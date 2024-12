Milan passeggia col Sassuolo, 6-1 e quarti di Coppa Italia

03 dicembre 2024 a

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan travolge 6-1 il Sassuolo negli ottavi di finale di Coppa Italia: successo agevole per i rossoneri grazie alla doppietta di Chukwueze e alle reti di Reijnders, Leao, Calabria e Abraham, di Mulattieri l’unico gol dei neroverdi. Quattro gol nei primi 23 minuti e terza vittoria consecutiva per gli uomini di Fonseca, tutti segnali incoraggianti in vista del big match di venerdì contro l’Atalanta (ore 20.45). Gli emiliani, invece, riprenderanno il loro cammino in testa alla classifica di Serie B nel posticipo di domenica contro la Sampdoria (ore 17.15). L’intenzione dei padroni di casa è stata quella di partire subito forte, il tecnico portoghese ha voluto dare un segnale schierando Leao e Reijnders, con Abraham unica punta. Il 4-3-3 disegnato da Grosso è andato subito in difficoltà, dopo appena nove minuti l’ex Roma ha trovato il gol del vantaggio, annullato per una posizione di partenza irregolare. Al 12′ è arrivata la prima rete rossonera, Chukwueze – dopo aver sorpreso la linea difensiva ospite – ha prima colpito il palo, sul rimpallo è arrivato il tap in vincente. Cinque minuti più tardi, al 17′, Reijnders ha segnato il gol del 2-0 con una conclusione di prima intenzione dai 20 metri. Lo show dei padroni di casa è andato avanti con la doppietta di Chukwueze (21′) e il poker di Leao, al 23′. Il Sassuolo non è riuscito nemmeno ad abbozzare una reazione, lo stesso Loftus-Cheek ha sfiorato la quinta rete sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti. Il copione nella ripresa non è cambiato nemmeno dopo i quattro cambi di Fonseca: Calabria all’11’ ha trovato il quinto gol approfittando di una serie di rimpalli in area emiliana, tre minuti più tardi Mulattieri si è inventato la rete della consolazione, complice anche l’intervento rivedibile di Torriani. Al 17′ è arrivato il 6-1 con un tocco ravvicinato di Abraham. Tutto facile per il Milan che ai quarti di finale troverà la vincente tra Roma e Sampdoria, gara in programma mercoledì 18 dicembre alle ore 21.00. Ancora non è stato reso noto il calendario, al momento le date in programma sono il 5 e il 26 febbraio.

(ITALPRESS).