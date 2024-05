Ghribi “In Kenya grandi potenzialità. Partnership eque per l'Africa”

02 maggio 2024 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Prosegue la visita ufficiale mia e del team GKSD in Kenya per partecipare a colloqui di alto livello con figure chiave del governo e dell’economia. Gli incontri istituzionali in corso sono utili a identificare le potenziali aree di collaborazione tra GKSD/GSD e il Governo del Kenya”. Lo scrive su Instagram Kamel Ghribi, presidente di GKSD Investment Holding.

“Il Kenya ha assunto un ruolo guida nel cambiare il modo di fare business in Africa ed è un Paese in cui è possibile realizzare investimenti in ambiti quali la sanità, l’energia verde, l’ingegneria sostenibile, la progettazione e l’edilizia che vanno a beneficio sia dei governi che delle imprese. Senza considerare le prospettive di sviluppo dell’agricoltura sostenibile e di un’industria del pellame che ha grandi margini di crescita anche grazie a numerosi free trade agreements con gli Stati Uniti e con paesi dell’Unione Europea – prosegue -. La mancanza di una cooperazione globale di alto livello impedisce il progresso degli investimenti sostenibili e duraturi in Africa. Per questo da sempre sostengo attivamente progetti di transizione energetica, sviluppo delle infrastrutture, assistenza sanitaria a prezzi accessibili e partenariati inclusivi ed equi non solo con l’Africa ma anche con la regione MENA. E anche da qui, dal Kenya, siamo pronti a servire l’Africa attraverso partnership giuste ed eque!”.

– Foto GKSD –

(ITALPRESS).