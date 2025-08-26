Perez e Bottas i due piloti per il debutto mondiale della Cadillac

26 agosto 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – La ‘debuttantè Cadillac ha scelto di puntare sull’esperienza. La nuova scuderia americana, l’undicesima in gara dalla prossima stagione nel Mondiale di Formula 1, ha ufficializzato i suoi due piloti: Sergio Perez e Valtteri Bottas. I due piloti, vincitori in carriera di numerosi Gran Premi (6 per il messicano, 10 per il finlandese), torneranno in griglia a meno di due anni dalla loro ‘ultima voltà. Secondo classificato dietro a Max Verstappen nel 2023, dopo aver giocato un ruolo decisivo nella corsa dell’olandese al suo primo titolo due anni prima, Perez è stato licenziato dalla Red Bull dopo un disastroso 2024 (8° in campionato), nonostante un prolungamento del contratto di due anni firmato pochi mesi prima. Il messicano, che è sempre stato sostenuto finanziariamente dal suo connazionale e miliardario Carlos Slim per tutta la sua carriera, dovrebbe portare generose sponsorizzazioni a Cadillac. Secondo classificato nei Mondiali 2019 e 2020 con la Mercedes, Bottas è passato alla Sauber nel 2022 dopo la ‘promozionè di George Russell alle Frecce d’Argento. Con la scuderia svizzera, il finlandese non ha brillato, arrivando addirittura terzultimo in campionato nella sua ultima stagione, senza punti conquistati in 24 gare. Da allora, è stato pilota di riserva della Mercedes. Bottas dovrà scontare una penalità di 5 posizioni in griglia per il Gran Premio d’Australia dell’8 marzo 2026: infatti, durante la sua ultima gara con la Sauber, ad Abu Dhabi nel dicembre 2024, il finlandese si è scontrato con Kevin Magnussen, un altro ex pilota in griglia che, dal canto suo, non dovrebbe tornare a breve in F1.

