Gasperini “Raschiare il barile col Genoa, mai creduto nel mercato di gennaio”

ROMA (ITALPRESS) – “Al Genoa, De Rossi ha dato coraggio, che è una grande dote per gli allenatori. E’ una squadra che ha pareggiato con Cagliari e Fiorentina, ha giocato con grande coraggio in inferiorità numerica contro l’Atalanta. Nonostante la classifica sia difficile per loro, sono convinto che noi domani dovremo raschiare il barile per trovare e mettere in campo le risorse migliori per vincere, perchè abbiamo assolutamente la necessità di vincere, soprattutto in questo momento”. Così Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Roma e Genoa, valida per la 17^ giornata di Serie A.

“La mia esperienza al Genoa è stata molto lunga in due circostanze, sono stati otto anni bellissimi – ha aggiunto il tecnico giallorosso ricordando il suo passato in Liguria – C’è un grande legame con una tifoseria appassionata, calda, che in casa dà un valore aggiunto. E’ una bella piazza per fare calcio”.

Gasp si sofferma anche su Frendrup, al centro anche di alcune voci di mercato: “Non c’è solo lui, il Genoa ha sempre una fila di giovani giocatori importanti, è anche la natura della società valorizzarli per venderli. Anche quest’anno hanno giocatori giovani che stanno facendo bene”.

E, a proposito di mercato, il mister dei capitolini svela che “non ho mai creduto molto in quello di gennaio, perchè, anche se arrivano giocatori, ci vuole tempo a inserirli. Credo fortemente in quelli che ci sono. E poi condiziona tutti, non è rispettoso per quelli che stanno dando tutto per questa squadra”.

In merito alla rosa a disposizione contro i rossoblu di un ex come De Rossi, Gasperini dovrà ancora rinunciare a Dovbyk: “Non è ancora pronto, non sarà convocato. Speriamo lo sia la settimana successiva. Si sta allenando ma non è ancora in grado di calciare. La difficoltà più grande è ancora quella di Hermoso, dobbiamo capire per domani. Ha questa forma di pubalgia – conclude – e dobbiamo valutare se può giocare o meno”.



