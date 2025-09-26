Tudor spinge la Juve “Partiti col piede giusto, siamo carichi”

26 settembre 2025 a

TORINO (ITALPRESS) – Una sfida complicata, ma che può dare una spinta sia emotiva che di classifica alla squadra. Questo grosso modo il peso della gara che attende la Juventus. Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium, il tecnico bianconero Igor Tudor ha fatto il punto in conferenza stampa: “Ci aspettano tre partite consecutive, ci siamo preparati bene e con la giusta carica”.

Interpellato sulle parole del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l’allenatore bianconero ha replicato con diplomazia: “Mi hanno riferito le sue dichiarazioni. Si va avanti, se n’è già parlato molto”. Rocchi aveva infatti commentato gli episodi di Verona dando ragione al tecnico ma ribadendo che “vanno usati i termini corretti. Toni eccessivi non aiutano: serve collaborazione, altrimenti diventa una gazzarra”. La Juventus ha cominciato il campionato con 10 punti in quattro giornate. Un bilancio che soddisfa l’allenatore croato: “La squadra è partita con il piede giusto. In questa fase stiamo spingendo forte in allenamento per raggiungere la migliore condizione”.

Per quanto riguarda la rosa, Tudor ha spiegato che Conceiçao ha avuto qualche acciacco e verrà valutato domani, mentre Zhegrova è in crescita di condizione. Tra i più brillanti c’è Dusan Vlahovic: “Sono molto contento del suo rendimento. In generale abbiamo diverse soluzioni in attacco e questo è un vantaggio. Anche David e Openda sono opzioni di grande valore, li conosciamo sempre meglio giorno dopo giorno”. Non sono mancati i riferimenti all’avversario: “Juric è un amico, una persona con grandi valori e un allenatore straordinario, spesso sottovalutato. Domani sarà una gara tra due squadre di altissimo livello. L’amichevole estiva con loro non conta nulla, serviranno concentrazione e compattezza, senza concedere spazi”.

Tudor ha poi elogiato Cambiaso: “Può giocare anche da mezzala perchè ragiona da centrocampista. E’ un giocatore di primo piano: se acquisirà maggiore continuità potrà ambire ai più grandi club al mondo, come Real Madrid, Manchester City o Liverpool”. In chiusura, un pensiero su due colleghi di peso Allegri e Conte, che si sfideranno domenica sera a San Siro: “Sono allenatori diversi, ma entrambi figure importanti per il calcio. Persone giuste che danno molto al nostro sport”.

