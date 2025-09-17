La Commissione Ue propone la sospensione dell'Accordo di associazione con Israele

17 settembre 2025 a

a

a

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha presentato oggi al Consiglio europeo la proposta di sospendere alcune disposizioni commerciali dell’Accordo di associazione tra l’Ue e Israele, e di imporre sanzioni contro il gruppo terroristico al potere a Gaza, Hamas, contro dei coloni israeliani violenti e contro i ministri israeliani estremisti. Lo fa sapere in una nota stampa la diplomazia europea.

La sospensione riguarda le principali disposizioni commerciali dell’accordo. Nella pratica, le importazioni da Israele perderanno il loro accesso preferenziale al mercato dell’Ue. A queste merci saranno pertanto applicati dazi doganali pari a quelli applicati a qualsiasi altro paese terzo con cui l’Ue non abbia un accordo di libero scambio.

Il Consiglio europeo dovrà approvare la decisione all’unanimità per entrare in vigore. Il capo della politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, ha dichiarato: “Voglio essere molto chiara, l’obiettivo non è quello di punire Israele. L’obiettivo è migliorare la situazione umanitaria a Gaza”. “La guerra deve finire. La sofferenza deve fermarsi e tutti gli ostaggi devono essere rilasciati”, ha detto Kallas.

LA RISPOSTA DI ISRAELE “PROPOSTA POLITICAMENTE DISTORTA”

“Le raccomandazioni del Consiglio dei commissari guidato dalla presidente von der Leyen sono moralmente e politicamente distorte e si spera che non vengano adottate come è avvenuto finora. Le azioni contro Israele danneggeranno gli interessi dell’Europa stessa”. Così il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, su X, dopo che la Commissione europea ha presentato oggi al Consiglio europeo la proposta di sospendere alcune disposizioni commerciali dell’Accordo di associazione tra l’Ue e Israele. “Israele continuerà a combattere, con l’aiuto dei suoi amici in Europa, contro i tentativi di danneggiarlo mentre è impegnato in una guerra esistenziale. Le misure contro Israele riceveranno una risposta adeguata e speriamo di non essere costretti ad adottarle”, conclude il capo della diplomazia europea.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-