. Intendiamo incontri di tutti i tipi, comprese le avventure passionali part time. Straordinaria la capacità lavorativa, Saturno congiunto a Nettuno (potente mix di razionalità e invenzione) tirano fuori il genio che è in voi. Tenete però presente il fastidio che può derivare da Giove, anche nella salute. Non stancatevi troppo, concedetevi pause rigeneranti.

SAGITTARIO

Un amore in trionfo. Parliamo in particolare delle relazioni di fresca data, ma le stelle annunciano anche la nascita di amori nuovi. All’orizzonte di sta avvicinando una maestosa Luna piena che nascerà in Leone nei prossimi due giorni, compratevi un abito e scarpe nuove per la lunga marcia che dovrete correre. Ricreate anche nel matrimonio l’allegria che una volta vi ha fatto innamorare e sposare, come nella famosa commedia con Adriana Asti.

CAPRICORNO

Se avete ascendete in Cancro, Scorpione e Pesci certamente sentite meno la pressione della Luna in Cancro. Il fatto è che vuole fare guerra al vostro Marte, come in qualche modo cerca di fare il caro coniuge. Prendetevi una pausa, rimandate impegni importanti, prestate attenzione alle ossa, alle giunture, alle ginocchia. Quando si presentano giornate così strane bisogna trovare leggerezza fisica e mentale, dare il giusto peso alle cose.

ACQUARIO

Tutta da sfruttare questa Luna ancora nel settore del lavoro e della salute. Anche sotto il profilo del guadagno e delle iniziative imprenditoriali, siete ottimamente sostenuti da Venere e da Mercurio, che propiziano anche fortuna. Ancora calma la vita di coppia, le persone sole invece che attendono l’amore si preparino per domani, ci sarà una Luna piena che farà miracoli. Interventi estetici, viaggi sì.

PESCI

Luna splendente nel campo della fortuna non porta sempre occasioni speciali ma in aspetto con Giove e con i vostri due pianeti diventa un faro luminoso che indica la via da intraprendere e percorrere. Nelle attività finanziarie, compravendite immobiliari comprese, e anche in amore. Tirate fuori il talento, l’intuito, il coraggio - il risultato finale sarà molto sopra la media. Poi stanchi addormentatevi tra le braccia di un amore che vi guarda un po’ perplesso.