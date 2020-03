Coronavirus: Segugio.it, in tv per raccolta fondi a favore Protezione Civile

Roma, 19 mar. (Labitalia) - ‘#Iorestoacasa. Si può essere super eroi anche restando a casa!’. Lo spiega Segugio.it nel suo nuovo spot tv, scendendo in campo per sostenere le famiglie e la Protezione Civile. A partire da oggi e fino al 2 maggio, per ogni nuova polizza auto, moto o van sottoscritta su Segugio.it, la società donerà 1 euro alla Protezione Civile per contribuire all’impegno continuo contro l’emergenza Covid-19. Questa nuova iniziativa è supportata da una speciale campagna televisiva firmata H-57 Creative Station, e a partire da questi giorni coinvolgerà tutte le principali emittenti italiane: Rai, Mediaset, La7, Sky, Discovery. Nello spot Segugio resta a casa e raccomanda a tutti di fare lo stesso, godendosi la famiglia e la comodità del divano per passare del tempo assieme, vedere un film e se serve, perché no, anche risparmiare sulla polizza auto.

“La decisione -spiega Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it - nasce dalla volontà della società di dare un segnale positivo in un momento particolarmente delicato, come quello che sta vivendo l’Italia in queste settimane”. "Segugio.it si fonda da sempre sulla massima attenzione per i clienti e per le loro necessità, fornendo un servizio costantemente aggiornato e immediato per accedere alle migliori occasioni di risparmio nella comparazione di polizze e prodotti finanziari online. Lo scopo di questa iniziativa è dunque duplice: sostenere gli Italiani, incoraggiandoli a contribuire personalmente al bene di tutti restando a casa, in famiglia, e allo stesso tempo offrire un supporto, oltre alla continua gratitudine, a chi ogni giorno è impegnato in prima linea nell’affrontare l’emergenza”, dice.

Lo spot della nuova campagna è visibile anche accedendo all’apposito spazio dedicato all’iniziativa sulla homepage del portale Segugio.it. Sul sito Segugio.it è possibile completare l’acquisto di una polizza assicurativa auto, moto e van con la comodità e la sicurezza di fare tutto da casa, in linea quindi con le indicazioni del dpcm dell’11 marzo 2020 #Iorestoacasa e le relative restrizioni alla mobilità delle persone su tutto il territorio nazionale. Segugio.it ha, inoltre, adeguato il proprio sito alla nuova rc familiare appena entrata in vigore. Grazie ad essa tutti i componenti di un nucleo familiare possono sottoscrivere una nuova polizza oppure rinnovare quelle già esistenti, ed ottenere tutti la migliore classe di merito presente in famiglia.