Maserati e GranCabrio Trofeo al Motor Valley Fest 2024

MODENA (ITALPRESS) – Da giovedì 2 a domenica 5 maggio, Maserati partecipa alla sesta edizione del Motor Valley Fest. Nella terra dei motori i grandi nomi del motorismo italiano, insieme a ospiti e a una platea internazionali, si ritrovano per fare il punto sul presente e sul futuro della mobilità, con uno sguardo attento sull’universo di sfide e opportunità che la nuova era elettrica porta con sè. La città di Modena, patrimonio mondiale dell’UNESCO e casa del Tridente, è pronta ad aprire le porte agli amanti delle due e quattro ruote da ogni parte d’Italia e non solo, per un evento all’insegna della passione più profonda, quella che negli anni ha permesso di realizzare i sogni di coloro che hanno reso grande questo territorio e i suoi illustri marchi in tutto il mondo. Il festival sarà l’occasione per ammirare per la prima volta in Italia Maserati GranCabrio Trofeo, nuova protagonista della gamma del Tridente, in bella mostra nel Cortile d’onore di Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena.

L’erede in versione decappottabile della GranTurismo sarà “vestita” della sofisticata livrea Night Interaction, con interni rossi a contrasto a esaltarne l’anima sportiva – la spinta e il divertimento sono merito del V6 Nettuno twin turbo da 550 CV, orgoglio della produzione motoristica Maserati – massima espressione del grand touring in chiave moderna, con una tecnologia di ultima generazione al servizio della guida più coinvolgente; una vettura nata per assaporare la libertà accarezzati dal vento e godere del massimo spazio per quattro passeggeri. “Veloce, potente, elegante, perfetta per divertirsi in tutta sicurezza e comfort, e al tempo stesso percorrere tanti chilometri in modalità viaggio, da soli o in compagnia, GranCabrio Trofeo è eccezionale sotto tutti i punti di vista – si legge in una nota -. Il design sportivo, deciso ma di classe, e le linee dinamiche e scattanti sono accentuate quando la capote è abbassata, a scoprire un abitacolo che nella versione en plain air esprime tutta la bellezza dei dettagli artigianali e della tecnologia più sofisticata”.

GranCabrio Trofeo è la nuova protagonista di una lunga storia di successi nel mondo delle vetture scoperte del Tridente. “Un’auto nata per vivere l’esperienza al volante in completa simbiosi con il paesaggio che ci circonda, lasciandosi avvolgere dall’inconfondibile musica del motore Nettuno, senza rinunciare alle caratteristiche stilistiche e progettuali che contraddistinguono la produzione più estrema ed esclusiva di Maserati”, prosegue la nota.

Maserati, primo marchio italiano di lusso a produrre modelli 100% elettrici nella Motor Valley, siederà al Motor Valley top table nel corso della conferenza inaugurale dell’evento, in programma la mattina del 2 maggio al Teatro Comunale Luciano Pavarotti. Giovanni Perosino, Chief Marketing and Communication Officer del brand modenese, parteciperà insieme ai rappresentanti delle altre case costruttrici che hanno reso celebre in tutto il mondo il cuore industriale dell’Emilia-Romagna.

Nella stessa data, il Teatro del Collegio di San Carlo ospiterà i Talent Talks, incontri rivolti agli studenti per raccontare loro il mondo automotive, le figure professionali al suo interno, e i percorsi accademici per farne parte: “anche in questa occasione Maserati porterà la propria storia fatta di emozioni e creazioni che hanno segnato e scritto la storia dell’automobile, grazie al lavoro di donne e uomini che ancora oggi portano il Tridente nell’olimpo dei marchi più desiderati al mondo”, prosegue la nota.

“Ogni anno il Motor Valley Fest è l’occasione per radunare insieme tutta l’eccellenza concentrata in questo singolo e particolare territorio, dove sono nati e cresciuti marchi storici come Maserati – quest’anno celebriamo il traguardo dei 110 anni del brand – che continuano a scrivere pagine importanti dell’industria motoristica, del motorsport e della mobilità, oggi più che mai al centro di una vera rivoluzione. Il festival rappresenta un’occasione unica per condividere considerazioni sul presente e sul futuro dell’automotive, seguendo una formula collaudata e coinvolgente. Maserati è un marchio 100% italiano, 100% ‘Made in Modenà, portabandiera del ‘pure Italian luxury’, impegnato oggi nello sviluppo della sua gamma 100% elettrica Folgore. Il Motor Valley Fest è un momento per ricordarci quanta strada e storia è stata fatta, e quanta ancora ne faremo, in questo angolo di mondo”, afferma Giovanni Perosino, Maserati Chief Marketing and Communication Officer.

