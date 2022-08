Covid, 8.944 nuovi casi e 70 morti nelle ultime 24 ore

16 agosto 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – Sono 8.944 i nuovi casi di Covod-19 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I decessi sono invece 70. I tamponi processati tra molecolari e antigenici sono stati 63.549, che fanno rilevare un tasso di positività al 14,1%. Per quanto riguarda i ricoveri, in calo i pazienti in terapia intensiva, 299 in totale e due in meno rispetto a ieri, mentre salgono quelli generici a quota 7.544, 40 in più. Le regioni con più casi sono Campania e Veneto (con 903 casi giornalieri), seguite dalla Lombardia (783).

(ITALPRESS).

