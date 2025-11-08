Webuild, apre al pubblico nuova “stazione dell'arte” di Monte S.Angelo a Napoli

08 novembre 2025 a

MILANO (ITALPRESS) – Dal prossimo lunedì 10 novembre sarà ufficialmente aperta al pubblico la stazione Monte Sant’Angelo realizzata da Webuild sulla nuova Linea 7 della Metropolitana di Napoli. L’opera è una delle numerose infrastrutture che il Gruppo sta realizzando nel Sud, per un valore aggiudicato totale di circa 15 miliardi di euro, e rientra tra le 14 stazioni Webuild della metropolitana di Napoli, incluse alcune delle più iconiche “Stazioni dell’Arte” come Toledo, pluripremiata a livello internazionale, Università, Dante, Museo e Materdei.

Questa nuova apertura consentirà il passaggio dei primi treni sulla Linea 7, nella tratta compresa tra le fermate di e Soccavo, dove è prevista anche l’interconnessione con la Circumflegrea. Diventa così operativo un nuovo fondamentale tassello del sistema di trasporto pubblico cittadino, che garantisce ulteriori opportunità di mobilità sostenibile grazie alle interconnessioni con la rete metropolitana esistente. In particolare, per chi arriva da Monte Sant’Angelo, è ora possibile l’interscambio nel nodo di Montesanto con la Circumflegrea e la Cumana, che connettono il centro della città con l’area flegrea, e con la funicolare che raggiunge il quartiere Vomero. Sempre a Montesanto sono possibili ulteriori interconnessioni con la Linea 2 e con le vicine fermate centrali di Piazza Dante e Toledo della Linea 1, offrendo un’alternativa al trasporto privato in un’area ad alta densità abitativa.

Realizzata da Webuild per conto di EAV (Ente Autonomo Volturno), soggetto attuatore della Regione Campania, Monte Sant’Angelo rientra tra le “Stazioni dell’Arte” di Napoli ospitando due monumentali installazioni dell’artista di fama internazionale Anish Kapoor posizionate ai due ingressi, quello a servizio del campus dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e quello nel quartiere Rione Traiano. Le due opere sono sculture di dimensioni ciclopiche a forma di bocca che inglobano i visitatori accompagnandoli verso l’interno e trasformando l’ingresso in stazione in un viaggio immersivo che evoca la discesa agli Inferi. Anche l’ambiente interno, sviluppato in sotterraneo su un unico livello che degrada verso il basso, richiama l’antro di una caverna grazie all’effetto roccia naturale del rivestimento delle gallerie di transito. Scale mobili e caratteristici ascensori inclinati ispirati alle funicolari della città garantiscono l’accesso alle banchine.

Monte Sant’Angelo è la prima delle quattro nuove stazioni previste sulla Linea 7, che si estenderà per oltre 4,5 km quasi tutta in sotterraneo, con un collegamento finale alla stazione Mostra dove prevede un interscambio con la Cumana, con la Linea 6 e con la vicina fermata Campi Flegrei della Linea 2. Sulla Linea 7 Webuild è all’opera anche per la realizzazione della stazione Parco San Paolo, dove i lavori hanno superato il 50% di avanzamento complessivo e sono stati già ultimati i primi due livelli interrati sui cinque previsti. Per il terzo livello si sta completando il relativo solaio, mentre nei giorni scorsi sono state avviate anche le attività di scavo della nuova galleria di collegamento alla futura fermata di Terracina.

A Napoli Webuild è attualmente impegnata anche nella costruzione della che consentirà di collegare direttamente i tre grandi poli della mobilità cittadina – porto, aeroporto e rete ferroviaria, inclusa l’alta velocità – e nel raddoppio della Cumana, che collega Napoli a Pozzuoli, su un tratto di circa 5 km compreso tra le stazioni Dazio e Cantieri.

– Foto ufficio stampa Webuild –

(ITALPRESS).