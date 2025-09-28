L'Italvolley maschile sul tetto del mondo, battuta 3-1 la Bulgaria

28 settembre 2025 a

PASAY CITY (FILIPPINE)(ITALPRESS) – L’Italia della pallavolo maschile è campione del mondo, gli azzurri hanno bissato il titolo del 2022 vincendo 3-1 contro la Bulgaria (25-21; 25-17; 17-25; 25-10). Gara praticamente dominata, quinto titolo iridato per la nazionale azzurra, con De Giorgi vincitore prima in campo (3 titoli), poi da allenatore (2 titoli).

L’Italia ha cominciato forte il primo set, ma la Bulgaria ha risposto immediatamente: gli azzurri hanno faticato a trovare le misure, ma nella parte centrale del parziale è arrivata l’accelerata decisiva grazie al turno di battuta tenuto da Mattia Bottolo, la squadra di De Giorgi è riuscita ad andare sul +3. A chiudere il primo set è stato lo stesso Bottolo con un attacco che ha regalato il 25-21 agli azzurri. Nel secondo set l’Italia ha cambiato nuovamente marcia, i muri punto hanno permesso a Giannelli e compagni di andare sul +5. I bulgari hanno accorciato lo svantaggio fino ad arrivare all’11 pari, decisiva l’incisività in attacco. L’Italia ha poi ricominciato a giocare a ritmi elevati, cinque ace consecutivi di Romanò hanno aperto la strada alla vittoria del secondo parziale (25-17).

La squadra di Blengini, ex commissario tecnico azzurro, ha provato a reagire nel terzo set, l’equilibrio punto a punto è proseguito fino al +6 bulgaro. Gli azzurri hanno provato ad abbozzare una controreazione, ma la Bulgaria è riuscita ad accorciare le distanze vincendo il set 25-17.

La squadra di De Giorgi ha cancellato il blackout partendo nel quarto set con un +6 che ha frenato la rimonta avversaria. Bottolo ha alzato nuovamente il ritmo, Antov ha creato qualche problema in ricezione, ma il vantaggio ha permesso una gestione differente rispetto al precedente parziale. L’Italia è arrivata fino al +14, a regalare il titolo iridato è stato il primo tempo di Simone Anzani che ha chiuso il set sul 10-25.

