Mes, Conte “Meloni ha mentito, chiedo Giurì d'Onore”

18 dicembre 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “E’ successo un fatto molto grave. La presidente Meloni è venuta in Parlamento e ha scelto deliberatamente di mentire, ha sostenuto che il mio governo ha dato l’ok alla riforma del Mes senza mandato parlamentare e lo ha fatto quando si era dimesso. Meloni ha mentito, consapevole di mentire. Lei era in quel Parlamento quando nel dicembre del 2020 c’è stato un ampio dibattito certificato da una risoluzione. Al contrario di quanto affermato, il tutto è stato fatto alla luce del sole con un ampio dibattito”, ha detto inoltre Conte, annunciando di avere consegnato al presidente della Camera Lorenzo Fontana una richiesta di istituire un Giurì d’onore. “Data la gravità di questi comportamenti ho ritenuto di dover avvertire anche il Presidente Mattarella”, ha proseguito.

“Se Schlein può essere federatrice? Mi auguro lo sia, che sia una grande federatrice delle correnti del Pd. Noi al M5S non abbiamo bisogno di nessun federatore. Mi piacerebbe che il Pd, federando tutte le correnti, possa far chiarezza alla questione morale che per noi è fondamentale, ma anche sulla transizione verde, sulla politica estera”, ha poi detto Conte in merito alle dinamiche interne all’opposizione.

