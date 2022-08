Autonomia, Fico “Così com'è a noi non sta bene”

29 agosto 2022 a

NAPOLI (ITALPRESS) – “L’autonomia differenziata, così come qualcuno la considera, a noi non sta bene”. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, alla presentazione dei candidati del M5s a Napoli. “Siamo fermamente contrari a questa autonomia differenziata – ha aggiunto Fico – perchè divide l’Italia, non fa bene al Sud e neanche al Nord. Siamo favorevoli piuttosto all’autonomia delle grandi città, di cui ha parlato il sindaco di Napoli”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).