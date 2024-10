Bittner rieletto presidente Fipm “Al via un lungo percorso”

20 ottobre 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – Allargare il movimento del pentathlon in tutta Italia sfruttando gli ottimi risultati internazionali, riorganizzare internamente la federazione, rivedere il modello di programmazione delle gare, consolidare i rapporti con gli enti locali. Sono solo alcuni punti del programma presentato da Fabrizio Bittner, che è stato confermato presidente della Fipm per il secondo mandato consecutivo, il terzo totale, considerando una breve parentesi tra fine 2016 e inizio 2017. Bittner è uscito vincente dall’assemblea elettiva che si è tenuta questa mattina al Centro di preparazione olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti” e che ha visto un testa a testa molto serrato con l’altro candidato, Gabriele Vescio: Bittner, infatti, si è imposto con il 50,36% delle preferenze, mentre Vescio ha ottenuto il restante 49,64%. Una vera e propria “spaccatura”, come l’ha definita il presidente riconfermato: “E’ un peccato. Nella normalità di un movimento sportivo, l’aver vinto una medaglia olimpica dopo 36 anni (con il bronzo di Giorgio Malan a Parigi, ndr), oltre ai risultati ottenuti a livello mondiale negli anni precedenti, non dovrebbe portare all’ipotesi del cambiamento”, il pensiero di Bittner. Risultati che “mostrano un movimento in salute che ci fa guardare con ottimismo a Los Angeles 2028”, aveva spiegato in apertura di assemblea. “Siamo solo all’inizio di un lungo percorso che deve partire dalla base rafforzando gli investimenti, portando il pentathlon dove non c’è e consolidandolo dove già c’è. Mai come in questi quattro anni abbiamo ricevuto attestati di stima: tanto è stato fatto ma molto di più rimane da fare. Ci sono delle riforme da fare che passano anche da una nuova direzione tecnica e probabilmente da una riorganizzazione interna”, ha concluso Bittner. Per quanto riguarda il Consiglio federale, Irene Marotta, Adriana Fabbri, Federica Bondioli, Luigi Giardullo, Ennio Panetti, Pierluigi Giancamilli e Raoul Rossi sono stati eletti in quota dirigenti, Claudia Cesarini e Lorenzo Sciarra in quota atleti, Gianluca Montecchia in quota tecnici. Davide Sgarro è stato confermato presidente del Collegio dei revisori dei conti.

