Mbappè nuovo giocatore del Real Madrid, firma fino al 2029

03 giugno 2024

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Come anticipato dal diretto interessato al presidente Macron, l’ufficialità è arrivata: Kylian Mbappè è un nuovo giocatore del Real Madrid. Il 25enne attaccante francese, che era in scadenza col Paris Saint Germain, arriva a parametro zero legandosi ai blancos fino al 2029, con un contratto per le prossime cinque stagioni. “Un sogno diventato realtà. Sono davvero felice e orgoglioso di unirmi al club dei miei sogni – le prime parole da nuovo giocatore dei blancos di Kylian Mbappè, che su Instagram posta una foto di quando era ragazzino, con addosso la tuta del Real – Nessuno può capire quanto sia ora entusiasta. Sono impaziente di vedervi, madridisti, e grazie per il vostro incredibile supporto”.

Reduce dalla sua miglior stagione a livello realizzativo (44 gol di cui 27 in Ligue 1, dove si è laureato capocannoniere per la sesta volta di fila), Mbappè si presenta a Madrid forte del Mondiale (2018) e della Nations League (2021) vinti con la Francia, senza dimenticare l’edizione iridata in Qatar, con tripletta nella finale persa poi a rigori con l’Argentina e le 8 reti complessive che gli sono valse la Scarpa d’Oro. Miglior cannoniere di sempre nella storia del club con 256 gol, lascia il Psg dopo 17 trofei: 6 campionati, 4 Coppe di Francia, 5 Supercoppe nazionaloi e due Coppe di Lega. Senza dimenticare la Ligue 1 vinta giovanissimo al Monaco, dove è cresciuto fino al debutto in prima squadra a 16 anni. Gli è mancata solo la Champions e quale posto migliore del Real, fresco della vittoria numero 15, per colmare questa lacuna.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).