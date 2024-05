Europee, Conte “Candidarsi e non andare a Bruxelles è un inganno”

05 maggio 2024 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Ho detto sin dall’inizio che non è consentito nella nostra comunità politica candidarsi, chiedere voti e sapere già che non si va a Bruxelles. Questo è un inganno che noi denunciamo”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ospite di Zona Bianca, su Rete4, risponde a una domanda sulla sua mancata candidatura alle Europee.

“In questo modo si rischia davvero di allontanare sempre di più i cittadini dalla politica – aggiunge -. C’è una perdita verticale di credibilità della politica, che per qualche voto in più si accomoda anche a questo malcostume che è tutto italiano”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).