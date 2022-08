Ringo Starr pubblica un nuovo EP

01 agosto 2022 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – Nuovo progetto discografico per Ringo Starr. L’ex batterista dei Beatles si accinge infatti a pubblicare un EP, intitolato “EP3”, tra poco più di 1 mese. Il lavoro sarà disponibile online dal prossimo 16 settembre, mentre le copie “fisiche” saranno commercializzate a partire dal 18 novembre; “EP3” sarà disponibile su CD, in vinile e anche su cassetta. Sir Richard Starkey, 82 anni, per la nuova avventura ha lavorato con Steve Lukather (chitarrista fondatore dei Toto), Linda Perry (la compositrice principale degli ex 4 Non Blondes), Dave Koz (sassofonista), Josè Antonio Rodriguez e Bruce Sugar. Ringo ha cantato e suonato la batteria su tutti i pezzi, che sono intitolati “World Go Round”, “Everyone And Everything”, “Let’s Be Friends” e “Free Your Soul”. L’ultimo album pubblicato da Starr è stato “What’s My Name” nel 2019.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).