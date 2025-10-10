BYD inaugura una nuova era ibrida con la Super DM-i Technology

10 ottobre 2025 a

MILANO (ITALPRESS) – BYD lancia una nuova iniziativa promozionale che segna un punto di svolta nella comunicazione e nella tecnologia del marchio. Dopo campagne come “CASI-NO Incentivi Statali”, BYD prosegue nel suo percorso di messaggi diretti e di rottura, rendendo omaggio al “vecchio motore plug-in” e annunciandone simbolicamente la pensione. Sotto slogan come “Caro motore plug-in, buon pensionamento!” e “IMPS – Istituto Motori in Pensione Serena”, BYD invita a voltare pagina: finisce l’epoca dei compromessi e inizia quella della mobilità intelligente e sostenibile con la nuova tecnologia Super DM-i.

La BYD Super DM-i Technology, si legge in una nota, “rappresenta la più recente evoluzione dei sistemi ibridi: unisce il comfort della guida elettrica alla praticità dell’ibrido e all’accessibilità del termico. Grazie alla doppia modalità di funzionamento (EV e HEV), la vettura si comporta come un’elettrica nella maggior parte dei casi, con il motore a benzina che interviene solo quando serve, ottimizzando consumi ed efficienza. Il tutto supportato dalla Blade Battery, capace anche di alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW grazie alla funzione Vehicle to Load”.

Con questa iniziativa, conclude la nota, BYD “non si limita a raccontare ai clienti una nuova tecnologia: mette in archivio il passato e apre la strada a una mobilità più efficiente, concreta e moderna”.

– foto ufficio stampa BYD –

(ITALPRESS).