Palladino “Emozione e adrenalina, vogliamo fare bene”

FIRENZE (ITALPRESS) – “In vista della gara di domani “c’è emozione ed adrenalina ma ovviamente è già figlia degli allenamenti che abbiamo fatto in settimana. Dobbiamo essere concentrati per questa partita che è molto importante per noi, siamo molto carichi e motivati”. Lo ha detto il tecnico viola Raffaele Palladino alla vigilia della gara di andata dei play off di Conference League fra Fiorentina e Puskas Academy. “Abbiamo lavorato bene, siamo pronti, e cercheremo di fare una grande prestazione perchè ho visto da parte di tutti un grande atteggiamento – ha aggiunto Palladino – Per noi la Conference è importantissima, è una competizione molto importante, ci teniamo a fare bene, a passare il turno e l’affronteremo nel miglior modo possibile perchè vogliamo portare entusiasmo a Firenze”. In casa viola tiene banco anche il possibile addio di Nico Gonzalez, vicino alla Juventus: “Con lui ho un grande rapporto, anche di dialogo quotidiano, mi piace come ragazzo perchè è vero e sincero, e ci siamo detti quello che ci dovevamo dire. Ma quello che lo riguarda è una vicenda legata al mercato che sappiamo in questo momento è aperto, ed è inconcepibile che lo sia quando poi si giocano le partite. Può destabilizzare ma non lo fa perchè è una questione personale tra lui e la società: si stanno parlando e stanno cercando la soluzione migliore”. Insomma, nessun timore di distrazioni extra-campo: “Ho un grande gruppo, dei grandi professionisti che stanno pensando solo alla partita di domani e solo a scendere in campo per cercare di fare la partita nel miglior modo possibile, quindi non siamo distratti da niente e da nessuno”, ha concluso Palladino. “In questi anni abbiamo raggiunto grandi traguardi ma in questo momento secondo me c’è da resettare tutto, iniziamo un nuovo percorso, c’è da prendere le cose positive fatte nelle scorse annate, però in questa c’è da fare meglio. Sia noi calciatori che tutti vogliamo sempre migliorarci e portare grandi soddisfazioni ai tifosi che ci seguono e alla squadra perchè lavoriamo tutti i giorni. Stiamo creando un grande gruppo e saremo pronti sicuramente”, ha invece assicurato detto il difensore viola Luca Ranieri, che ha anche annunciato di essere ormai vicinissimo al rinnovo contrattuale. “E’ tutto fatto, manca solo la firma. Sono felice perchè ormai sono undici anni che indosso questa maglia, con vari prestiti, ma qui mi sento a casa, sono felice di esserci e spero di onorare sempre meglio la maglia”, ha sottolineato Ranieri.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).