Fontecchio non basta a Miami, vincono Detroit e Boston, Oklahoma a valanga

ROMA (ITALPRESS) – Dieci le partite della regular-season di Nba giocate nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Cade sul parquet di casa Miami, vittorie per Pistons, Knicks e Celtics ai vertici della Eastern Conference. Successo per i Thunder a ovest, bene anche Lakers, Suns e 76ers. Di fronte ai quasi 20mila spettatori del Kaseya Center di Miami, gli Heat finiscono al tappeto con gli Atlanta Hawks, che sfruttano la ‘mano calda di Jalen Johnson (29 punti) e C.J. McCollum (26) per assicurarsi la sfida per 127-115.

Non basta, alla franchigia della Florida, la bella prova dell’azzurro Simone Fontecchio, che termina a referto con 18 punti, 6 rimbalzi e 2 assist in 34 minuti di impiego. C’è la firma di Cade Cunningham nel successo dei Detroit Pistons sui Denver Nuggets per 124-121, che consente ai primi di consolidare il primato a est. Per il 24enne una prestazione da 29 punti e 10 assist, mentre a Denver non sono sufficienti i 32 punti messi a referto da Jamal Murray e i 24 di Nikola Jokic.

Rischia la capolista nel finale, dopo essere andata avanti di 20 punti in corso di gara, riuscendo però a evitare la rimonta di Denver. Settima vittoria consecutiva per i New York Knicks, che travolgono i Washington Wizards per 132-110 e confermano la seconda posizione dietro a Detroit. Spiccano i 19 punti e 15 rimbalzi di Karl-Anthony Towns, mentre Mikal Bridges impreziosisce la sua serata con 23 punti.

Unica nota negativa, la sostituzione di Josh Hart per un infortunio alla caviglia sinistra. Assieme a New York, c’è anche Boston a inseguire la testa della Eastern Conference. Per i Celtics arriva un importante successo sui Dallas Mavericks per 110-100, grazie ai 33 punti di Jaylen Brown, conditi da 11 rimbalzi. Non bastano ai Mavericks i 36 punti messi a referto da Cooper Flagg.

A Ovest resiste il primato degli Oklahoma City Thunder, che travolgono gli Orlando Magic per 128-92. Isaiah Hartenstein realizza la prima tripla doppia della carriera (12-10-10), mentre sono 22 i punti siglati da Isaiah Joe. Bene anche i Los Angeles Lakers di LeBron James (25 punti per lui) e Luka Doncic (24), che superano per 125-109 i Brooklyn Nets. I Phoenix Suns passano con i Portland Trail Blazers per 130-125, vittorie anche per Utah Jazz (131-122 sugli Indiana Pacers), Milwaukee Bucks (131-115 sui Chicago Bulls) e Philadelphia 76ers (113-94 sui Golden State Warriors).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).