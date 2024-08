Partnership editoriale fra AmCham e l'Agenzia Italpress

02 agosto 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – Continua lo sviluppo e la crescita dell’agenzia di stampa Italpress sul mercato americano. A meno di un anno dall’apertura del suo ufficio di corrispondenza a New York e dei vari accordi siglati in questi mesi, si aggiunge un’altra importante partnership con AmCham, l’American Chamber of Commerce in Italy, ovvero la prestigiosa Camera di Commercio Americana in Italia, nata nel 1915, e da poco presieduta da Stefano Lucchini.

“Siamo entusiasti di annunciare la collaborazione tra AmCham Italy e Italpress, agenzia prestigiosa che viene ad aggiungersi al già cospicuo numero di Soci della Camera. Questa partnership – afferma il Consigliere Delegato di AmCham, Simone Crolla – ci permetterà di far conoscere ulteriormente le attività AmCham, le tante iniziative in calendario nel prossimo anno, il lavoro dei nostri Comitati di advocacy e il nostro programma di video podcast di successo “15 minutes with…” avvicinando ulteriormente le nostre comunità imprenditoriali e promuovendo nuove opportunità di crescita e sviluppo. Insieme, lavoreremo per garantire una copertura completa e tempestiva delle notizie che influenzano il business transatlantico, offrendo un valore aggiunto ai lettori e sostenendo il dialogo tra le imprese italiane e americane”.

Anche il direttore dell’agenzia Italpress, Gaspare Borsellino, è molto soddisfatto di questo importante accordo.

“Sono veramente contento ed orgoglioso – dice Borsellino – di questa prestigiosa partnership che ci permette di raggiungere le più importanti aziende italiane che hanno interessi commerciali in America e le più grandi multinazionali americane che hanno interesse in entrambi i Paesi. Sarà per noi un piacere poter supportare AmCham nella dissemination delle loro attività ed iniziative sia sul nostro ampio network italiano che su quello americano”.

