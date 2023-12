Meloni “Si è parlato delle mie questioni personali senza pietà”

06 dicembre 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “Con la proposta sul salario minimo presentata

dalle opposizioni per paradosso rischiavi di abbassare alcuni

salari un pò più alti per adeguarsi ai nove euro, come

maggioranza abbiamo presentato un emendamento per risolvere il

problema delle sacche di quei lavoratori che hanno stipendi più

bassi dei nove euro l’ora, e penso per esempio ai lavoratori

domestici, questo senza rischiare di abbassare gli altri”. Lo ha

detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite di Rtl

102.5. “Sulle proteste delle opposizioni un pò sorrido perchè in

10 anni che sono stati al governo hanno mai fatto una legge sul

salario minimo – ha aggiunto -. Anche i sindacati quando vanno a

firmare i contratti collettivi firmano quelli di poco più di 5

euro…”.

Secondo la premier “il centrodestra sta molto bene, al di là di

tutte le ricostruzioni che leggiamo ogni giorno, c’è un metro solo per valutare la coesione di un governo: la velocità con i quali i governi riescono ad operare, io penso che si vede che questo governo lavora velocemente, ho visto governi impantanati per mesi, questo a noi non accade, ed è la dimostrazione di una coesione di fondo”. “Oggi noi abbiamo una grande occasione nel

parlamento europeo – ha aggiunto -. Potremmo trovarci con un

Italia che conta molto di più, è l’obiettivo di tutta la

maggioranza. Noi siamo di fronte ad una grande stagione, sarà una

campagna elettorale molto tosta”.

Meloni ha parlato del 2023 come “un anno tosto”. “Si è parlato troppo delle mie questioni personali? Diciamo che si è parlato delle volte senza pietà, però elmetto in testa e si combatte”.

